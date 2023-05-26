用心快樂社會企業─用心看世界、快樂過人生！

【文．理善藝聚空間編輯 圖．用心快樂社會企業】

何謂「社會企業」？

根據台灣社會企業創新創業學會的定義，「社會企業」是一種可以同時具備「社會關懷」與「獲利能力」的公司型態組織。特色是將一般企業應盡的社會關懷責任(CSR=Corporate Social Responsibility)，轉換或發展成為能夠永續經營的商業行為公司(SE=Social Enterprise)。

近年來社會企業在全球蔚為風潮，形成一場新的公民自覺與自發的運動，不但模糊了社會與企業的界限、轉化了非營利組織的思維，甚至改變了政府的公共政策。

用心快樂社會企業

2010年成立的用心快樂社會企業致力推動憂鬱症防治的課程與商品，加強開發「能夠感動鼓舞社會大眾參與公益及快樂生活的商品或服務」，希望幫助更多人避免得到憂鬱症。其中企業的兩大特色為「偏鄉兒童藝術美學紓壓課程」、「偏鄉兒童文創商品」，是一個完美的結合藝術、公益、商業的永續經營的慈善商業模式。衷心希望民眾能夠一輩子健康、快樂，遠離憂鬱症！

偏鄉兒童藝術美學紓壓課程

從根本的兒童情緒教育出發，規劃系列課程。用心快樂社會企業前進台灣各地偏鄉小學，從認識情緒開始教導孩童，進而到認識憂鬱症。在未來自己或周遭的人若有憂鬱情緒的傾向時，能知道如何應對以及尋找對的資源求助。同時聯絡「新銳藝術家」，教導孩子用藝術創作紓壓，並透過兒童豐富的創作力與藝術家共同創作具有當地特色的畫作。

偏鄉兒童文創商品

公益也是一門好生意！用心快樂社會企業將新銳藝術家教導偏鄉學童的創作，衍生成文創商品。而商品的銷售所得再捐款給學校以幫助孩童以及分潤給藝術家，同時達到推廣兒童情緒教育及解決弱勢學童的經濟問題。

2014年6月開始，用心快樂社會企業已經走入31所偏鄉學校，完成了39場次的課程，總計共有812位學童參與。這些課程已衍生出23種文創商品，透過銷售所得已捐款予偏鄉學校共729,037元，協助611位偏鄉學童支付營養午餐、急難救助、多元課程師資、心理諮商等經費。

享美果 做好事

5月24日用心快樂社會企業將開放預購【2023好桃喜拉拉山泰雅水蜜桃禮盒】，嚴選來自桃園拉拉山高海拔水蜜桃，泰雅部落小農親手栽種，由藝術家羅方君老師指導泰雅孩童以《祖靈之眼》為主題，畫出山上部落受到守護與祝福的幸福水蜜桃，作為禮盒設計圖素。每一禮盒的銷售收入，都會回饋桃園復興區高義國小。歡迎大家至官網選購！