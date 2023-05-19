兩個參數解讀季報與4月營收

【文‧陳春霖】

4月營收亮眼 獲多頭資金青睞

在各上市櫃公司公布的4月營收中，年減與月減的家數高達2327家，創新高者僅16家，較去年的77家明顯減少許多，科技電子產業從上游半導體，到零件組裝再至下游PC、NB與手機等，年減6.98%，加上各大廠法說時依舊不看好未來一季前景，因此短線成為資金大舉轉進其他族群主因。反觀4月營收較亮眼年增率前三大族群，觀光股成長69.38%、資訊服務族群成長16.38%、汽車族群成長16.03%，成為多頭資金青睞的標的。

軟銀公司負責人孫正義在接受媒體訪問時，問到如何進行投資決策與行為，他簡單的回答：「投資沒有任何的訣竅，就是跟著趨勢走。」這句話似乎也可以應用在我們一般投資人，從日常生活中觀察也能嗅出端倪，近日來知名餐廳訂位需排至一個月後，假日旅遊景點飯店住房也是間間客滿，娛樂場所不管平日或假日也是一位難求，這什麼情況？就是代表業績好，股價自然受到青睞。

投資人看到產業趨勢也感受到生活走勢，但大環境的政經議題仍不可輕忽，美聯準會5月升息一碼後，大家關注的焦點就是4月消費者物價指數(CPI)年增4.9%，顯然升息壓抑通膨已初見成效，6月是升息滿週年，是否暫停升息甚至開始降息，都會影響盤勢。

另外，從經濟部公布4月進出口數據來看，出口總額年減13.3%，雖減幅呈現縮小的情形，但十一大主要產品仍都是呈現年減的現象，僅資通與視聽產品年增為5.4%，也同步與前述上市櫃四月營收中資訊服務族群成長16.38%次高不謀而合，顯示類股產業庫存調整接近尾聲，5月15日盤面類股中三商電(2427)與台灣銘板(6593)漲勢凌厲。