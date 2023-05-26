環境科技教育 探索下水道世界

【文‧林怡妏】

台灣自來水「物美價廉」，平均水價每度12.23元，與鄰近的新加坡，每度37.35元，日本每度30.79元相比，差距甚遠，使得許多台灣人對於用水消耗無感，遑論節省水資源。

「有水當思無水之苦，」深耕水利領域多年的程培嘉語帶殷切，他深知台灣水資源所面臨的挑戰，儘管近年水利署積極推動「水價合理化」，但過程絕非一蹴可及，得花上許多時日，因此除了下水道與污水廠本身的建設之外，台北市衛工處決定從環境教育著手，「為台灣多省一滴水。」

VR探索下水道世界

即將在114年啟用營運的民生水資源中心規劃「上水、中水、下水資源循環教育園區」，中心內建置環境教育館，透過VR虛擬實境，以生動、活潑的科技化方式，帶民眾一窺下水道世界與污水處理廠內部實景，了解逾50年的台北市污水下水道歷史。

污水下水道埋藏於地底，過去鮮為大眾所留意，如今，衛工處揭開下水道的神秘面紗，讓市民能更貼近這個無聲運作的龐大系統，了解乾淨水源得來不易。

另外，衛工處還推動污水小尖兵校園深耕領航計畫，與鄰近迪化、內湖污水處理廠的四所學校合作，透過校園深耕及戶外學習體驗，將環境教育推廣到校園。同時，衛工處也與教育局合作，於校園內設置回收水使用設施，提供校方教學、補助生態池、澆灌、清洗地面使用，將環境永續之理念實踐在生活教育中。

公共工程與水回收

除了環境教育的落實，台北市政府也要求所屬機關在進行街道清洗、路面降溫、公園綠地澆灌時，優先取用回收水，同時，藉由修訂公共工程契約範本，要求工程施作廠商於迪化、內湖污水處理廠周遭範圍內，進行工地清潔灑水、車輛沖洗及公園路樹澆灌時，須使用回收水，並搭配車輛辨識E化系統，以便查詢統計。

程培嘉表示，在回收水推廣的成效上，去年總計使用量達到422萬2794頓，相當於省下了1689座奧運標準泳池的自來水用量，比110年增加約66%。

水資源永續發展的關鍵，在於將環境意識深植於市民的日常生活中，或許，除了立竿見影的規範，環境教育更能有效使大眾與所處的環境、水源產生連結，自然而然地珍視我們所擁有的水資源。