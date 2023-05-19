快訊

為何能繼承5億房產？18歲男身世被起底「阿公其實是親爸」

走出失落三十年！日本製造業復興「元大日本龍頭企業基金」 7月3日開募

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧數位編輯】

元大投信推出國內首檔聚焦日本龍頭企業的「元大日本龍頭企業基金」，以日本龍頭企業股為核心投資部位，看準日圓兌美元貶值商機，帶動日本企業獲利成長，且平均本益比尚僅13倍仍低於其他國家市場，加上日本是全球科技趨勢產業鏈上游，布局日本等同掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮。

元大投信表示，二戰後日本迅速走上經濟復興之路，1960年代一度是僅次美國的第二大經濟體，歷經多次景氣循環後，日本製造業佔據了世界主流產業技術核心。進一步分析，日本大型股因多為出口產業，隨日圓兌美元走貶，將有利出口競爭力與獲利表現。

日本龍頭企業除擁有尖端主流趨勢核心技術外，在國內外更有高人氣，產品廣受消費者喜愛，如全球最大遊戲機製造商任天堂(Nintendo)、全球汽車製造商豐田(Toyota)，以及台灣投資人耳熟能詳的Sony、大金(Daikin)等，皆在全球擁有穩定市場都是日本重要權值股。

元大投信今年看好日本製造業技術深厚底蘊，加上日圓兌美元走貶帶動獲利提升，將於7月3日推出「元大日本龍頭企業基金」帶領投資人迎接日本重返世界經濟成長舞台，迎接難得一遇的投資機會。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1186期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

如何成功水果嫁接 日本余市町彰化永靖取經學會眉角

日本GPS跑者24天繞台1圈畫出O圖形 同步串聯日本展友好

醜聞報導的衝擊？日本「超級歌舞伎」市川猿之助昏迷送醫、父母證實雙亡

日本全國首例？男子未經授權剪輯《命運石之門》《間諜家家酒》上傳YT營利遭逮

相關新聞

印度崛起

蘋果繳出一份超乎市場預期的財報，宣告印度在蘋果的未來發展規劃佔據越來越重要的地位。除了在生產基地多元化方面傾向印度，蘋果還更加重視印度市場的業績。儘管蘋果營收比上一季的972.8億美元減少了3%，但在諸多手機廠都衰退之際，iPhone以年增率不降反升2%的513.3億美元營收，讓世人見識到蘋果的產品獨特魅力和業績韌性。

兩個參數解讀季報與4月營收

時序進入第二季，5月也已走了大半月，各上市櫃企業4月營收也陸續完成公布，科技股從上游到下游除了營收財報依舊黯淡無光外，產業前景也不樂觀，其他有部分產業在4月營收上則出現亮點，成為短線操作上多頭資金進駐的標的。理周投研部則以4月營收創高外，再加入首季獲利也不錯與本益比可望調升等兩個參數挑出飆股，供投資人參考。

大地之色─張皓硯

「慢」是皓硯對待柴燒的態度，需要慢慢的投柴、慢慢的燒著、慢慢的等待，慢慢的感受，不追逐主流紀錄下一點一點與作品之間美好的對話。是不是和生活一樣？走進大地萬變的滋養，試著將柴燒後保留重要本質元素「灰」成為新的生活語彙融入在作品上，灰是柴燒重要的角色，經過火的試煉後所遺留下的礦物質，透過灰的本質創想造出屬於灰的不同樣貌也賦予了不同色彩。

天秤兩端 美元與黃金

銀行業危機以及美債上限問題，促使美元指數近月表現疲弱，另一方面，聯準會升息循環就快看到終點，市場預測今年有機會迎來降息，種種因素帶動黃金價格從年初至今一路走揚。

走出失落三十年！日本製造業復興「元大日本龍頭企業基金」 7月3日開募

股神巴菲特在波克夏的股東會表態看好日股長線漲勢，加碼日本股票，歷經多次景氣循環，日本製造業長期累積的競爭力，搭配日本政府的貨幣寬鬆政策與刺激經濟措施，讓日本股市重返成長。元大投信看好日本龍頭企業價值投資契機，將於7月3日至7月7日募集「元大日本龍頭企業基金」，基金 聚焦具備國際競爭力之製造業，主動參與相關優質標的，搶先布局東洋榮景再起的甜蜜進場機會。

巴菲特2023賺錢秘訣

五月六日巴菲特(Warren Buffett)的波克夏．海瑟威(Berkshire Hathaway)公布第一季財報，市場依循慣例聆聽股神巴菲特的最新投資策略，試圖從中找出投資致勝的蛛絲馬跡。重點先看持倉變化，Berkshire第一季賣出價值133億美元股票，除了動用44億美元回購自家股票之外，幾乎沒有其他買進動作，這點跟國安基金一模一樣，也難怪，第一季是作夢炒作行情，對於奉價值投資為圭臬的巴菲特來說，缺乏進場的動機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦