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桃園資源循環博覽會打造循環供應新未來

聯合新聞網／ 理財周刊

【文/理財周刊新聞中心】

本次的「桃園資源循環博覽會」共130家服務共享及資源再生廠商，展示循環產業的科技創新、設計技術以及永續發展成果，現場並有專題演講及商機媒合之系列活動。為注重循環永續發展的業者及學術機構提供了寶貴機會，彼此分享經驗、探討最新的趨勢和技術，歡迎尋找潛在合作機會的企業伙伴、環保及設計學界一起來共襄盛舉。

環保局表示，永續資源館以打造「循環產業供應鏈」為宗旨之常設展館，展示廢棄物處理與再利用廠商實體產品，媒合及行銷資源化產品以串聯循環產業鏈，深獲肯定。此次博覽會展覽依循永續循環商業模式，現場展示櫃及餐具以租代購。使用廢塑料再生材料，包括英本工業股份有限公司「生森の木」及勝陽國際有限公司「宣影布」用於會場布置。用再生資源為基礎的策展方式，充分體現桃園市推動循環經濟的堅持。

「桃園資源循環博覽會」吸引包括歐盟代表、國外講者(新加玻、義大利、英國及德國)、日本學者，各產業代表及品牌商等前來，而場中透過商業媒合活動，將中台資源科技股份有限公司生產的玻璃纖維樹脂粉和國立台北科技大學的砂漿層技術結合，由「++工作室」設計發想，為循環經濟的實踐和永續發展的新模式開闢嶄新道路。

本次博覽會與會官員有桃園市政府蘇俊賓副市長及環保局呂明錡副局長、貴賓包括中華民國廢棄物清除處理商業同業公會全國聯合會林崇仁理事長、桃園市廢棄物清除處理商業同業公會鄭博仁理事長、中華民國保麗龍回收再生協會理張健秘書長、中央大學產學營運中心葉錦徽主任、勝陽國際有限公司陳昱君總經理、英本工業股份有限公司生森木品牌創辦人鄭安茹品牌創辦人等。

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