■AI起點 快跑前進

【文．洪寶山】

AI考驗青年 青年創造AI

先來看看輝達執行長黃仁勳在台大畢業典禮的致詞摘要：「四十年前的我們創造了個人電腦、網路、手機和雲端。現在是AI的領域了，AI已經成為全球最大的兆級產業，包括醫療保健、金融服務、交通運輸和製造業，許多任務都已經自動化。AI將淘汰一些工作、改變每一個工作，但也開啟巨大機遇、創造新產業，產生以往不存在的新工作。你們站在AI的起點，你們會創造出什麼？無論是什麼，創造之後奔跑，不要緩慢行走。」

AI教父黃仁勳的台大畢業典禮致詞結尾：「Run. Don't walk, either you're running for food, or running from being food. 要跑起來，不要用走的！不論是為了捕食而奔跑，還是為了逃離被當作獵物而奔跑。」令人想起2011年賈伯斯回史丹福大學的畢業典禮致詞結尾：「And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. 現在，在你們即將踏上新旅程的時候，我也希望你們能這樣。求知若渴，虛心若愚。」兩人都是科技業劃時代的分水嶺代表人物，相信將來回顧這段畢業典禮致詞，一定會感謝黃仁勳的。

各層面AI應用 成為投資顯學

既然我們站在AI的「iPhone時刻」，生成式AI、大型語言模組的各層面AI應用成為投資顯學，這點從5月25日ETF規模第三大、2,019.1億元的國泰永續高股息(00878)將緯創及日月光投控納入成分股調整，5月31日生效。緯創於2017年投入開發導入GPU架構之伺服產品，除了GPU伺服器的設計、製造外，亦有GPU加速卡產品，用戶端則以雲端服務商為主。2022年緯創來自GPU伺服器／加速卡及高速交換器等AI運算相關產品線的營收貢獻已達150億元，2023年還將進一步成長。

依據5月25日國泰永續高股息最新持股名單，列表中新增的緯創持有20105張、持有比重達0.61%；到了5月26日收盤，緯創持有張數增加到37399張、持有比重達1.2%，當天投信緯創買進23088張，國泰永續高股息ETF就佔了17294張，佔當天全體投信買超的74.9%，結果5月29日盤後全體投信共買進22210張，估計至少一半以上還是國泰永續高股息ETF買的。

雖然截至5月29日為止，緯創在五月份已經累積46.24%漲幅，但由於國泰永續高股息ETF的緯創持股比重還偏低，儘管短線漲幅大，基於被動式ETF的越漲越買特性，股民越看好後勢，持續不斷的買進00878，那麼國泰永續高股息ETF就有可能越加碼緯創。事實上，由於00878僅僅三天就完全填息，資產總淨值衝破二千億元，股民的閒錢更加湧入，進一步推升電腦類股族群上漲。

AI伺服器能見度高 季底作帳最給力

同時五月也是MSCI季度調整成分股的月份，台股本次在MSCI全球標準型指數成分股新增創意及緯創兩檔，可以說國泰永續高股息ETF趁勢搭MSCI的外資轎子，狂買緯創點燃第二季作帳行情。另外根據媒體揭露，六月還有元大高股息、元大台灣高息低波、凱基優選高股息等ETF即將進行成分股新一輪換股，受惠AI伺服器能見度高，汰弱留強的新標的將成為第二季季底作帳的市場新焦點。

目前台灣被動基金占整體投信基金比例已達五成，為全球最高，基金規模也屢創新高，其中台股ETF更有478萬受益人投資。台灣人的投資觀念從過去賺價差，轉變為現在以存股為主，最偏好的三大股票ETF類型：市值型、高息型、主題型。

持有輝達的ETF 成為市場追逐焦點

加權指數從5月16日起漲，截至5月29日為止，主力上市買超排行榜第一名就是國泰智能電動車(00893)18萬4383張，這檔持有輝達權重超過18%，其次是國泰費城半導體(00830)3萬9404張，持有輝達超過11%，第三名是富邦未來車(00895)3萬2189張，持有輝達超過30%，第四名是富邦元宇宙(00903)9007張，持有輝達超過10%，第五名的統一FANG+(00757)6001張，持有輝達超過12%，另外兩檔持有輝達的ETF是元大AI與國泰數位支付服務，則沒有擠進主力買超排行榜上。

另外，如果是著眼於台廠的輝達概念股的話，新光臺灣半導體30 ETF(00904)持有台積電、創意、世芯、信驊、日月光投控、京元電、采鈺等，很有可能在被動買進追蹤指數的過程，推高相關個股，成為季底作帳的潛力股。