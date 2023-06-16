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超級除息周 三大法人加碼低估價值股

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

台積電大漲 台股跳上萬七

多數法人原本認為，本周面臨端午節連假前，上半周若量能不出達3500億的水位攻萬七不成的話，下半周多頭可能休息進入波段整理格局，待節後靜觀其變再做定奪，沒想到13日在AI概念領頭羊台積電(2330)攻漲帶動下，一舉站上萬七大舉化解多頭的疑慮。

大盤此波連攻萬六、萬七，指數漲近二千點，事實上，小型股也功不可沒，櫃買指數多頭結構完整，跟著大型股輪動配合，是此次連攻二大關不可或缺的角色，但若爆出千億量能，跳空缺口出現則需留意指數反轉向下。

本週大環境除需留意美國周二公布的消費者物價指數(CPI)高低，將牽動周四美聯準會利率是否暫停調升，還是續升一碼壓通膨，原本市場均認為暫停升息是共識，無奈上周澳洲與加拿大卻無預警宣布調升利率，這讓周四美聯準會是否再度升息存在諸多不確定性，當然也將影響全球資本市場下半年多空走勢。

AI指標股除息 市場屏息以待

盤勢如此，類股或個股五月來不管是基本面還是題材面，幾乎不少已經翻漲倍數計，本周進入超級除息周，6月15日(周四)共有26檔進行除息，包括台積電除息2.75元、儒鴻(1476)17元、敦陽科(2480)6.26元、信驊(5274)45元、南電(8046)以及實威(8416)8元，聯發科(2454)則在6月20日進行76.01元除息。其中，權值股台積電會是指標，除個股填息態勢外，也將影響大盤指數。

台積電採季配息，雖公司已公布將調高至3元，但此季仍以除息2.75元為準，預計7月13日發放，下季除息才會調整至3元。該股自2019年起改採每季配息，累計已有14次除息皆完成填息，其中10次為當日填息，最長填息天數為15個交易日，因而此次在AI題材護體加持下格外引起注意，其填息速度攸關短線多空走向。

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台股大「營」家

五月營收創新高的公司，截至6月12日收盤為止，以年增率排序：博晟生醫+1393%、德英+481.8%、易飛網+420.6%、盛達+292.1%、勁豐+174.5%、世芯-KY+170.6%、華經+132.9%、僑威+124.8%、材料-KY+120.3%、高力+116.9%、高技+61.9%、三陽工業+52%、沛亨+52.7%、精聯+45.6%、公準+38.3%、環泰+33.3%、北基+19.1%、裕融+18.4%、信邦+17.2%、鈊象+15.9%、中租+15.5%、中保科+13.1%、中聯資源+13.1%、全家+12.7%、數字+8.1%等共25家。

超級除息周 三大法人加碼低估價值股

台股大盤指數在AI狂潮不歇台積電強漲下，輕鬆飛越萬七，類股輪動的健康結構是多頭攻堅的利器，接下來的重頭戲應擺在除息行情上，本週權值股台積電(2330)與高殖利率股族群相繼進行除息外，債券與股票基金(ETF)從16日起至月底也將陸續除息，整個市場氛圍勢必環繞這個議題打轉，投資人欲短線獲利可擇優選股，而條件一是現金殖利率平均五年大於3%，二是本益比仍較類股平均低者，三是過去三年填息日不超過十日者，可納入短線操作。

高齡食代 如何吃得幸福？

隨著年歲漸長，人體會自然衰老，除了器官老化，新陳代謝也會減緩，體力大不如前，食慾跟著減退。

特斯拉十三連漲 引發外資調整選股方向

下筆時加權指數又創波段新高17259.23點，週三的台指選擇權結算又是多方勝，連續五周上漲，空方大概等在黃金分割率0.819的17534點附近伺機「報復性」放空。從5月8日當周收盤價15502點起漲，空方已經賠了1757點、-11.33%，以台指期一口保證金18萬4千元來計算，差不多賠了兩口保證金，相信空方已經很不甘心，等待機會給多頭致命一擊。

如存不存、若盡非盡的台股

楞嚴經有段話：「如存不存、若盡非盡，如是一類，名為非想非非想處」，用來形容今年美台股市，最是恰當不過。

聚焦新主流

去年五、六月遇上了俄烏戰爭與上海封城，加權指數從16592點跌到14825點，跌了1767點、-10.64%。今年正好反過來，從四月底的15579點漲到6月5日的16714點，漲1135點、+7.28%。去年是五窮六絕，今年是五富六旺，哈！股市真好玩，隨人講。

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