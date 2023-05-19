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為何能繼承5億房產？18歲男身世被起底「阿公其實是親爸」

大地之色─張皓硯

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧戴衣薰】

皓硯深深著迷柴燒，已經是生活不可缺少的部分，然而在疫情時被迫改變了生活方式，面對疫情的挑戰讓自己放慢腳步，重新思索對於無法與夥伴聚在一起燒製柴燒，並發展創新突破的燒成模式。由於柴燒需要歷時10080分鐘，維持1240度以上的高溫，需要夥伴彼此輪班顧窯添柴火，但疫情時只要有人確診，就可能中斷。因此皓硯將過往柴燒灰燼一點一滴集合收集起來，歷經兩年不斷的試煉與嘗試，終於成功將柴燒灰燼入釉，打造全新的配方，延續柴燒的美好。

「樸質」是皓硯的日常，器物是對於生活所留下的紀錄，同時與自然對話，簡單和質樸溫潤，誠實反映出自我內心對器物的感動，想傳達：「運用現有條件，打造最適合的樣貌」，因此將作品名為《大地之色》（註：大地之色獲TCOD原創認證）。同時皓硯將對於岩石和海的基因情感反應在作品上，是創作的個性，是意念最赤裸的表現，創作的作品粗獷豪邁，歡喜帶有原礦感，把記憶中的情感傾瀉一層層的泥漿技巧附著在作品裡面，如水洗滌過的積岩石，在經由多次柴燒的經驗注入到作品，燒製屬於自己味道的作品。作品的器型如同皓硯給人的感覺，質樸沉穩且內斂，同中求異，在傳統中注入些微新意，細膩的照顧使用者需求，是同為品茶愛好者的貼心與專業；釉色的流動，曖曖內含光，溫潤透露出細微的金屬光澤，每次出窯的作品都帶來不同層面的感動。

這次展出作品非常多元，除了各式茶器具外，也為喜歡下午茶的朋友準備了馬克杯與點心杯，同時為喜歡花藝的朋友準備了一輪插與各式花器，相信大家都可以在大地之色中找尋到屬於自己的天地。

展 覽 ︳光合作用

展 期 ︳2023.04.29(六) – 2023.06.03(六)

藝術家 ︳黃愷絮、張皓硯

地 點 ︳理善藝聚空間

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1186期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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大地之色─張皓硯

「慢」是皓硯對待柴燒的態度，需要慢慢的投柴、慢慢的燒著、慢慢的等待，慢慢的感受，不追逐主流紀錄下一點一點與作品之間美好的對話。是不是和生活一樣？走進大地萬變的滋養，試著將柴燒後保留重要本質元素「灰」成為新的生活語彙融入在作品上，灰是柴燒重要的角色，經過火的試煉後所遺留下的礦物質，透過灰的本質創想造出屬於灰的不同樣貌也賦予了不同色彩。

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