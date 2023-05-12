【文‧林友銘】

美股與台股在三月初也曾發生類似的下跌，台股更嚴重到差點封閉兔年的紅盤缺口，但最終仍然有驚無險地度過。然媒體總是語不驚人死不休，這其實也合情合理，畢竟經濟放緩是事實。但經濟與股價之間，向來總不見得同步，尤其是股市有超前部署的可能，重點在熱錢有沒有繼續流竄，去年就是萬流歸宗於美元，今年則是美元洩洪至各中下游。

所以看著數據做股票，今年前四月不是賣太早，就是空太快，心中預期無基之彈要大跌，但始終不能複製去年模式多殺多。這中間，到底是股價錯？還是認知錯？

壹、沒有黑天鵝，只有醜小鴨；不見灰犀牛，只見慢蝸牛

上述的二十字箴言，是筆者對今年股市最大的體悟。言下之意，經濟衰退是已知的事實而非黑天鵝，財報利空及美國銀行倒閉就是異類的醜小鴨，不會擴散；而經濟衰退不會成為灰犀牛事件，美台指數在對抗經濟走緩下以時間代替空間龜速行進。

去年黑天鵝與灰犀牛齊飛、利空共恐慌一色下，股債齊跌，市場熱錢避無可避，全往美元靠撤，造成美元指數最高來到114。但今年至今，全部軸線翻轉，股債齊揚，背後的關鍵從IMF研調可以找到答案。

今年全球GDP並非全軍覆沒，至少新興亞洲(印尼、越南等)及撒哈拉沙漠以南非洲成為連續成長的區域，這使得美國銀行事件讓銀行存戶的熱錢得以向此二區塊擴散，透過海外基金投資的方式。除此之外，美國大型科技股(尖牙股)從投資財變成避險財，吸納來自銀行端撤退的資金，從尖牙股指數的多頭走勢迥異於KBW小銀行指數即可看出。

回歸台股，台灣景氣與美國景氣連動深，尤其權重以半導體為重。半導體在中美科技冷戰、晶片法案的緊箍咒下，要想大張旗鼓表現很難，自然台積電、聯發科等半導體股股價受壓抑，連帶影響指數欲大不易。但外資自2020年連三年賣超台股達2.2兆元，有些賣過頭的跡象，今年至今回補1,600億元左右，無形中也成為台股下檔的支撐，讓台股有稍強於美股費半的表現。

最後，台股就是在這股上有鍋蓋(萬六)下有鐵板(缺口)的情況下，形成楔型墊高底部的格局，懷疑中一步步地、像蝸牛般前進著。

貳、人往高處走，錢往熱處流；君子之德風，小人之德草

在投資策略上，外資所主導的大型權值股不易有所作為，但內資主導的中小型股正可分到資金大展拳腳，尤其以對抗景氣衰退的政策股尤為明顯，這也是風行草偃的精髓。

今年的政策股有四，以發動順序分別為：生技、軍工、綠能(風電、儲能、充電樁)及碳權。但若以台美大選前有共同交集的角度來看，綠能與碳權開出的花，應該更大更嬌艷才是。

主要原因一來生技及軍工發酵多時，股價漲倍後大選前恐有收割考量，相較之下執政黨開出的綠能支票雖然都未兌現，但黨政投入那麼多時間與資金，今年下半年又即將進入工程陸續收款階段，極有可能就在等大選前開花結果，自然股價更有期待性。

二來，台電公告指出，將於五月二十二日後暫停受理民間儲能併網申請，以防發電容量過剩引發電力收購價惡性競爭。然細想，這是目前台灣的現狀嗎？台灣是怕電過剩還是電不夠？倘若是後者，那節制民間種電的目的不就司馬昭之心，這對現有承標施工政府標案的廠商，不啻是一大保障?!

另一玩味的是，政府四月二十日宣布七月成立碳交所，五月三日又改口延後二個月至九月，乍聽之下就是利多遞延澆了盆冷水。但反向思考，碳交所的成立有太多前置作業先開拔，今年底充其量也只能由碳交所代企業向國外購買碳權減少成本，明年初再開始第二階段制定碳費機制供企業遵循，進而將ESG納入財報揭露。

但碳權交易最大的問題，就是碳匯諮詢、碳足跡追蹤及碳認證申請流程。單碳匯諮詢單一企業就要五十萬元起跳，一個碳認證流程少說歷時六個月、收費二百萬元以上。台灣目前共有十九萬家企業有此需求，但拿到國際ISO認證的碳認證公司只有七家，僧多粥少下難怪政府提到未來要分治，有國際需求的就找國際認證公司打國際盃，僅有國內需求的就找國內認證公司打國內盃。言下之意，政府久久不能回收的綠能產業在尚未正式獲利爆發前，拿綠能換碳權先吃顆獲利大補丸豈不美哉！

所以整個碳交所題材的重中之重在於認證公司，而這點一旦在市場形成共識後，檯面上相關有轉投資碳認證公司者股價自然水漲船高。故此時唯一能作的，就是在追逐碳匯及碳捕捉的造紙及化工股之外，更應留意的選股方向。

上述概念國內最具代表性的集團即為「永崴投控」(3712)，它的碳認證公司旭威其實是由富威電力所持有，而富威又是子公司森崴能源的轉投資。但更值得玩味的是：四月十四日碳交所成立消息前一週，永崴投控就透過富威電力增加對旭威的持股比重，這難道真是世間無祕密，無巧不成書，書中自有黃金屋的道理嗎？

目前法人有出報告上調目標價的是森崴，但週線強度及低價高殖利率優勢的是永崴，二者目前一前一後交錯攻擊，一旦聯袂合體上攻，應該就有大戲要上演的重要訊號吧！