五月升息 殖利率翻身股

【文．陳春霖】

聯準會升息近尾聲 市場評價調整將告一段落

為抑制通膨率(CPI)高漲，美國聯準會自去年三月至今共九次調升利率，一碼三次、二碼二次、三碼四次；台灣央行則以一碼一次、半碼四次以及四次未調整回應。美股先不論，對應台股或許有些端倪可以提供投資人參考。

把時間拉回至去年三月，台股在美與台九次升息表現，第一次升息一碼時，雖幅度不大，但確是首發，指數從高點18293，期間經過幾次較大幅度升息三碼，一路下滑至十月12796點，值得觀察的是，台股指數自十一月開始回升走高，儘管當月仍宣佈升息三碼，顯見市場已習慣且在預期範圍內，尤其通膨率也從8.9%壓至7.8%，升息力道影響股市逐漸式微。

目前通膨率已降至5%，市場均把六月美聯準會可能宣佈暫停升息視為關鍵，但五月調升幅度才是重要指標，畢竟CPI是從1.1%一路狂升上來，美聯準會的目標當然是降至2%以下，至於是採取急降或緩降也有兩種看法。

急降者認為，再次採取較大降幅，讓CPI快速落底，免得時間拖久，造成經濟發展停滯，銀行受影響能一次解決。緩降者則表示，若再次採取較激烈手段，可能造成經濟更大衝擊，體質較弱的中小銀行更可能一擊斃命，因此五月升息至關重要。市場有兩個預期，一是升息一碼，二是美聯準會宣佈暫停升息措施，若二者皆能符合，影響股市波動小，反之，可能牽動大盤走勢就大。