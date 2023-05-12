愛與責任 贈與和遺產如何節稅？

【文．蔡武穆】

一位身家上億的八旬老翁，身體重病，知道自己沒剩幾年，就把名下財產過戶給孩子和配偶，一年後老翁病故，國稅局追查遺產稅，依規定死前二年內的贈與視同遺產，家屬要繳至少二千萬的遺產稅。

另一個活生生的案例，同樣是生病的老翁，已昏迷插管，家屬有意拔管讓父親好走，卻因為父親在生前有贈與，還差三個月滿二年，如果當下拔管，得多繳一百多萬的遺產稅，後來決定延後拔管，含淚讓父親多痛苦三個月。

*贈房節稅 日後轉售恐補繳

兩個案例告訴我們，生前贈與和遺產都要提早規劃，才不會造成後代的困擾。

會計師胡碩勻說，華人父母生前避諱談遺產，通常都是財產糾紛，或是人走了以後，孩子要報遺產稅才找上門。另一種是不想花錢諮詢，在網路上爬資料，簡單買個保險就把全部財產過戶給小孩，最後躺在床上遭棄養，過戶時沒有立下贈與契約，要追回財產，法律也愛莫能助。

愛與責任，提早規劃遺產，不讓後代負擔沉重的稅務，更是保障晚年生活、小孩不爭產的唯一法門。

父母親要給小孩財產，給現金好，還是給房子好？以節稅的角度來看，房子的效果比現金還大。

舉例來說，贈與現金超過一千萬元，課徵10%的稅，如果是贈與房子，用公告地價來算，不到五百萬，同樣10%的稅，幾乎省了一半。尤其是豪宅，多年前帝寶市價二億多元，公告現值五千萬，幾乎是五倍的壓縮效果。

不過，胡碩勻提醒，日後孩子要把房子賣掉，是用房地公告現值當成本，所得稅會提高，外加45%的房地合一稅，等於補繳好幾倍的稅，所以在贈與當下，就要考慮到未來是否移轉的問題。

*信託節稅 時間越長效果越好

如果父母想贈與現金，法律規定每人每年贈與有244萬元的免稅額度，可以逐年分次過戶，夫妻同時贈與，一年可有488萬元的免稅額度，十年就將近贈與五千萬，二十年就一億，用時間來換取節稅的空間，效果更大。

贈與現金也可以用信託來節稅。信託依受益人不同，可分為自益信託和他益信託，他益信託成立時會產生贈與稅。舉例來說，成立一億元的他益信託，一年後本利和為一．一億元，成立時即視為贈與一億元，須課徵贈與稅。

他益信託又可分為「本金他益、孳息自益」和「本金自益、孳息他益」兩種，信託成立時，課稅金額依郵政儲金一年期定存固定利率複利折算現值來計算。

假設父母有一億元成立他益信託，一年後本金給孩子，孳息歸自己，以當下郵政儲金定存利率為1.2%計算，成立時即視為贈與98,814,229元(1億元÷〔1+1.2%〕)，課徵贈與稅。同理，如果設定二十年後本金給孩子，孳息歸自己，則成立時即視為贈與78,775,243元(1億元÷〔1+1.2%〕^20)，課徵贈與稅。

由此可見，信託的時間越長或利率越高，折現回來的本金越低，贈與總額就越低，即使未來複利滾存資產大幅增加，也已經把贈與總額及稅金「凍結」在當下，達到節稅的效果。

*善用免稅額 逐年贈與

移轉房子有贈與、買賣和繼承三種，三者當中，以繼承的節稅程度最高，根據贈與稅法，每人有1,333萬的免稅額度，假設房子價值較高，則依房地公告現值扣掉免稅額之後，超出部分按照遺產稅級距課稅。

用買賣的方式則要看孩子有沒有錢，通常二等親內的買賣，會用很低的價格成交，不過，國稅局也不是傻子，會預先把二等親內的買賣當作贈與，如果買賣價格遠低於公告現值，國稅局會找上門要求補稅，所以有人建議，乾脆用公告現值來買賣，可以省去很多麻煩。

胡碩勻說，不管是贈與、買賣或繼承，如果房子本身有貸款，節稅效果更大，先前房子已經用公告現值壓縮了，貸款金額則是全額扣除，比方說，市價一億元的房子，公告現值五千萬、貸款三千萬，扣除後以二千萬來課稅。不過，國稅局會看孩子有沒有還款能力，「五、六歲的孩子，存摺沒有多少錢，就背幾千萬的房貸，任憑你說爛嘴，國稅局也不會相信，一樣當作贈與來課稅」。

因此，如果要給孩子房產，先要厚植他的財力，前面提到每人免稅額244萬元，夫妻雙方逐年贈與，十年之後孩子就有五千萬，可以承受高額房貸，甚至可以每年主動申報，讓國稅局清楚知道有這一筆現金流入孩子名下。

*資產等量分配 避免被盯上

除此之外，還可以把房子、土地證券化，直接放在公司的下面，由家族統一控股，需要過戶時轉讓股份即可。然而，國稅局2.0的查稅機制也不是省油的燈，如果控股公司一半以上是房地產，所過戶的每一個股份都會被課徵房地合一稅及所得稅，所以公司的資產配置要健康，不能全部都是房產，存款、基金、股票、非紀念性不動產等量分配，才不會引起國稅局的目光。

保險可以指定受益人且不會被納入遺產稅，是最好的節稅方式。規劃贈與保單，要保人寫孩子，被保人寫父母，或是自己幫自己投保，受益人寫孩子，兩種方式皆可，國外更有聯名帳戶，父母、孩子同為要保人，「父母走了，保單就送給孩子」，雖然必須繳交贈與稅，但多增加主導的權利，防生前孩子不孝。

*預留稅源 以保單理賠金繳遺產稅

胡碩勻提醒，使用保單節稅要特別注意「三高」及「短重躉」，「三高」是高額投保、高齡投保、高資產投保，「短重躉」是指投保後短時間離世、生重病才保、一次躉繳高額保費等，都會被國稅局盯上，一旦稽查屬實，會依實質課稅原則課稅。但也不是說高資產人士不可以投保，只要提早規劃，做好風險管理和資產配置，一樣可以享受美好的節稅生活。

值得一提的是，台灣人喜歡買不動產，有些父母留下多筆土地、房產，價值上超過億元，後代沒那麼多現金繳遺產稅，這時可以用實物抵繳，例如，用一塊土地的公告現值抵繳，也可以先申請過戶，再出售土地或貸款來繳稅。當然，最好的方式是父母預留稅源，先買好保險，過世之後，孩子直接拿保單理賠金繳遺產稅，不把負擔留給下一代。