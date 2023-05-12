陪伴孩子 成為夢想的樣子

【文．林惠雯 圖．財團法人夢想之家教育基金會】

繁榮熱鬧的大台北都會區中，下一代青少年正面臨著前所未有的挑戰。貧富差距、資源分配不公、品格教育匱乏等社會問題，近幾年在疫情與景氣的影響下越來越浮上檯面。許多來自清寒弱勢、家庭功能失調的青少年在同儕壓力、比較問題與變化快速的社會中迷失，或在家庭與學校都沒有接受正確的對待，使他們容易面臨誘惑、誤入歧途，長期下來，社會更為此付出高昂的成本。

「夢想之家」起始於2006年的暑假，由一位二十九歲的年輕牧師與幾個年輕志工發起，在台北地區最多年輕人聚集，卻也是家庭問題與青少年犯罪問題最嚴重的地區─萬華區西門町開始，從實務經驗中逐漸發展出完整的「改變理論」。透過發放物資的「慈善計畫」將孩子導入課輔班、素養班兼具的「就學計畫」，再以「領導力培訓計畫」鼓勵孩子成為助人者，最後藉由「職涯孵化器」培養孩子成為家庭的經濟支柱，以一站購足的方式，幫助孩子成就自己的夢想，最長可陪伴十一年。

十七年來夢想之家服務超過六千位青少年，不僅獲得許多企業及天使的支持，建立西門、士林、宜蘭三個服務據點，也在2018年順利由協會轉型基金會，並於2022年獲得第八屆陳永泰公益信託「傳善獎」殊榮。

在這裡，我們集結有熱情、有夢想的年輕人，積極地以行動來陪伴都會區中處於「經濟弱勢」、「家庭弱勢」與「心靈弱勢」的孩子，建立一個「全方位服務」的青少年中心。期望在成長過程中扶持並成全青少年，使其夢想實現，成為一個有好品德、有熱情、快樂的明日領袖，成為台灣的祝福。

▊夢想之家宜蘭館可愛的孩子們。