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00900其實沒輸00878…當它是年配ETF就好？專家這樣說

0050尋找同日壽星 這天生日終身免手續費

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧數位編輯】

0050於2003年6月25日成立，是台灣首檔、亦是目前台灣唯一一檔超過20年的ETF，成立價格為36.98元，當時台股大盤僅4,933點；而截至2023年4月28日，0050收盤價為117.4元，期間創造507%含息報酬，換算年化報酬率為9.7%。元大投信提醒，投資人應留意歷史績效不代表未來績效，個人投資成果會因進場持有時間不同，而與0050長期表現有所差異。

在以上表現帶動下，0050成為存股族最愛，根據證交所統計資料，至3月底0050定期定額交易戶數高達19.3萬，不僅在ETF居冠，更是定期定額交易戶數最多個股台積電的三倍以上，且台股定期定額交易戶數前20名個股皆名列0050成分股，投資0050等於一次囊括上市市值前50大的權值股，也涵蓋最受歡迎20檔存股標的，無疑台灣最具指標性的國民ETF。

為將基金長線投資價值傳承新世代投資人，元大投信即日起至7月31日推出「尋找與0050同年同月同日生日的你」活動，凡生日為2003年6月25日的投資人，到元大投信官網(www.yuantafunds.com) 於活動網頁登入並符合活動條件，即可享有元大全系列基金終身免手續費優惠。

0050成立以來國內ETF市場持續向上發展，至2023年3月台股ETF已有48檔，規模突破兆元大關，凸顯ETF投資愈來愈廣為接受，其中0050亮眼成長表現功不可沒。20年來0050累積發放現金股利達46元，對於長期持有的投資人，早已實現或接近零成本持有。元大投信指出，隨著投資的時間愈久，0050除了深具價格成長潛力，也提供反映台股企業獲利能力的股息收益，成立20年來含息報酬率超過500%，是長期存股首選標的。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1184期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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