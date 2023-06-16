超級除息周 三大法人加碼低估價值股

【文‧陳春霖】

台積電大漲 台股跳上萬七

多數法人原本認為，本周面臨端午節連假前，上半周若量能不出達3500億的水位攻萬七不成的話，下半周多頭可能休息進入波段整理格局，待節後靜觀其變再做定奪，沒想到13日在AI概念領頭羊台積電(2330)攻漲帶動下，一舉站上萬七大舉化解多頭的疑慮。

大盤此波連攻萬六、萬七，指數漲近二千點，事實上，小型股也功不可沒，櫃買指數多頭結構完整，跟著大型股輪動配合，是此次連攻二大關不可或缺的角色，但若爆出千億量能，跳空缺口出現則需留意指數反轉向下。

本週大環境除需留意美國周二公布的消費者物價指數(CPI)高低，將牽動周四美聯準會利率是否暫停調升，還是續升一碼壓通膨，原本市場均認為暫停升息是共識，無奈上周澳洲與加拿大卻無預警宣布調升利率，這讓周四美聯準會是否再度升息存在諸多不確定性，當然也將影響全球資本市場下半年多空走勢。

AI指標股除息 市場屏息以待

盤勢如此，類股或個股五月來不管是基本面還是題材面，幾乎不少已經翻漲倍數計，本周進入超級除息周，6月15日(周四)共有26檔進行除息，包括台積電除息2.75元、儒鴻(1476)17元、敦陽科(2480)6.26元、信驊(5274)45元、南電(8046)以及實威(8416)8元，聯發科(2454)則在6月20日進行76.01元除息。其中，權值股台積電會是指標，除個股填息態勢外，也將影響大盤指數。

台積電採季配息，雖公司已公布將調高至3元，但此季仍以除息2.75元為準，預計7月13日發放，下季除息才會調整至3元。該股自2019年起改採每季配息，累計已有14次除息皆完成填息，其中10次為當日填息，最長填息天數為15個交易日，因而此次在AI題材護體加持下格外引起注意，其填息速度攸關短線多空走向。