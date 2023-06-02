【文．柯劭穎】

本次「台灣國際永續藝術展2.0 ART LIVES FOREVER」聯繫了七位來自不同國家的藝術家，結合生活潮流，注入現今備受關注的AR虛實場景，促成本次永續公益藝術展。透過創新呈現永續藝術，讓觀眾在欣賞作品同時體會到永續發展的重要性。同時展示當代及潮流藝術如何具備話題性、提供收藏價值，引發社會省思，讓人看到藝術如何用不同的語言影響我們的行為，從中感受到藝術的力量，引起共鳴。

同一時間台南的東門美術館，也將於6月14日至6月24日舉辦展覽，透過南北串聯，共同延伸永續議題的聲浪，讓更多地區民眾有機會參與，使國際永續藝術展逐步成為全台規模最大的藝術盛事。此外，本檔展覽將邀請各界企業、學術機構、政府單位等共同參與。本次回饋對象邀請「財團法人資源循環台灣基金會」，希望將循環經濟理念融入展覽，讓更多人認識永續的另一種可能，帶動台灣產業及社會轉型。透過這些合作夥伴的資源與網絡，增加議題關注度，共同為永續生活努力！

「台灣國際永續藝術展2.0 ART LIVES FOREVER」踏出的第一步永續實踐與GCC Taiwan－畫廊氣候聯盟台灣分部合作，為展覽執行碳盤查作為未來執行減碳的重要數據，讓觀眾能更深入地了解永續藝術的理念與實踐。

透過這場展覽，我們將為永續發展的推動貢獻一份力量。讓不同年齡的觀眾都能找到適合自己的方式參與，並將永續藝術的理念帶回家。同時，讓當代及潮流藝術作品引起社會的關注與思考，讓藝術成為改變世界的力量。

展 名 ︳台灣國際永續藝術展2.0 ART LIVES FOREVER

展 期 ︳2023.06.10(六) - 2023.07.08(六)

開 幕 ︳2023.06.10(六) 3:00 pm

地 點 ︳理善藝聚空間