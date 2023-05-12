巴菲特2023賺錢秘訣

【文‧洪寶山】

看著第一季AI領軍的科技股大漲，居然毫不動心，面對盤勢的威脅利誘而不屈服，真的很不容易。《孫子兵法》：「昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。故善戰者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。故曰：勝可知，而不可為。」白話的大意就是，先立於不敗之地，再伺機求勝。對於第一季忙進忙出、不賺反賠的投資人來說，應該有所啟示。

重押蘋果 四分之三倉位集中五家公司

Berkshire自今年年初以來，公司的現金儲備增加了20億美元，達到1306億美元，為2021年底以來最高水準，這暗示了當前的股價並沒有低估。截至三月三十一日，財報顯示Berkshire有四分之三的倉位集中在五家公司，分別是美國運通250億美元、蘋果1510億美元、美國銀行295億美元、雪佛龍216億美元、可口可樂248億美元等。當被問到台積電時，巴菲特表示：「台積電是了不起的公司」，但承認Berkshire把資金配置在日本比配置在台灣，讓他更自在，還呼籲美中緩和緊張局勢。

投資日本五大商社 符合巴菲特選股標準

最近，巴菲特投資日本資產的消息成為熱門話題，2020年八月，Berkshire宣布，收購伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產和住友商事這五大日本商社各超5%的股份，在日圓走弱背景下，加碼日圓資產的同時發行低息日圓債，不僅獲取了廉價資金，也一定程度上對沖了外匯風險，那樣成本只有0.5%。

巴菲特透露了選擇投資日股的一些理由，無論是經典價值股、高股息還是高自由現金流，伊藤忠等五家商社符合巴菲特選股的每一個標準，巴菲特認為這五大商社大概能給Berkshire的收購帶來14%的收益，它們還支付可觀的股息，有時還回購股票，計畫持有這些投資十到二十年。Berkshire對五大日本商社的持股比例已經升至7.4%，這是Berkshire在美國以外地區的最大投資。

在長達五小時的股東會上，免不了被問到美國中小型銀行可能資不抵債的議題，但Berkshire依舊重倉銀行股，對此，巴菲特的長期得力助手芒格的說法精闢：「我很守舊，我更喜歡不做投資銀行業務的銀行。銀行家應該更像工程師，他們要研究如何遠離麻煩，而不是變得異常富有。」

巴菲特認為：「必須懲罰那些做錯事的人。包括資產和負債不匹配以及核算問題在內，銀行管理時不時做的一些蠢事被發現了，賠錢的應該是股東和債券持有者，還有那些，在沒有延長貸款期限時就利用商業地產借錢的人。必須讓造成問題的人受到懲罰，才能改變他們的行為。」巴菲特警告，陷入困境的銀行不是價值股，因為即使政府採取行動保護儲戶，股東的權益也會受到損失，政府不會救銀行股東。提到重倉美國銀行時，巴菲特說：「我非常喜歡美銀的首席執行官Bria Moynihan，我只是不想賣掉它。」

股東大會逾五小時 巴菲特四十次提到能源

在高通膨、高利率、低成長的環境下，未來充滿了不確定性，對於今年Berkshire的業績展望，巴菲特坦言，在過去六個月左右時間，美國經濟不可思議的成長時期已經結束，他預計Berkshire旗下大部分子公司今年的收益將低於去年。芒格指出：「價值投資者應該習慣賺得比別人少，而部分原因是因為價值投資者太多了。」芒格四月份告訴英國《金融時報》，隨著FED升息和經濟放緩，投資者應該降低對股市回報的預期。但是Berkshire旗下四大獲利引擎之一的BHE在風能和太陽能領域的投資，在美國公用事業行業中無人能及。BHE是全美第五大公用事業控股公司，截至2022年底該公司自有和合同發電量的52%來自可再生和非碳來源。

在長達五個多小時的股東大會中，巴菲特有四十次提到了能源。美國正在推進能源變革，這方面機會非常大。美國已提出到2030年的碳足跡比2005年下降50%。Berkshire收購的太平洋電力公司，正在投入更多資金進行輸電網絡改造。