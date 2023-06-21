快訊

陷未成年外流私密片風波 炎亞綸「十大傑出青年」資格遭銷

「戲曲王子」李文勳遭控猥褻 戲曲學院二師遭停聘調查

台北羽賽／28分鐘拍下同胞 戴資穎挑戰第5冠旋風闖關

暑期攻牛三式

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．陳春霖】

六月原本就是跨足上下半年的月份，過去的五窮六絕今年不復見，短短兩個月在AI狂潮下拉抬指數近二千點，13日再度爆出3500億大量，一舉站上萬七。把時間軸拉長一點，大盤指數前波高點落在去年1月5日18619點收18449點，對應台積電(2330)的同時期1月17日股價來到688元收683元，推估向上續攻尚有1300餘點的空間，台積電則有近百元距離。

法人指出此波的攻漲萬七，除了外資、投信法人AI概念股的衝鋒陷陣外，內資與主力多所著墨的傳產中小型股也功不可沒，在大型股上攻時，中小型股跟著漲，大型股休息時，中小型股依舊昂首上揚，因此這波多頭力道不可輕忽，續攻則由AI族群領軍，盤整則由解封族群與夏電左右撐盤。

航空雙雄挾量上攻 成為人氣最旺類股

上期下半周航空雙雄長榮航(2618)與華航(2610)成為盤面焦點，先說長榮航這檔個股，市場均談論其是否復製長榮模式，長榮因疫情造成塞港貨櫃價漲10倍，股價從30元漲至300 元，長榮航是否因疫情解封而受惠，股價也能像長榮飆漲？長榮航雖首季稅後獲利季增5倍，五月客運營收年增高達百倍，但暑假票價漲幅僅30%，因此長榮模式有機會，但漲幅是否如此值得觀察。

另華航在15、16連兩日爆出59萬張大量，觀察長榮航是從5月19日從29.6元開始起漲，16日以40.2元收，華航則晚至6月13日外資與投值轉賣為買後開始發動，16日以27.6元做收，何以如此，主因華航首季每股稅後獲利僅0.22元，法人當時有疑慮。

但華航5月營收雖僅年增18%，客運營收年增卻高達1097%，顯然暑假旺季開始發威，尤其近日航空燃油大降25%，加上兩岸有機會再度開放觀光往來，大陸航線是華航主要航線，因此欲論兩者孰可布局，華航因處在初期獲利與股價爆發期，較值得考慮。而客運航空既有前景佳績，那麼負責維修的長榮航太(2645)以及機身零組件的駐龍(4572)也可放入布局名單中。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1191期，2023.06.23出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1191期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

航空股漲不停！網曝「最狂巧合」複製海運股走勢：大谷翔平概念股

長榮啟動併購 兄弟和平分家

長榮兩大控股公司釋出資產 為分產鋪路

航空業日本機票 仍賣過年價

相關新聞

想投資又擔心誤入詐騙 你要先建立正確觀念

最近假冒財經名嘴的身分進行投資詐騙的事件層出不窮，社群媒體如Facebook、YouTube、LINE上都充斥著真假難辨的詐騙訊息，詐騙集團利用民眾想賺錢的心理，拿出「保本、穩賺、高獲利」等話術誘騙民眾匯入大量積蓄，尤其是年長者很容易因此落入騙局，甚至整筆養老金都賠進去。

股東會亮點

國安基金4月13日宣布退出護盤、回歸市場機制，面對五窮六絕的淡季，市場信心不足之際，輝達的財報優於市場預期，為市場注入信心。黃仁勳現身COMPUTEX固樁供應鏈，股民為之激動，特別是外資從5月16日起翻多，截至6月16日為止，二十三個交易日只有三天賣超，累計共買超2885.57億元，光是這一個月的買超，就佔了全年至今66.69%的買超量，外資大手筆的做多，推升加權指數從15475低點漲到17346高點，+12%漲幅。

暑期攻牛三式

時序進入六月，24節氣馬上到夏至酷熱，市場紛擾，端午變盤說從不停歇，大盤指數站上萬七，確實讓投資人有高處不勝「熱」的感覺，逢高不管是續向上或是反轉向下的短線操作如何因應。理周投研部認為，題材與基本面雙俱全護體的三類股是解封族群、夏電以及AI產業鏈。挑股三式則是已攻高者壓回10%-20%逢低操作，二是獲利與股價尚在爆發初期者，三是六月營收仍有機會年增者。

安寧緩和醫療 身心靈的臨終關懷

人生終有一死，這也透露出醫療有它的極限，不可能所有的病都會治癒，「善生、善死、善別」極為重要，2000年《安寧緩和醫療條例》通過，安寧病房在各醫院成立，社會各界對於死亡、急救有不一樣的看法。

AI硬體投資熱潮不退 軟體資安蠢蠢欲動

道瓊指數上周完成了期指最後結算，截至6月16日為止，今年累積+3.48%漲幅，同期的那斯達克指數在通膨降溫、FED可能暫停升息的預期中，迎來+30.79%漲幅，在高利率、高通膨背景引發美國中小型銀行的流動性風險倒閉潮，竟然沒讓美國經濟在上半年陷入衰退，這要歸功於橫空出世的ChatGPT引領的AI科技革命。

台股大「營」家

五月營收創新高的公司，截至6月12日收盤為止，以年增率排序：博晟生醫+1393%、德英+481.8%、易飛網+420.6%、盛達+292.1%、勁豐+174.5%、世芯-KY+170.6%、華經+132.9%、僑威+124.8%、材料-KY+120.3%、高力+116.9%、高技+61.9%、三陽工業+52%、沛亨+52.7%、精聯+45.6%、公準+38.3%、環泰+33.3%、北基+19.1%、裕融+18.4%、信邦+17.2%、鈊象+15.9%、中租+15.5%、中保科+13.1%、中聯資源+13.1%、全家+12.7%、數字+8.1%等共25家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦