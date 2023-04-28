上市品牌櫻花建設 登陸彰化引發關注

文‧理財周刊

彰化近年利多延燒，帶動許多大型建商陸續搶進推案，其中，櫻花【金馬之櫻】，在推出前便受到當地民眾的熱烈詢問。

彰化近年利多延燒，帶動許多大型建商陸續搶進推案，其中，深耕已久的上市品牌櫻花建設，因實在穩健的建築口碑，以及結合了ESG的永續經營思考，在近年快速累積大量粉絲，也讓其位於茄苳路上的【金馬之櫻】，在推出前便受到當地民眾的熱烈詢問。

櫻花【金馬之櫻】的高詢問度，除了品牌優勢，更因為所在地段環境的價值；位於茄苳路一段的基地，本來就處於家樂福商圈、以及永安生活圈內，除了原有的三民市場豐富商家，還有許多新型態連鎖店，如星巴克、麥當勞、全聯、肯德基、壽司郎等，成為不少彰化民眾的新消費重心。

此外，金馬路周邊發展話題不斷，除了有已確定拍板的台鐵高架化的金馬通勤站、投資近25億的彰化第一間百貨公司中友百貨，還有已簽署合作備忘錄的機28用地的BOT案，這些交通及大型商業機能的規劃與進駐，也讓家樂福生活圈這裡充滿話題與可期性。

櫻花【金馬之櫻】擁有區域少見的1,535大基地開發，豐富公設及低建蔽率優點，讓未來居民有充足開放空間休憩；約千坪金馬公園與活動中心、大成國小與彰泰國中散步學區，適合有親子與育兒需求家庭；2~4房規劃，同時滿足首購小家庭、在地換屋家族；住家配置消費者理想品牌櫻花廚具、KOHLER電腦馬桶、BWT全屋淨水設備、YALE智能電子鎖、Panasonic乾燥暖風機，誠意十足的建材設備，也成為置產民眾心動原因之一。對櫻花品牌與金馬生活圈有興趣的朋友，不妨於近期預約了解。

※上述資料來源於康朵實業，僅供參考。

※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。

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