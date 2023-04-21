謝佳穎教你從價量看股市買氣

【文．謝佳穎】

主控盤的意義，依照字面意思就是主力控盤模式。早期台灣主力盤操盤的模式大都源自於日本，再結合台灣本地特性，模式包括「籌碼」與「成交量」、「攻擊角度的控制」；其中也包含盤後技術面可解讀的Ｋ線價量走勢，例如：滾量攻擊盤、行進間換手、高檔出貨這些大家可能聽過的名詞。當然範圍還包括指標控盤模式，或是盤中即時盤走勢，例如大家最常聽過的壓低進貨、拉高進貨、洗盤這些名詞。

我們常聽到底部起漲這個名詞，但是要搭上主力順風車，其實並沒有想像中那麼容易，不但要對成交量的發動細節有清楚的認識，如果能夠對籌碼追蹤有足夠經驗，對洗盤的模式具備高敏感度，則勝率就會大幅提高。

利用成交量控盤牽涉很廣，舉兩個例子說明。

1.從底部開始的發動前，一般主力早就幾個月以上在低檔區吸納籌碼，底部發動大家一般都注意譬如型態上的Ｗ底頸線突破，為什麼頸線突破後容易壓回，或者第二隻腳的壓回，這就是底部區短線的洗盤。《泰茂2230》這波起漲在季線下的10月26日低點24元，11月4日以漲停長紅攻到季線附近，次日主力為了甩轎，當天開高走低下跌2.3%，爆出一根3455張大量，比平常大兩倍以上(以五日均量為準)，接著連續一個禮拜拉回，在26.25做第二隻腳。

2.底部發動或平台整理的常見的滾量快攻盤，我要舉的例子是最近的新能源車與特斯拉供應鏈的《華孚6235》，這種走勢速度比較快，2月6日以連三紅增量走勢脫離34～41.8整理將近兩個月的平台，接著你可能問我主力怎麼控盤？簡單來講，滾量盤看名詞就知道就是藉由連續大量一路滾上去，主力要不要休息，或者說要不要甩轎，當然要。否則那有那麼多資金一直保持增量往上，所以中間就必須壓盤減量，至少有三種控盤法，我解釋其中一個比較容易理解，股友看完就了解。不必管紅黑Ｋ，當連續量縮兩日的次日就是控盤低點，對操盤手來說，這叫做壓盤控量，對散戶來說你只要知道這裡就是主力防守點。如圖中47.3、52.8、68.1三個控盤點，另外可以理解為當最後的控盤點破，就是主力出貨。不過要留意股價並非就從多翻空，股價有機會拉回到月線下，還是會採用另一種控盤手法再度將股價拉創新高，只是這波滾量結束而已。

以上只舉這兩個比較簡單的範例，是說明主力控盤有其合理具象的操作節奏與邏輯，而不是一般技術分析所說如均線的支撐這種類似的研判方法。

對於已經有技術分析基礎的人，學習主力控盤的好處？能夠解決Ｋ線與成交量那些盲點？

主力控盤是將趨勢分析與美國Ｋ線的「Ｎ字原理」、日本「洗盤法」整合為技術分析教戰守則，是認識主力控盤手法、指標控盤法、主力控盤量的技術。利用可量化的數據，形成實戰運用法則。主控盤從股價的發動點開始，依據Ｎ字理論，從規劃支撐壓力之建立，延續「盤態」方向，攻擊波執行規劃，達成規劃之空間及測幅。從主力作價與軋單的規劃，達到洗盤，頓點再上，繼之，做指標騙線，操作主升段之走勢，從盤底、盤堅、軋空、洗盤、出貨等一套流程，學習主力控盤邏輯。

首先，技術面避不開Ｋ線為基礎，簡單來講，Ｋ線的形態當然是主力做出來給散戶看的。因此主控盤在這個領域，有另行定義的基礎，稱為「主控Ｋ線」，並依股價的位置、路徑、時間為導引，輔以多空攻擊與三分力道應用，推演至潮汐與推浪，因此延伸至波浪理論。

Ｋ線是有生命的，一般影響股價波動的因素概略可分為：基本面、技術面、籌碼面、政策面、經濟面與消息面。假設主力要吃貨佈局，會用大單進出嗎？當產業景氣迴圈周期到谷底時，產業是否具有投資價值，沒有人比公司會更早知道。所以主力一詞的範圍極廣，有可能是市場主力，有可能是公司派，當然也有可能是欲借殼上市的其他公司。

無論如何，股價只有量的成因，就容易波動。主力即使在低檔悄悄的進貨，仍會讓股價不經意地往上移動，因此構成技術分析的基本內容就是Ｋ線與成交量，所以當我們說主控Ｋ線是有生命的，即Ｋ線形態與趨勢比較，突破壓力的行為模式與變化，成交量對Ｋ線力道的反應。

為什麼說主控Ｋ線是有生命，因為涉及到時間：時間波的關鍵壓力，股價突破的位置：Ｋ線位於整個波段的相對位置，或是發生在突破前、突破後。路徑則是盤中走勢的攻擊研判，及盤後分析是否到滿足區的走勢，以及到滿足區後的表現為何等等。

主控盤在成交量上有三套邏輯，包括：1.純量的應用法則。2.相對大量戰術。3.主力洗盤戰技。利用量化的絕對數據，推演實戰應用。將難以捉摸的成交量型態歸納與量化，讓我們比較能夠順勢操作。簡單來講就是成交量的研判不能虛無飄渺，必須用一套可以量化、可以計算的邏輯來分析，才不會在成交量增減中浪裡來浪裡去。

主力控盤進階操作：搭配波浪理論與酒田戰法，解碼主力操盤的秘密

以現代的語言來說，主力講的就是股價的控盤者，就是個股成交量佔比較大的控盤人，主要有三種，包括：「外資機構與自營商」、「市場主力」，「公司派控盤」。

第一種法人機構，例如負責新股發行券商自營部往往要吃進十分之一股份，初期可以說自營商就是控盤者。其次，就是外資持股比較高，容易影響盤面變化，例如台積電外資持股至今年三月為止高達71%。

第二種便是市場主力，往往市場主力結合產業基本面，了解公司籌碼比較分散的信息，或掌握公司未來業績大成長、轉虧為盈、合併等較鮮為人知資訊，在底部便默默進場吃貨。

第三種便是公司派，公司派當然也有可能是公司在境外設立的投資公司，透過外資券商進出，例如大家聽過的假外資這個名詞。自從證交所及櫃買中心針對上市(櫃)公司股票異常波動，啟動監視機制後，操作便更隱密。還有一種短線狙擊者，一般不被稱為主力，屬於當日或隔日沖的大戶，不在此列。

接著我們聊聊波浪理論，主力到底懂不懂波浪理論，我想大家肯定認為主力就是草莽英雄，要不然就是主力就是有錢的大爺硬拉抬股價，那麼主力懂不懂技術分析？借我三十年前所學的一張圖，告訴大家主力當然懂技術分析，就像各位可能聽過某一檔市場主力股要拉到多少錢，後來驗證還真的來到目標。如果主力沒有依照合理的邏輯去規劃股票行進路徑，又怎麼知道未來目標會在何處？波浪理論的目的幫助我們理解股價行進的邏輯，只不過這門專題不太好理解透徹而已。

各位可能認為主力洗盤無所不在，其實不是，主力認為有其必要性才要洗盤。所以各位可換位思考，在這張圖中是否能夠想想，如果你是主力，你希望在什麼時候要把散戶趕下車？又在什麼時候，希望騙更多人進場？還有最後出貨前的洗盤，叫做誘空出貨盤。

我以《嘉晶3016》在2020年這段完整的五浪的形態，簡單來講為什麼洗盤要大量，標示(1)可見到2萬6千張大量是為了突破第一浪高點57.1，接著第二天開始連續三天震盪洗盤，這種一天漲一天跌屬於控盤手法中溫和型的上沖下洗盤。再其次，主升段中也必須配合補量。那麼標示(2)這根爆出3萬1千張大量的黑Ｋ又是怎麼回事？酒田Ｋ線認為是出貨線型，叫做烏雲蔽日線。這是主升段末端採用的誘空洗盤，特徵是會爆大量，才能夠讓散戶認為主力出貨轉弱，所以融券放空，接著往上突破後就軋到空單了，而軋完空單也就進入末升段，利用紅Ｋ誘多但結果是主力出貨。這算是比較簡單的線型，真正操作較長波段的個股會比較複雜些。酒田Ｋ線的組合組成更大一級數就是波浪。簡單來說波浪就是所有Ｋ線力道組合的路徑。

那麼，回到Ｋ線戰法，上述的例子就是利用出貨線型洗盤，我再舉個例子，我想投資朋友們最討厭的例子就是酒田戰法三根Ｋ棒組合的「夜星」，這暗示什麼走勢？相信大家都知道，夜星是高檔出現長紅後，第二天跳空開高震盪的避雷針或十字線，接著第三天直接跳空開低下殺的走勢。Ｋ線戰法不是說出貨嗎？那麼，你可以思考主力會不會用這種方法騙線呢？

《同致3552》在2021年1月8~12日這三根Ｋ線標準型夜星，第一根跳空長紅漲停，第二天開高震盪收帶上影線的小黑，最高296不就是小上影線的星字，第三天跳空開低直接跌停收最低248.5，出貨嗎？留意第三根黑Ｋ248.5過了一個禮拜震盪可是都沒有跌破哦！接著不用說了，1月22日直接上漲7.5%長紅，過兩天後連續兩天漲停創波段新高。所以酒田戰法有沒用？當然值得參考，不過要留意主力會利用所謂酒田Ｋ線中的出貨線型為洗盤的目的。

簡單來說，因為主力洗盤的目的有三個：第一、清洗前波頸線套牢的籌碼。第二、洗出低檔區跟單的浮額。第三、利用上沖下洗的區間，為主力降低操作成本。這組夜星十字，小星主力逢高出貨，第二天跳空殺跌停主力回補籌碼，這來回就差十幾個點。

所以對比較進階的投資朋友們，願意花較多時間去研究波浪結構，對操作是有幫助，因為股價的行進規劃一定會符合波浪的結構，也只有波浪理論可以涵蓋一個中期周期，酒田戰法就比較偏向短線的研判。