想投資又擔心誤入詐騙 你要先建立正確觀念

【文‧理周教育學苑】

理周教育學苑的朱家泓老師授課十幾年來幫助無數散戶運用技術分析在股市賺錢，也是各大財經節目爭相邀約的對象，在股市投資領域名聲響亮，因此時常被詐騙集團冒用身分。朱老師為了防止學員被騙，也有去報警備案、發佈詐騙宣導訊息，依舊防堵不了受害者持續增加，理周教育學苑客服每天也會接到數通求證電話，通常等到民眾發現被詐騙時，都已來不及將錢追回了。

投資詐騙有哪些特徵？如何防範？

朱家泓老師說：「我個人教學十幾年，純教學，不會代操作、代操盤，我個人也沒操作美股或港股，也沒時間成立群組，我授課的平台群組都是課程群組，都是開課單位實名邀請學員進群，裡面也有林穎老師。所以你只要聽到代操盤、或免費群組，一定就是假的。」如果你在社群點擊來源不明的網址，要求你加入自稱老師或是老師助理的LINE，每日噓寒問暖、詢問你的投資規劃，甚至在社群中報明牌邀你跟單、匯錢到指定帳戶，通常這時也會有眾多樁腳宣傳自己成功獲利數倍，讓你堅信能保證獲利，這些通通是詐騙手段，請直接封鎖，不要羞於向外求助。

對於接近退休年齡的朋友，有什麼樣的投資建議？

朱家泓老師現已高齡74歲，在這個年齡的退休族群，生活大多是靠過去的積蓄或仰賴子女維生，針對同齡的投資朋友們，老師有什麼建議呢？「以穩健的理財為主，如果想投資賺錢，與其冒著被詐騙的風險將錢交給別人投資，非常建議可以用少部分的資金學習操作投資理財，一來能啟動斜槓人生培養第二專長，二來每天動腦筋也不會老得快，還能跟同學一起討論股票。」朱家泓老師回答。原來動腦是老師青春永駐的秘訣，難以想像如此高齡的朱老師能夠每天上課、上節目行程滿檔，每每看到老師都神采奕奕。

年輕人面臨低薪困境，該如何正確投資？

「通膨上漲、薪水沒漲」是現今年輕人共同面對的問題，網路上獲取投資資訊的管道很多，虛擬幣或NFT都是近幾年才出現的投資商品，也有非常多獲得不錯報酬的案例，但偶爾也有被詐騙的新聞出現。朱家泓老師也鼓勵年輕人除了傻傻地存錢之外，股票、ETF、基金都是不錯的投資方式，但首先要學習足夠的專業知識，趁年輕把投資理財的技能學起來，從小資金開始練習，等到有經驗再放大資金。

57歲才開始學，技術分析真的如此簡單易懂嗎？

朱家泓老師早年也曾「憑感覺、靠消息」玩股票，過程也賺到不少錢，但經歷一次大賠的慘痛教訓，讓他下定決心開始學技術分析，十幾年來教過的學生從20幾歲到70幾歲都有，大多都是沒有基礎從零開始學習，技術分析人人都學得來嗎？朱家泓老師說：「技術分析並沒有高深的數理，就是把一張股票走勢圖看懂，分析趨勢、圖形等變化。」大概用六個月的時間，就可以把基礎的課程全部上完，能夠實務上操作。

全職在家操作股票，有可能實現嗎？

許多人夢寐以求做一個全職操盤手，每天用少少的時間，換得比一般上班族更大的財富，但有可能實現嗎？朱家泓老師笑著說：「股票操盤可以當副業，績效好當然也可以做為主業，我在理周教育學苑教課已超過10年，其實有很多學生已經辭掉工作全職做股票，甚至有些現在也是老師，像林穎老師及錢坤老師過去都是我的學生。重點是要能一步一腳印，把技術分析專業學好。

如果現在才開始學習，還來得及趕上今年大行情嗎？

老師1月份的講座就預期今年會有大行情，而且明年即將總統大選，股市表現也很值得期待，如果同學現在才開始學習，還來得及嗎？「學習永遠都不嫌晚，我57歲才開始學的，超過這個歲數的應該不太多，但絕對沒有任何年齡跟時間的限制。」而且行情是一個循環，不要因為可能會少賺一段期間的快錢，就放棄一輩子的財富。

7月東風將起「台灣經濟的拐角到來、下半年的投資機會浮現」

朱家泓老師每半年都會在理周教育學苑舉辦一場免費講座，總結前半年的股市表現，也針對國際經濟、地緣政治分析，提供下半年的行情預測。朱家泓老師年初就在講座上說過：「2023會是財富重新分配的一年」，確實從年初到現今台股上半年就漲了2000點，但舉凡任何國際政經風吹草動，又常會掀起股市龍捲風。

「台灣每四年就有一個總統選舉的行情，所以我也看好下半年股市，但如果你沒有『備戰』，如何抓住這波大機會？要改變貧窮命運，唯一的方法就是學習，但是學習一定要透過正當的管道，跟一套完整的系統」朱家泓老師在講座中也會告訴同學如何用技術分析正確理財，歡迎大家報名7月1日在理周教育學苑舉辦的大型講座，一起跟上下半年行情。

※嚴防詐騙，報名講座請認明【理周教育學苑】官方網站>> https://www.moneyedu.org.tw