【文．洪寶山】

能夠在美國聯準會持續維持高利率抗通膨，半導體庫存仍在去化，中國出口下滑，台灣央行預測台灣全年GDP僅1.72%，加權指數上半年累計漲幅達+22.29%，達到牛市的漲幅標準，靠的不是景氣走出谷底，而是六月股東會救了台股。

台積電先進封裝產能供不應求 相關先進封裝供應鏈大漲

台積電6月6日率先登場，釋出AI快速崛起，台積電先進封裝產能供不應求的訊息，帶起先進封裝族群如辛耘、萬潤、弘塑、志聖、日月光等個股的大漲，當然一如往常的各路人馬整理的先進封裝供應鏈概念股就接棒補漲，例如家登、帆宣、京鼎、瑞耘、千附、鈦昇、精材等。

坦白說，有些個股跟先進封裝扯不上關係，但是正好輝達的急單拉抬了台積電的5/7奈米稼動率，所以也不算炒得太離譜，重點是AI燃起了市場追價的意願，卻又不敢追價，於是就把錢交給了ETF，讓基金經理人來幫自己追AI概念股。

技嘉大漲帶動電腦族群 緯創辦現增80元以下有撐

台北電腦展5月30日開幕，技嘉是唯一推出使用NVIDIA H100晶片的超級伺服器，而且採用輝達解決方案，取得全球第一款獲得輝達認證的伺服器，AI伺服器已經在今年第一季底開始出貨，目前佔伺服器營收約三成，AI伺服器佔比在第二季之後有機會逐季墊高，下半年需求看旺，股價從5月15日的135.5元起漲到5月30日的184.5元，已經累積+36.16%漲幅，哪知道投資界對AI的熱情被輝達市值登上一兆美元給點燃，六月份再漲+36.46%，第二季截至6月16日為止漲幅達90.64%，充分表現出AI重新定義電腦的投資機會，有了技嘉的大漲示範，資金開始湧入電腦族群，特別是00878點名納入成分股的緯創。

緯創股東會通過辦理上限25萬張現金增資議案，是公司近二十年來首次辦現增，可能是因為要籌資，所以特別提到台廠的本益比過低的委屈，這話說得貼切，除了錢進大陸的那些年之外，就是台灣內部的藍綠惡鬥、唱衰台灣，MSCI也調高滬深股市權重、調降台股權重，導致股民的信心不夠，台股的本益比空間就提不上去。

林憲銘表示，早期電子產業本益比大概都在二十倍上下，但是過去台廠曾有段時間本益比不到十倍，實在太低，台灣的ICT產值約四千多億美元，佔全球比重近七成，不應該被忽視，也不應該被定位那麼低，尤其是AI趨勢帶動下，台廠附加價值提高，股價應該回到合理的本益比區間。

很明顯感覺到，緯創希望把這次現增案辦得漂亮點，二百億應該是可接受的目標，未來募得的資金會用於海外投資，預估將以海外購料為主。現增案有六個月時間跑完整個流程，而且發行價格訂定，以不低於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之90%，目前市場上訂價普遍約為90%，這樣看起來，緯創在現增定價還沒確定之前，股價低於80元以下會相對有撐。

廣達躍升AI伺服器代工霸主 英業達交棒準備鴻圖大展

廣達6月16日股東會董事長林百里預告，未來產品都會利用AI技術，個人電腦、雲端和車用伺服器都需要AI運算，使得每一個人隨時隨地都能使用AI應用服務，讓AI伺服器(包含四至八顆GPU)需求變得更大，廣達2016年聯手輝達開發DGX-1，六年前戰略是對的，趕上這一波AI熱潮，躍升AI伺服器代工台廠的新霸主。

伺服器本來就是英業達營運重心，2022年資料中心營收比重約四成，今年伺服器出貨量預估持平，預估未來二至三年將會是由CSP廠商拉動AI伺服器的需求，當AI應用更廣、更完整之後，將會啟動新一波動能，驅動企業端(Enterprise)啟動AI伺服器拉貨。IDC預估明年AI筆電將掀換機潮，雙位數成長，此時英業達創辦人次子葉力誠出任董事長，時機抓得恰到好處，想必鴻圖大展的企圖心定會展現在股價上。