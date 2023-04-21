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夜間旅行番外篇之意識微醺

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．戴衣薰】

展覽名為夜間旅行，其實源自於薩滿儀式通常在夜間九點至凌晨一至二點舉行，若宇形容這就像是一段自我療癒的旅程。也許觀眾大多因為對薩滿儀式的好奇心來訪空間，但在我的角度而言，比較是站在從藝術文化的切面，希望大家像是來一場自我覺察的自由行，面對沒去過的墨西哥馬薩克特，開啟一場文化探險之旅。感受馬薩特克的宇宙觀，他們相信萬物皆有靈，敬畏自然，與之共存，這些都體現在作品之中。

如同電影《可可夜總會》製作團隊深度的田調，內容呈現的文化、精神與當地體驗一致。在馬薩特克死亡不代表結束，而是另一個開始。製作團隊在做研究時，深入部落六個月。他們提及：「死亡對他們來說是份禮物，我們參與過許多陌生人的婚喪喜慶，經過喪禮時他們不像台灣一樣避諱。他們會大方迎接並稱之榮耀，感謝參與的大家，願逝者能被快樂地緬懷。」喪家會在門口繫上黑色的緞帶，象徵禮物，在展場也可以體驗到。

希望觀眾進到空間都能跟展覽有對話交流的互動，隨機觸發的美術設計徐丞黌精心打造了整個展場，展場中央的《花豹引路》，觀者可以進入被泥土與植被環繞的聲音裝置中，透過特殊的視角看世界，在大自然中人類極其渺小，同時由吟唱聲的引導，似乎可以切換到不同頻率的奇異世界，以此視角去觀看作品更有身歷其境之感。

薩滿儀式中需要食用的迷幻蘑菇，也是從大自然中採摘，同時需要豐富的藥草學知識，透過薩滿的引導與分配在儀式中使用，迷幻蘑菇以西文翻譯稱為神聖小孩。在紀實紀錄片《馬薩特克山脈的治療師們》可以看到四位擁有不同能力的薩滿，透過不同的占卜方式，像是雞蛋占卜、火焰占卜、玉米占卜，來治癒人們的「靈」，他們對於跟植物的連結較強，同時相信萬物有靈，屬於泛靈信仰，而經過西班牙的殖民，他們也信仰聖母，包容性強，在儀式中不侷限可以向自己的信仰禱告。過程中每個人的體驗皆不相同，可以透過現場馬薩特克藝術家們的創作窺知一二，薩滿儀式就是他們生活的日常，藝術創作的養分。

很榮幸，在台灣的理善藝聚空間搶先播映，由徐若宇導演執導的實驗紀錄片《中午時刻的洞穴與河流》獲選參展「歐洲最大迷幻意識會議Breaking Convention，將於2023年4日20日至23日於英國雙年會中展映。同時今年再度取得文化部的支持前往秘魯進行研究，讓我們一起期待這趟新的旅程。

▊觀眾參與展覽《夜間旅行》

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