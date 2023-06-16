如存不存、若盡非盡的台股

【文‧林友銘】

套句鄉民在PPT的梗：「今年台股生了病，生了一種不會跌的病」，確實傳神地表達台股關關難過關關過的實境。但轉眼間指數跨過萬七，當真就這麼一去不回頭，朝創高之路狂奔？

壹、景氣落底季強攻，典型的避險怪象

國際投行皆用標普500指數來定錨美股綜合實力，截至六月八日為止漲幅11.84%為中上水準，但深究五百檔成分股中，其實漲勢集中在七檔科技股上，其餘493檔平均漲幅反而僅在平盤附近，形成天上人間局面。要知標普500指數的統計方式是以市值加權，且市值愈大權重給予愈大為內涵。但恰巧今年美股前七大市值的個股皆為科技股且大漲，這才有了標普指數七手遮天的現象。

倘若要中性表達標普的實力，用平權指數(每檔個股權重皆為0.2%)的方式應該更為適合。平權指數同樣期間的表現僅為2.52%和緩許多，與標普500之間乖離率達9.3%之多，超越歷史統計均值的5%快達兩倍。

這種現象也不難理解，就是七檔科技股在景氣下行、區域銀行問題但又升息尾聲的過渡階段，成了道道地地的避險資產，取代銀行及內需股的地位。接下來市場好奇的是未來趨勢會如何發展？從圖一左下的歷史比對顯示，在指數未過高、外在變數仍在、標普500與標普平權指數乖離>=10%的三個時期後，出現的都是兩者同步向上但乖離貼近(大型股漲少、小型股漲多)的情形，這或許可以作為接下來判斷行情的依據。

貳、端午吃粽子～族群Pull & Push力

依循美股推論，台股其實在萬七集結三股反壓下，未來指數形成主升段機會不大，走高姿態楔型格局較可能。而這種格局，極類似今年二至四月走勢，是最有利中小型個股各自開花的水土環境，容易形成群魔亂舞的2.0版。

但縱使是群魔亂舞，仍會亂中有序，檢視標準是用比價效應(Pull和Push力)出現與否來衡量該族群是否多頭。目前來看，「綠電族群」(儲能、輸能、碳權、充電樁)符合多頭標準，亦即該族群價位最高的二檔個股：台達電與高力形成競價後，帶動中段的建碁(或僑威)往上提升(Pull力)，以及後段的大亞形成補漲後，有可能再推動新一輪的中段股漲勢(Push力)。

參、看好氫能產業，掌握新一輪中段股的端午變盤效應

「康舒」(6282)：世人皆認為高力為本波氫能股的領頭羊，一來它的氫能產品(集熱板以及熱交換器)比重達40%為族群最高，二來營收頻創新高，自然股價在熱錢簇擁下看回不回。

然高力的成長模式來自Bloom Energy的貢獻，但BE在台股還有另個供應商，就是康舒，主要供應BE關鍵電源轉換器，去年度康舒在燃料電池營收佔比約10%，今年有機會翻倍。康舒在日前股東會上提到今年營運谷底在第二季，消費性電子庫存拖累所致，這也合理解釋第一季獲利低於預期以及四至五月營收沒有亮點的現象。

展望未來，公司在七月將可募集到現增20億元以及可轉債的40億元，作為擴增資本支出之用，同時收購瑞典世界級公司ABB電池部門可於第三季完成交割，並開始挹注營收呈現逐月遞增情形，之前市場買單高力的利基，未來也將可出現在康舒身上。

鑑於康舒在氫能有高力、充電樁有飛宏作比價效應下，技術面近期呈現多頭主升的量潮及攻擊角度，隨著六月下旬募資的繳款行情催動下，股價有複製高力與飛宏貼上的大好契機，值得鎖定。