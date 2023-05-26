【文‧洪寶山】

過去30年間日本GDP成長相當緩慢，並經歷了嚴重的通縮年代。日本為了讓通膨達到2%的目標，可以說付出了相當艱難的努力─提高消費稅、QE，殖利率曲線控制……結果發現都沒用。

波克夏買五大商社有14%收益

突然間，從今年四月開始，日本的CPI跳漲超過2%。2020年波克夏宣布收購日本伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產和住友商事五大商社各超5%的股份，引發市場關注。按披露時的收盤價估算，當時波克夏持有的這五家公司總價值達到62.5億美元。2022年秋，波克夏又宣布將五家商社的持股比例分別提高至6%左右。

今年巴菲特在日前召開的股東大會上表示，對日本五大商社的持股比例提升至7.4%，計畫持有這些投資10到20年，並打算增加對日本股票的投資。巴菲特進一步解釋了投資五大商社的原因：日本商社支付可觀的股息並回購股票，投資五大商社能夠大約給波克夏帶來14%的收益，與此同時通過日圓融資對沖匯率風險，投資成本大約只有0.5%，甚至更少。

企業回購自家股票被市場肯定

果然根據最新的日本五大商社財報披露，除伊藤忠商事受上一財年高基數影響，另外四家商社的2022財年(截至2023年三月)淨利潤均創下歷史新高，五大商社2022財年合計淨利潤約4.2兆日圓，是2020財年約4.3倍。其中規模最大的三菱商事2022財年淨利潤年增率成長26%至1.18兆日圓，公司還宣布計畫以三千億日圓回購最多6%的股份，並將其年度股息提高至每股200日圓，2022財年為每股180日圓。

有了巴菲特的加持，二年多來五大商社跑贏日經225指數，例如丸紅商事自2020年八月以來股價漲超過二倍，三井物產、三菱商事股價翻了一倍以上，伊藤忠商事和住友商事股價漲幅分別在70%和80%左右，遠遠跑贏同期日經225指數40%的漲幅。

越來越多的海外資金有意複製巴菲特的策略，包括對沖基金Point72、Citadel、黑石、KKR在內的華爾街大咖相繼走訪日本，市場也額外關注日本大企業的業績和回購消息，據彭博消息，軟銀將斥資一千億日圓回購不超過1.19%的股份，豐田汽車在公布最新第四財季業績的同時，也宣布了一項1500億日圓的股票回購計畫。

股價淨值比偏低吸引外資卡位

自2012年安倍經濟學以來，未見過外國投資者對日本如此感興趣。日本上市企業的五成以上低於一倍，日本股市的股價淨值比(PBR)偏低被認為是巴菲特看好日本股票的原因之一，在歐美銀行系統不穩定和信用緊縮風險的籠罩下，越來越多外資對投資日本產生了更多的興趣，認為日本股市具有避險的穩定性。

對台股的投資人來說，可以利用ETF來投資日本股市，截至今年四月底以來報酬率最好的日本ETF為富邦日本東証單日正向兩倍基金(00640L)，累積報酬率達33.045%，此基金具備匯率避險特色。

透過投資ETF可連結日股商社

另外有二檔ETF的累積報酬率接近兩成，國泰日經225基金(00657)、元大日經225基金(00661)，報酬率分別為18.64%、18.59%。國泰日經225基金的核心持股名單：迅銷(9983-JP)10.49%、東京威力科創5.08%、軟銀3.19%、大金工業2.81%、KDDI株式會社2.72%、發那科株式會社2.42%、愛德萬測試(株)2.25%、信越化學工業株式會社2.04%、泰爾茂公司1.68%、TDK株式會社1.52%。元大日經225基金的前十大核心持股名單有九檔跟國泰日經225基金雷同，差別在用京瓷株式會社取代愛德萬測試(株)以及持股比例的不同。

今年的歐股與日股頻創新高，在高通膨、高利率、低成長的背景下特別顯眼，台股也處在同樣的背景裡，但卻受困於萬六關卡猶疑不前，技術派的認為萬六以上的兩年大量頭部區難過，在全年GDP保2%的背景下，當前是逃命波，特別是美國下半年可能陷入經濟衰退。

但是觀察除了中國以外的市場對於走出疫情之後的消費復甦來看，應該可以推斷中國的消費力復甦是遲早的問題，就算今年缺席，明年也會比今年好，所以站在美國明年要大選的角度，明年的美國經濟應該不會更差，因此今年的多空混亂，正好是震盪築底的特色，第三季後應該大有可為。