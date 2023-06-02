主婦楊賢英聰明採買術

【文．林怡妏 圖．楊賢英提供】

當年，她婚後十個月便生下兩個孩子，因為早產的關係，孩子周歲前時常進出醫院，所費不貲。夫妻倆談不上任何財務規劃，薪水全傾注在孩子身上，目標一致，就是要把小孩養活。

後來楊賢英辭去工作，專心照顧小孩，四口之家頓時成了單薪家庭，她與先生有共識，薪水全交由她掌管。身負財務總管重任，楊賢英學習撙節開銷，憑著自創的精算術與採買術，夫妻倆在四十幾歲就買下三間房，把生活過得豐盛、精彩。

*總上生鮮超市？傳統市場菜價省60%

一份薪水得支應各種開支，楊賢英透過信封袋理財法來管理家計，「一個蘿蔔一個坑，必要支出像是房租、孩子醫藥費都會先預留，水電、瓦斯費另抓預算，剩下的才是我們一家吃飯的錢。」

從那時候開始，楊賢英在伙食開銷上都得精打細算，如何聰明採買、做好食材管理樣樣都是學問，而媽媽就是她的啟蒙老師。「媽媽告訴我，買菜要到傳統市場買，一次採買的份量多，就可以跟老闆殺個價。她也教我如何做好食材保鮮，物盡其用，不浪費食物。」

楊賢英表示，餐食往往是一個家庭最大的開銷，經常外食的話花費相當可觀，因此她多半選擇自己下廚，「菜價是波動性的，當碰上颱風、雨季就會上漲，但若沒有天候變化影響，其實並不貴，所以我會利用便宜時段的菜價去平衡一整年的伙食費。」

她曾觀察，同一時期、同種蔬菜，生鮮超市一包250公克約32元，菜市場一斤600公克才20元，也就是說如果重量一樣，生鮮超市一斤菜價達77元，兩者價差60%。

楊賢英再舉例，她到肉品批發商購買梅花肉，一斤600公克約170元，美式大賣場100公克約36元，若都以同單位計算，一斤價差將近50元。「你想想，若以四口之家一個月的肉品攝取量來計算，差距非常可觀。」

為了買得划算，楊賢英頗有〈木蘭詩〉中「東市買駿馬，西市買鞍韉」的精神：青菜固定每週到菜市場採買；肉品則是向批發商預定，一次買齊一個月的份量；至於牛奶等乳製品或大份量食材，則首選美式賣場，以量制價。

*食材保鮮小撇步，不浪費就是省大錢

既然是一次性備齊一週至一個月的份量，那麼食材保鮮必不可少。

許多上班族只有假日有時間下廚，沒煮完的食材經常一放就是一個星期，隔週再從冰箱拿出來，不是腐壞就是已不新鮮，對此楊賢英表示，其實只要採用正確的保存方式，以肉類、葉菜類來說保存一週是沒問題的。

「每一種食材的保存方式不同，通常食材買回家我會先做一次性的處理。」楊賢英舉例，如蔥，她會泡水先洗淨塵土，接著切成段或切成蔥花放進保鮮盒，掂量一週份量冰在冷藏，剩餘的就冰冷凍庫。

其他葉菜類，像是冬季盛產的青江菜，得先拔掉老葉，接著不碰水，也不須洗淨，用餐巾紙包裹後放入冷藏，大約可以存放一週。

而針對家常料理中常見的高麗菜，楊賢英則建議直接買大顆的，回家後不要切開，放進塑膠袋封好，冰進冰箱即可。要炒菜時，將葉子一片一片剝下，直接下鍋，「高麗菜要用剝的，不要用切的，切面愈多愈容易腐壞！」

上班族如果平日真的沒時間料理，希望讓保存期長一些，她建議一次將整顆高麗菜剝好、切成小片，用些許鹽巴醃過後分裝冰存。

在肉品的處理上，楊賢英通常會一次燉煮，再分裝保存，既省時又省瓦斯。「如果是薄肉片，我只單純分包冰存，避免冷凍後沾黏。至於比較厚、比較大塊的肉品，像是腰內肉，買回來後我會先切好、調味好再冰冷凍，要煮時，直接拿出來下鍋就可以了。另外像是排骨、滷肉，我會先滷好、燉好，連同醬汁一起冷凍冰存，這樣能省下許多料理時間。」

現在夫妻倆，加上女兒偶爾在家用餐，一家人一個月的伙食費少則四千元，多則七千元，可以說相當精省，「物盡其用，不浪費就是省大錢啊！」

*10分鐘快速料理也能色香味俱全

儘管三餐費用得精打細算，但經過楊賢英的巧思，餐餐都是色香味俱全、營養充足的料理。

她分享，由於許多食材在買回來時就已經調味、分裝好，所以每道料理都能快速上桌，通常準備一餐的時間只需要二十分鐘左右。

「分裝保存在冰箱的葉菜類，取出後加入蛋液，小火慢煎一會兒，熱騰騰的蔬菜玉子燒就能上桌了，由於菜葉經過些許鹽巴醃漬，口感十分軟嫩，風味、營養俱佳，還很省時呢！」

不僅如此，楊賢英還經常自己DIY手做麵包、紅豆大餅、高麗菜盒子等中式點心都難不倒她。前陣子高麗菜價暴跌，她一次「買進」兩三斤的量，沒想到朋友又送來兩大顆高麗菜，為了

「脫手」，同時創造更高的經濟價值，她拿取部分作成高麗菜盒子，她笑說，只要配上一碗綠豆湯或紫菜湯又是豐盛的一餐。

省錢不代表得過得將就，楊賢英身體力行告訴大家，不花大錢也能把日子過得講究！

楊賢英自認自己數字概念差，對股市一竅不通，不過身為專業菜籃族，她卻很懂菜市，「菜市就像股市一樣有所謂進出場時機，看到最便宜就下手，至於如何脫手賣出，除了吃掉，另一個方法就是妥善保存，最後還得留意採買地點。」

「掌握這三大原則，就可以在菜市得利啊！」