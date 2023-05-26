快訊

奇蹟出現！詹雅雯宣布「腦動脈瘤消失」 不用再開腦了

澳花瀑布脫隊失蹤男找到了！經7天搜索尋獲遺體「四周無道路」

高雄1年抓5000隻 農業局揭綠鬣蜥落網下場

看日股 思台股

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧洪寶山】

過去30年間日本GDP成長相當緩慢，並經歷了嚴重的通縮年代。日本為了讓通膨達到2%的目標，可以說付出了相當艱難的努力─提高消費稅、QE，殖利率曲線控制……結果發現都沒用。

波克夏買五大商社有14%收益

突然間，從今年四月開始，日本的CPI跳漲超過2%。2020年波克夏宣布收購日本伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產和住友商事五大商社各超5%的股份，引發市場關注。按披露時的收盤價估算，當時波克夏持有的這五家公司總價值達到62.5億美元。2022年秋，波克夏又宣布將五家商社的持股比例分別提高至6%左右。

今年巴菲特在日前召開的股東大會上表示，對日本五大商社的持股比例提升至7.4%，計畫持有這些投資10到20年，並打算增加對日本股票的投資。巴菲特進一步解釋了投資五大商社的原因：日本商社支付可觀的股息並回購股票，投資五大商社能夠大約給波克夏帶來14%的收益，與此同時通過日圓融資對沖匯率風險，投資成本大約只有0.5%，甚至更少。

企業回購自家股票被市場肯定

果然根據最新的日本五大商社財報披露，除伊藤忠商事受上一財年高基數影響，另外四家商社的2022財年(截至2023年三月)淨利潤均創下歷史新高，五大商社2022財年合計淨利潤約4.2兆日圓，是2020財年約4.3倍。其中規模最大的三菱商事2022財年淨利潤年增率成長26%至1.18兆日圓，公司還宣布計畫以三千億日圓回購最多6%的股份，並將其年度股息提高至每股200日圓，2022財年為每股180日圓。

有了巴菲特的加持，二年多來五大商社跑贏日經225指數，例如丸紅商事自2020年八月以來股價漲超過二倍，三井物產、三菱商事股價翻了一倍以上，伊藤忠商事和住友商事股價漲幅分別在70%和80%左右，遠遠跑贏同期日經225指數40%的漲幅。

越來越多的海外資金有意複製巴菲特的策略，包括對沖基金Point72、Citadel、黑石、KKR在內的華爾街大咖相繼走訪日本，市場也額外關注日本大企業的業績和回購消息，據彭博消息，軟銀將斥資一千億日圓回購不超過1.19%的股份，豐田汽車在公布最新第四財季業績的同時，也宣布了一項1500億日圓的股票回購計畫。

股價淨值比偏低吸引外資卡位

自2012年安倍經濟學以來，未見過外國投資者對日本如此感興趣。日本上市企業的五成以上低於一倍，日本股市的股價淨值比(PBR)偏低被認為是巴菲特看好日本股票的原因之一，在歐美銀行系統不穩定和信用緊縮風險的籠罩下，越來越多外資對投資日本產生了更多的興趣，認為日本股市具有避險的穩定性。

對台股的投資人來說，可以利用ETF來投資日本股市，截至今年四月底以來報酬率最好的日本ETF為富邦日本東証單日正向兩倍基金(00640L)，累積報酬率達33.045%，此基金具備匯率避險特色。

透過投資ETF可連結日股商社

另外有二檔ETF的累積報酬率接近兩成，國泰日經225基金(00657)、元大日經225基金(00661)，報酬率分別為18.64%、18.59%。國泰日經225基金的核心持股名單：迅銷(9983-JP)10.49%、東京威力科創5.08%、軟銀3.19%、大金工業2.81%、KDDI株式會社2.72%、發那科株式會社2.42%、愛德萬測試(株)2.25%、信越化學工業株式會社2.04%、泰爾茂公司1.68%、TDK株式會社1.52%。元大日經225基金的前十大核心持股名單有九檔跟國泰日經225基金雷同，差別在用京瓷株式會社取代愛德萬測試(株)以及持股比例的不同。

今年的歐股與日股頻創新高，在高通膨、高利率、低成長的背景下特別顯眼，台股也處在同樣的背景裡，但卻受困於萬六關卡猶疑不前，技術派的認為萬六以上的兩年大量頭部區難過，在全年GDP保2%的背景下，當前是逃命波，特別是美國下半年可能陷入經濟衰退。

但是觀察除了中國以外的市場對於走出疫情之後的消費復甦來看，應該可以推斷中國的消費力復甦是遲早的問題，就算今年缺席，明年也會比今年好，所以站在美國明年要大選的角度，明年的美國經濟應該不會更差，因此今年的多空混亂，正好是震盪築底的特色，第三季後應該大有可為。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1187期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

台積市值 六天飆增1兆元

美股投資機構持股曝光

日股大驚奇 台股也瘋狂

沒跟進巴菲特！國發基金台積電仍有16億持股 稱「這原因」一張都沒賣

相關新聞

2023台北COMPUTEX登場 6主題精篩強股

一年一度科技產業大盛事COMPUTEX 2023將在5月30日登場，產業新形勢聚焦高效運算、智慧運用等六大主題，對應股市也有多個不同層面解析，但可以肯定的是，在景氣下行與怕錯過行情兩難下，法人機構短線布局挑選科技股是個不爭的事實，而今年COMPUTEX是疫情解封後首次實體展，新形勢相關個股有機會成為一般投資人或法人機構點火標的，值得留意。

善用數據 掌握最佳買房時機

一般人買房總是憑著經驗或直覺，感覺價格合理就下手，對於房市景氣不熟悉，可能買在高點而不自知，事實上，可以用網路上隨手可得的資訊，利用數據判斷當下景氣行情，找出最佳買賣時機點。

環境科技教育 探索下水道世界

當極端氣候對水資源運用形成極大挑戰，當環境永續成為顯學，除了政府扮演好領頭羊的角色，公民參與的力量也不能缺席，而要凝聚這股力量，環境教育的落實勢在必行。

用心快樂社會企業─用心看世界、快樂過人生！

「用心快樂社會企業」是台灣第一家關心情緒健康的社會企業。創辦人趙士懿得過重度憂鬱症，他深刻了解持續陷入情緒低潮，對未來了無希望的痛苦。因此創辦用心快樂社會企業，致力推動憂鬱症防治的課程與商品，幫助他人預防憂鬱症的同時還能回饋偏鄉兒童。

看日股 思台股

日本股市備受冷落，從1990年開始，日經指數從40000點一路下跌，直到2008年在7000點附近觸底。5月22日為日經225指數自1990/8/1以來首度攻上31000點關卡，終場上漲0.90%，收31086.82點，連續第八個交易日上漲，創1990/7/26以來33年收盤新高。

印度崛起

蘋果繳出一份超乎市場預期的財報，宣告印度在蘋果的未來發展規劃佔據越來越重要的地位。除了在生產基地多元化方面傾向印度，蘋果還更加重視印度市場的業績。儘管蘋果營收比上一季的972.8億美元減少了3%，但在諸多手機廠都衰退之際，iPhone以年增率不降反升2%的513.3億美元營收，讓世人見識到蘋果的產品獨特魅力和業績韌性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦