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萬六存飆股

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．林友銘】

對此，是否意味著第二季將有一個類似去年千點以上的修正？答案是否定的！主要理由為：

壹、各國政府有志一同救市，全球熱錢四處流竄

首先，從三月一連串全球銀行倒閉後，各國央行所動用的穩定力度觀察，可以用快狠準來形容救市決心(QT政策＋銀行大吃小)。這次的銀行骨牌倒閉肇因於美國暴力升息，但接下來經濟放緩也會壓低CPI通膨率，即便OPEC減產拉抬油價，但仍有美國釋出戰備儲油因應。是以美聯儲進入升息尾聲，以美股為首的國際股市不會因不立即降息產生洪荒之力的失望賣壓，從美元流出的資金則流竄回債市及貨幣型基金，部分流回美股，成為支撐美股的安全氣囊。

再則，台美兩地明年都是總統大選年，今年進入提名參選階段，根據近20年經驗，大選投票前除非國際重大且前所未見利空，否則頂多不漲，不易出現大跌。

貳、已知的衰退不是利空

近期美國陸續公布的經濟數據，顯示成長放緩正式進入收縮期是事實，但這個收縮是自去年十月反彈以來已不斷刷屏的事。市場的風向確實從通膨轉為衰退的關注，但只要熱錢沒有快速撤退(如暴力升息或加速縮表)，則對股市的殺傷力會式微，甚至壞數據出籠那天反而容易有短線利空出盡的表現。

現在股市比較怕的應是突發性利空所造成的系統性風險，但以目前國際政經氣氛來看，還找不出類似核彈等級的未爆彈事件。是以市場愈說四月危險愈謹慎看待四月行情，反有助於四月不易出現大級數的下跌走勢。

參、漲多的回檔不是走空

現在唯一能讓四月走跌的原因，也只能用技術面來提醒。由附圖一觀察，台股本波上漲若用最樂觀的五波結構來看，現在處於第五波進行式，但又不能長於第三波的1898點(第三波不能最短)，所以上限會落在17084之前，包括反彈0.618的16282，以及反彈三分之二的16622。

再從時間波來計算，3/27~3/31為12629上漲以來第21週，確實已出現15951反彈以來高點，只是距離前述的16282及16622，仍有一定差距。故15951若不是高點，要看接下來4/10~4/14該週為13981上漲以來第13週，也是做為高轉低的參考依據。　

最後，可以觀察近二十年台股的高點特徵，往往是OTC指數領先上市指數先見高(見附圖二)。換言之，只要OTC一直有在創高，則上市指數的高還會遞延出現，直到上市創高時OTC不跟，或出現明顯下殺，代表本波的反彈滿足點有見到的可能。

倘若高點就在15951~16622之間出現，之後的回檔也先以3/16低點15186來做防守觀察，目前評估回檔守住機率極高，再不濟也還有1/17跳空缺口下緣14945可守，算起來，都不易造成千點以上級數的大修正。

選股策略：萬六只存飆股

市場常常把指數跟個股表現視為同步，其實這只是空頭年才會如此，多頭年則未必，尤其是今年又有報復性上漲及選前作多的利基。

可以觀察清明後一週，共計出現光學的保勝光、網通的展達、車電的茂順、醫材的睿生光電及鈺緯等飆股，在指數膠著時刻噴出，代表世界愈慢它們的心就愈快，典型的搶錢走勢。

第二季指數的回檔降溫不是壞事，壞只壞在選不到有企圖心的個股罷了。有企圖心的個股，其光芒不會被久藏，一旦題材到了，就容易出現資金集中化效應變成新一代飆股，這與指數回不回檔沒有太多正相關性。

但何謂「企圖心」？在此時此景我的定義第一是「公司敢擴產又同時辦私募」(私募代表欲引進策略投資人)，第二則是「底部有大量吃貨且作線現象」。

以下試就個人定義標準選出代表股如下：

茂矽(2342)：

ChatGPT引領的投資風潮，從ASIC、IP股，到資安，到散熱，後頭又延伸至伺服器組裝，然後是清明後的5G網通。整個電子AI幾乎能漲的都漲過，但大家尚未想到的就是伺服器中的IGBT，因為舉凡大電流通過處都需要，伺服器尤然，同時又有電動車趨勢，外加英飛凌、意法半導體等國際強勢股作後盾。

而茂矽在去年有辦私募案，於11月時朋程參與並吃下16.79%股權，合計朋程前後共持有茂矽30%，並進入董事會。朋程之所以相中茂矽，主要在生產IGBT及二極體過程中，晶圓製造委由茂矽完成，外部成本內部化是一大考量，同時也為第三代半導體SiC及GaN的比重提高協作完成。

中美晶集團包括環球晶、朋程，而朋程又持有茂矽，換算下來中美晶等於間接持有茂矽6.8%。由於環球晶併德國世創半導體失敗後，無法挑戰全球矽晶圓第二寶座，未來勢必極需借重茂矽晶圓製造產能。再往下沙推，茂矽日後單靠中美晶旗下公司訂單挹注，就可提高稼動率，讓EPS有保底四元機會。

茂矽股價在3/23確定島狀反轉型態，屬長波攻擊架構中的作線模式，再加上放量位置處於過前高位置，有巨量換手的企圖心，絕對值得鎖定。

商之器(8409)：

四月若想用生技股避險，但又要兼顧AI熱，商之器的PACS(行動醫療影像擷取系統)不是之一，而是唯一。

商之器從事雲端醫療多年，PACS經由多年努力終於在去年虧轉盈。單看PACS以為只是讓不同的醫學影像器材取得的影像，如超音波、核磁共振、正子斷層掃描、電腦斷層掃描、乳房攝影與Ｘ光攝影等放在雲端，在跨醫院間可於雲中叫出而已。但若深入研究PACS系統，可藉由資料庫中大數據圖像進行腫瘤預判，輔助醫生問診，如同FBI指紋追蹤系統，這已具備醫療AI的功能。

而商之器目前有四十二項AI能力，其中十一項符合FDA標準，有三項在申請FDA標準，是道地的趨勢產業。同時在一千個交易日中，特定戶頭增持超過三千張持股，平均價位在19.5元附近，現今股價仍未脫離主力成本，頗有十年磨一劍、一劍將出鞘的架式。

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