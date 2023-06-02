小而美農業城 如何發展省水農業？

【文/林怡妏】

桃園做為北台灣的農業重鎮，雨水豐沛，除有石門大圳、桃園大圳之庇蔭，更有上千個因應灌溉而興築的埤塘，灌溉用水看似不虞匱乏。然而，近年桃園人口快速成長，及民生用水逐年攀升，加上日趨嚴重的極端天氣，使水情頻繁吃緊，在可預見的未來民生與工業用水恐排擠農業用水。

桃園，這個小而美的農業城該如何面對挑戰，讓農民不需要再看天吃飯？農田水利署石門管理處20年前就開始布局。

行政院農業委員會農田水利署石門管理處於民國90年就完成國內第一個總長約27公里的自動化即時測報監控系統，沿線設置19個監測點來監視石門大圳

現場影像，同時遠端遙控石門大圳幹線的水閘門，提高配水效率，達到所謂適時、適量的用水精緻調配精神。

石門管理處處長林昆賢曾於就職典禮中提及，儘管過去曾多次遭遇水情不理想狀況，但仍會透過先進科技及工程技術，加速農田水利設施更新改善，進一步提高供水效率，讓農作物擁有良好水質，確保農作物安全也保障民眾食安。

這幾年政府積極開源、節流，除了推動「大糧倉」計畫，鼓勵農民多種植抗旱雜糧，更透過數位管理系統進行精準配水，同時提升農田的保水功能。

農委會自去年開始執行「農業水資源精準管理科技決策支援體系之建構」，蒐集作物需水量、土壤性質與所處地形，彙整成大數據資料庫，將重要作物的栽培用水基盤資訊建立起來，搭配作物生長地區的土壤特性，分析用水強度及適用水源，得出各農業區土壤供水的基本資料，未來搭配即時氣象資訊即可精準配水。

除了灌溉用水的數位化管理，回到田間施作，政府也積極輔導農民提升農田保水功能，落實所謂「藏水於農」。舉例來說，透過草生栽培法保留適當之地被雜草，減少地面水分蒸發，不僅可以保水、保土還能增進地力；或是採用不整地栽培，保有土壤有機質，以維持土壤的儲水功能。

台灣每年需水量約為170億噸，其中水庫的供給量只佔23%，另外44%取自河川，33%來自地下水，若能有效提升農田保水功能落實「藏水於農」，那麼豐沛的地下水源不僅可以回歸農業用水，亦可挹注民生與工業用水。

數位時代，透過智慧科技發展省水農業，在日益加劇的動盪天候中，找回農業的韌性和永續之道。