■AI起點 快跑前進

【文.洪寶山】

AI考驗青年 青年創造AI

先來看看輝達執行長黃仁勳在台大畢業典禮的致詞摘要:「四十年前的我們創造了個人電腦、網路、手機和雲端。現在是AI的領域了,AI已經成為全球最大的兆級產業,包括醫療保健、金融服務、交通運輸和製造業,許多任務都已經自動化。AI將淘汰一些工作、改變每一個工作,但也開啟巨大機遇、創造新產業,產生以往不存在的新工作。你們站在AI的起點,你們會創造出什麼?無論是什麼,創造之後奔跑,不要緩慢行走。」

AI教父黃仁勳的台大畢業典禮致詞結尾:「Run. Don't walk, either you're running for food, or running from being food. 要跑起來,不要用走的!不論是為了捕食而奔跑,還是為了逃離被當作獵物而奔跑。」令人想起2011年賈伯斯回史丹福大學的畢業典禮致詞結尾:「And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. 現在,在你們即將踏上新旅程的時候,我也希望你們能這樣。求知若渴,虛心若愚。」兩人都是科技業劃時代的分水嶺代表人物,相信將來回顧這段畢業典禮致詞,一定會感謝黃仁勳的。

各層面AI應用 成為投資顯學

既然我們站在AI的「iPhone時刻」,生成式AI、大型語言模組的各層面AI應用成為投資顯學,這點從5月25日ETF規模第三大、2,019.1億元的國泰永續高股息(00878)將緯創及日月光投控納入成分股調整,5月31日生效。緯創於2017年投入開發導入GPU架構之伺服產品,除了GPU伺服器的設計、製造外,亦有GPU加速卡產品,用戶端則以雲端服務商為主。2022年緯創來自GPU伺服器/加速卡及高速交換器等AI運算相關產品線的營收貢獻已達150億元,2023年還將進一步成長。

依據5月25日國泰永續高股息最新持股名單,列表中新增的緯創持有20105張、持有比重達0.61%;到了5月26日收盤,緯創持有張數增加到37399張、持有比重達1.2%,當天投信緯創買進23088張,國泰永續高股息ETF就佔了17294張,佔當天全體投信買超的74.9%,結果5月29日盤後全體投信共買進22210張,估計至少一半以上還是國泰永續高股息ETF買的。

雖然截至5月29日為止,緯創在五月份已經累積46.24%漲幅,但由於國泰永續高股息ETF的緯創持股比重還偏低,儘管短線漲幅大,基於被動式ETF的越漲越買特性,股民越看好後勢,持續不斷的買進00878,那麼國泰永續高股息ETF就有可能越加碼緯創。事實上,由於00878僅僅三天就完全填息,資產總淨值衝破二千億元,股民的閒錢更加湧入,進一步推升電腦類股族群上漲。

AI伺服器能見度高 季底作帳最給力

同時五月也是MSCI季度調整成分股的月份,台股本次在MSCI全球標準型指數成分股新增創意及緯創兩檔,可以說國泰永續高股息ETF趁勢搭MSCI的外資轎子,狂買緯創點燃第二季作帳行情。另外根據媒體揭露,六月還有元大高股息、元大台灣高息低波、凱基優選高股息等ETF即將進行成分股新一輪換股,受惠AI伺服器能見度高,汰弱留強的新標的將成為第二季季底作帳的市場新焦點。

目前台灣被動基金占整體投信基金比例已達五成,為全球最高,基金規模也屢創新高,其中台股ETF更有478萬受益人投資。台灣人的投資觀念從過去賺價差,轉變為現在以存股為主,最偏好的三大股票ETF類型:市值型、高息型、主題型。

持有輝達的ETF 成為市場追逐焦點

加權指數從5月16日起漲,截至5月29日為止,主力上市買超排行榜第一名就是國泰智能電動車(00893)18萬4383張,這檔持有輝達權重超過18%,其次是國泰費城半導體(00830)3萬9404張,持有輝達超過11%,第三名是富邦未來車(00895)3萬2189張,持有輝達超過30%,第四名是富邦元宇宙(00903)9007張,持有輝達超過10%,第五名的統一FANG+(00757)6001張,持有輝達超過12%,另外兩檔持有輝達的ETF是元大AI與國泰數位支付服務,則沒有擠進主力買超排行榜上。

另外,如果是著眼於台廠的輝達概念股的話,新光臺灣半導體30 ETF(00904)持有台積電、創意、世芯、信驊、日月光投控、京元電、采鈺等,很有可能在被動買進追蹤指數的過程,推高相關個股,成為季底作帳的潛力股。