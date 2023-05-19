天秤兩端 美元與黃金

【文‧林怡妏】

不過隨著本月十日美國消費者物價指數和生產者物價指數公布，雙雙低於預期的數據明示通膨趨於緩和，加上聯準會官員鷹派的發言以及美元走強，寫下今年二月以來最佳表現，使得黃金價格受挫，連三日收黑。

黃金與美元可說是近期外匯投資人關注的兩大重點，究竟機會點在哪裡？投資人又該如何布局？

*決定金價的關鍵

進入正題以前，先聊聊美元與黃金的關係。

美元匯率與黃金價格就像走在天秤兩端，當美元走強，金價受挫下跌，相對的，當美元走弱，金價便上揚。

外匯達人張耕綸解釋，黃金以美元計價，當美元升值，對於其他貨幣國家來說，購買黃金的成本就會變高，進一步導致需求減少，帶動金價下跌。此外，美元與黃金同為國際儲備、避險工具，兩者具有一定的替代關係，當美元走強，自然就會削弱黃金的需求。

不過，實際上牽動黃金走勢的因素相當多，除了美元匯率之外，通膨與利率也會影響金價表現。

張耕綸表示，黃金作為避險資產，被視為抗通膨的利器，當市場出現風險，投資者就會把投放在風險資產上的資金挪移到避險資產上，因此通膨對黃金是正向的，當通膨預期升溫往往會推升金價上揚。

若從實質利率的角度來看，就不是這麼一回事了。利率與黃金呈反向關係，利率愈高，對黃金價格愈不利。張耕綸指出，黃金是零息資產，當聯準會啟動升息循環，就代表民眾把錢存到銀行可以得到比較好的報酬，這會使得黃金出現拋售潮，帶動金價下跌。

張耕綸表示，儘管金價受三股力量相互牽引，但實際上，實質利率對黃金的影響勝過美元匯率與通膨。

從附圖可見，去年底市場預期聯準會將放緩升息步伐，於是黃金開始築底反彈；到了三月，歐美銀行業接連爆出危機，市場預測升息循環將提早告終，金價又出現一波漲勢，並在四月份突破前高，一盎司二千美元關卡。

*美元翻身？金價有望重返歷史高位？

上周(五月十二日)，美元指數連續兩個交易日收漲，刷新逾一個月高點，創下去年九月以來最大單周漲幅。張耕綸指出，儘管最新公布的消費者物價指數(CPI)低於市場預期，但核心通膨下降的速度顯然無法滿足聯準會的期待，部分官員釋放鷹派訊息，讓美元的短期走勢獲得顯著的提振。不過，這個跡象是否明示美元要擺脫頹勢翻身了？

張耕綸表示，鑒於美聯儲官員的鷹派言論，使市場風向轉向聯準會可能繼續升息，不過概率有多高，仍需要持續留意官員們所釋出的訊息。

張耕綸認為，聯準會的降息周期遲早會到來，這是美元未來數月或更長時間內不得不面對的重大利空，「從歷史經驗來看，聯準會在整體的利率決議確定暫停升息之後，就不會再有進一步的升息動作，而是啟動下一波的降息循環。所以投資人可以留意聯準會下一次的利率決策會議，只要聯準會進入暫停升息的步伐，要再升息的機率就會相對低。」

儘管如此，張耕綸仍表示，現在判定下半年進入降息循環還言之過早，唯一可以確定的是，聯準會的升息循環已經接近尾聲，要為美元創造更大的漲幅與提振，機率恐怕不高。

他預測，第三季美元走勢將進入下行區間，「若接下來聯準會關注的指標數據，如就業數據與通膨數據都得到顯著的下修，使得降息預期攀升，那麼美元的走勢就會相對弱勢。」

從技術面來看，近期美元指數低點落在100.7，張耕綸表示，若跌破這道防線，那麼接下來要看到美元突破百元的機率就不高，多在100以下區間行進。

儘管近期有諸多對黃金不利的消息，但受經濟衰退的避險情緒青睞，黃金價格仍在重要的心理關口，一盎司二千美元處受到支撐，張耕綸看好今年金價的表現，他大膽預測今年金價有可能創下新高。

會這麼說，是因為當前美國市場面臨銀行業危機、美債上限問題以及經濟衰退風險，這將使投資人將資金挪移到避險資產上，進一步啟動黃金上升動能，「若從技術區間來看，可望刷新前高紀錄，來到一盎司2,120美元左右的價格。」

*減持美元，分批布局黃金

外匯投資人在布局上，可趁著利空警訊出現時刻，將美元配置結利離場，轉向避險資產。值得留意的是，現階段黃金價格已經進入高水位，因此張耕綸建議投資人分批進場布局，壓低平均成本，應避免一次性投入，落得沒有彈藥可用。

另外，部分投資人關心美元何時迎來匯率低點，撿便宜的時機何時出現？

張耕綸表示，美元近期受到美債上限問題等多方因素干擾，表現受挫，儘管如此，他認為這只是短線上的影響，長線上，仍要看未來幾個月的經濟數據表現與利率走勢，一旦下行趨勢確立，美元跌破百元關卡，投資人就能逢低進場布局。

最後，張耕綸也回應近日市場熱議的「去美元化」議題。張耕綸表示儘管有許多跡象顯示，美元霸權正在鬆動，但美元仍穩居全球儲備貨幣寶座，他認為現階段全球外匯儲備中，美元佔比降低只是短期的供需調整現象。

「以往國家的美元儲備可能佔整體外匯儲備的七成左右，現在可能調降至五成或六成；相對的，在避險資產，如黃金的儲備上可能會從一成調升至三成到四成。當避險商品的儲備增加，自然地，在美元的儲備上就會有所減少。」