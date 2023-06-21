【文．陳春霖】

六月原本就是跨足上下半年的月份，過去的五窮六絕今年不復見，短短兩個月在AI狂潮下拉抬指數近二千點，13日再度爆出3500億大量，一舉站上萬七。把時間軸拉長一點，大盤指數前波高點落在去年1月5日18619點收18449點，對應台積電(2330)的同時期1月17日股價來到688元收683元，推估向上續攻尚有1300餘點的空間，台積電則有近百元距離。

法人指出此波的攻漲萬七，除了外資、投信法人AI概念股的衝鋒陷陣外，內資與主力多所著墨的傳產中小型股也功不可沒，在大型股上攻時，中小型股跟著漲，大型股休息時，中小型股依舊昂首上揚，因此這波多頭力道不可輕忽，續攻則由AI族群領軍，盤整則由解封族群與夏電左右撐盤。

航空雙雄挾量上攻 成為人氣最旺類股

上期下半周航空雙雄長榮航(2618)與華航(2610)成為盤面焦點，先說長榮航這檔個股，市場均談論其是否復製長榮模式，長榮因疫情造成塞港貨櫃價漲10倍，股價從30元漲至300 元，長榮航是否因疫情解封而受惠，股價也能像長榮飆漲？長榮航雖首季稅後獲利季增5倍，五月客運營收年增高達百倍，但暑假票價漲幅僅30%，因此長榮模式有機會，但漲幅是否如此值得觀察。

另華航在15、16連兩日爆出59萬張大量，觀察長榮航是從5月19日從29.6元開始起漲，16日以40.2元收，華航則晚至6月13日外資與投值轉賣為買後開始發動，16日以27.6元做收，何以如此，主因華航首季每股稅後獲利僅0.22元，法人當時有疑慮。

但華航5月營收雖僅年增18%，客運營收年增卻高達1097%，顯然暑假旺季開始發威，尤其近日航空燃油大降25%，加上兩岸有機會再度開放觀光往來，大陸航線是華航主要航線，因此欲論兩者孰可布局，華航因處在初期獲利與股價爆發期，較值得考慮。而客運航空既有前景佳績，那麼負責維修的長榮航太(2645)以及機身零組件的駐龍(4572)也可放入布局名單中。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1191期，2023.06.23出刊。