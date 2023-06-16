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台股大「營」家

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧洪寶山】

盛達、僑威、鈊象 已達多家法人目標價

其中盛達受惠於盛齊綠能在四月底與五月初有6MW、3MW兩座儲能案場陸續完工，並集中在五月認列相關收入，盛達五月合併營收為2.65億元，月增67%，年增更高達292%，創下單月歷史新高；累計今年前五月合併營收為7.23億元，年增79.5%。在五月營收公布前三天股價就提前上漲+6.02%，公布後再漲+18.3%，6月12日收盤價50元，已達國票證與元富證的目標價。

電競市場歷經一年左右庫存調整後需求明顯回升，NVIDIA新款RTX 40系列顯卡效能提升，且顯卡全力運作時突然峰值將拉到二倍以上，引爆ATX 3.0電源供應器商機，目前電競主要品牌廠幾乎是僑威的客戶，專攻PC Clone中高階(550W上下)電源市場的僑威，因ATX 3.0中高階電源產品出貨放量，訂單已經看到七、八月，今年滿有機會創下歷年新高。僑威股價在五月營收公布前三天先漲+16.53%，公布後再漲+6.3%，6月12日收盤價74.2元，已超越COVID-19疫情期間多家本土法人的目標價，逼近當時最樂觀的統一的81元目標價。

鈊象旗下遊戲《明星三缺一》等多款棋牌類遊戲銷售開出紅盤，今年結合NFT推出相關活動，首季獲利14.43億元，季增8.2%、年增9.3%，改寫同期新高、歷史次高，每股稅後純益10.24元，今年EPS有望超過去年的38.88元。五月營收公布前悄悄上漲+14.05%，6月12日收盤價617元，同樣也已經滿足多家本土券商的目標價，只剩去年中給920元最高目標價的第一金。

台積電先進製程 產能利用率大復活

除了盛達、僑威及鈊象等三家是五月營收大贏家之外，本周即將除息的台積電表現也不錯，6月13日股價來到594元波段新高，儘管五月營收年增率-4.94%，且連續三個月衰退，但媒體報導輝達領頭增加AI晶片投片量帶動下，台積電先進製程產能利用率近期大復活，五奈米稼動率從五成多提高到七至八成左右，七奈米產能利用率也從原本僅三、四成低檔，逐步拉升至五成附近。

很顯然的，媒體試圖引導市場把目標擺在第三季的傳統旺季需求，下半年比上半年好，但問題是，台積電股東會上釋出不排除全年可能少許負成長，這就是關鍵，試問什麼樣的旺季需求，能讓台積電截至五月營收累計年增率少許的負成長，持續保持到全年仍是少許負成長，很有趣的問題。

不過既然外資持有五月台指期二萬餘口的未平倉多單，而且從5月17日的15925點收盤價起漲到16999點，多頭大勝1074點，那麼外資就沒有理由在6月21日的五月台指期月最後結算日放手不管，從拉高結算的角度，身為權王的台積電自然沒有看衰6月15日的除息行情，至於下半年的需求就先擺一邊，有夢最美，先漲先贏。

台積電概念股除息 家登示範好榜樣

既然台積電的5/7奈米製程稼動率提升，那麼悶了好久的5/7奈米概念股就可以好好來追蹤一下。台積電七奈米加強版以及五奈米製程都採用極紫外光(EUV)微影設備，家登是EUV光罩盒(EUV Pod)供應商，6月16日除息3.94元，6月12日收盤399.5元，創歷史收盤新高，給了其他5/7奈米概念股好的除息榜樣。

EUV微影設備大廠荷商艾司摩爾(ASML)的設備模組代工廠是帆宣，目前在手訂單超過六百億，公司認為今年業績持平到微增，今年一至五月營收累積年增率達+34.13%，7月10日除息現金5.67元，6月12日收盤殖利率3.75%，拉出一根大陽線，完成一年的底部型態。

無塵室工程設備廠是漢唐及朋億，先前漢唐表示目前在手訂單超過六百億元，客戶遞延進度影響較預期小，預期今年營收仍有再創高機會，今年一至五月營收累積年增率達+134.42%，含現金股息15元，6月12日收盤殖利率6.53%。

京鼎是設備龍頭廠應材的代工廠，今年一至五月營收累積年增率達+5.85%，7月3日除息現金13.8元，6月12日收盤殖利率6.86%。半導體檢測廠是閎康及宜特，相關的廠務是信紘科，勝一是半導體製程清洗劑、剝離劑、顯影劑以及光阻稀釋劑，含息3.6元，6月12日收盤殖利率2.68%。

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台股大「營」家

五月營收創新高的公司，截至6月12日收盤為止，以年增率排序：博晟生醫+1393%、德英+481.8%、易飛網+420.6%、盛達+292.1%、勁豐+174.5%、世芯-KY+170.6%、華經+132.9%、僑威+124.8%、材料-KY+120.3%、高力+116.9%、高技+61.9%、三陽工業+52%、沛亨+52.7%、精聯+45.6%、公準+38.3%、環泰+33.3%、北基+19.1%、裕融+18.4%、信邦+17.2%、鈊象+15.9%、中租+15.5%、中保科+13.1%、中聯資源+13.1%、全家+12.7%、數字+8.1%等共25家。

超級除息周 三大法人加碼低估價值股

台股大盤指數在AI狂潮不歇台積電強漲下，輕鬆飛越萬七，類股輪動的健康結構是多頭攻堅的利器，接下來的重頭戲應擺在除息行情上，本週權值股台積電(2330)與高殖利率股族群相繼進行除息外，債券與股票基金(ETF)從16日起至月底也將陸續除息，整個市場氛圍勢必環繞這個議題打轉，投資人欲短線獲利可擇優選股，而條件一是現金殖利率平均五年大於3%，二是本益比仍較類股平均低者，三是過去三年填息日不超過十日者，可納入短線操作。

高齡食代 如何吃得幸福？

隨著年歲漸長，人體會自然衰老，除了器官老化，新陳代謝也會減緩，體力大不如前，食慾跟著減退。

特斯拉十三連漲 引發外資調整選股方向

下筆時加權指數又創波段新高17259.23點，週三的台指選擇權結算又是多方勝，連續五周上漲，空方大概等在黃金分割率0.819的17534點附近伺機「報復性」放空。從5月8日當周收盤價15502點起漲，空方已經賠了1757點、-11.33%，以台指期一口保證金18萬4千元來計算，差不多賠了兩口保證金，相信空方已經很不甘心，等待機會給多頭致命一擊。

如存不存、若盡非盡的台股

楞嚴經有段話：「如存不存、若盡非盡，如是一類，名為非想非非想處」，用來形容今年美台股市，最是恰當不過。

聚焦新主流

去年五、六月遇上了俄烏戰爭與上海封城，加權指數從16592點跌到14825點，跌了1767點、-10.64%。今年正好反過來，從四月底的15579點漲到6月5日的16714點，漲1135點、+7.28%。去年是五窮六絕，今年是五富六旺，哈！股市真好玩，隨人講。

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