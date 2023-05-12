近七年 台股五、六月漲多跌少

【文‧陳春霖】

撇開非經濟因素 520行情值得期待

理周投研部指出，蔡英文自2016年當選總統，歷任七次520就職演說，對應台股大盤走勢，五月初至六月底加權指數表現有五次上漲、兩次下跌，其中，2017年漲幅最高達600點，而下跌原因，一是2018年民進黨九合一選舉大敗，另一則是疫情爆發所致，因此若撇開非經濟因素，520行情是值得期待的。

當然只就大盤論不盡完善，政策做多僅需在權值股上著墨即可，不過，權值股點火仍帶動買氣是不爭的事實，若就職演說更能深入闡述財經政策，那麼火上加油下，類股或個股不動也難。

今年520是蔡英文總統最後一次就職演說，之前除其宣示政策包括成立碳權交易所，預計九月設立達減碳目的；另外，台灣版的晶片法案，100億設備投資與60億研發費用扣抵稅額等也在五月通過，其次，就是兩岸關係緊張軍工產業鏈崛起等，代表國家經濟櫥窗的股市也給予正面回應，相關類股或個股都已大漲一波。

許多投資人也許早已上車等待獲利了結，也有些投資人仍在觀望，因為相關類股不管基本面好壞都在漲，尤其520前後進場的時機點如何拿捏，都是現階段最需探討的課題。

政策三大指標產業 哪些個股還有機會

首先從政策類股的產業面談起，所謂520行情除權值股外，就是在政策上多所著墨的產業，包括軍工、新能源以及生技號稱政策三指標，當然生技應是許多投資人耳熟能詳的產業，軍工與新能源或許對一般投資人較陌生。

軍工就是俗稱的軍火生意，在台廠方面有直接受惠的硬體艦機火砲供應鏈廠等，事實上，間接部分範圍非常大，且台廠科技產業鏈從半導體、IC設計到強固PC或行動裝置等都可看到，只是占營收比不高或甚至出貨到軍工產業鏈裡自身並不知道的都有許多廠商，所以目前資本市場中的軍工概念股大都以硬體廠為主，殊不知，部分科技廠也應是此波軍工行情受惠者，個股股價也悄然上漲。