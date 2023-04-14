三面向嚴選第二季強股

【文．陳春霖】

根據中華研究院公布四月份的PMI(採購經理指數)由上月51.3％，下降至47.3％，NMI(非製造業經理人指數)則由50.2％，上升至53.2％，顯見消費性電子需求依舊不振，連帶拖累台股台廠供應鏈，反映在盤面表現也是如此。

盤面類股輪動快速，增加投資人挑股難度，但從大盤近日量縮格局來看，似乎仍有量能不足的疑慮，主因主力資金從電子族群轉進其他類股，而近日短線操作挑股重點只能從財報數據找標的，方能趨吉避凶，然而財報資料屬於過去的數據表現，未來業績表現才是投資人選股王道。

四檔趨勢股 值得期待

理周投研部此次特別從三月營收雙增(月增、年增)，挑出未來基本面仍有持續亮麗表現，且股價技術面在趨勢上、型態上也有值得期待的四檔個股。基本面將在下面篇章做闡述，這裡則從技術面說明。

育富(6194)為上櫃電子零組廠，預計六月十四日召開股東會，該檔個股在今年二月爆出一根紅K棒，唯成交量僅百餘張，三月三日後日KD進入80超買區，量能低，股價橫盤整理在二十三元至二十四元間，顯然是個假性突破。

至三月三十日爆出近六百張量能，隔日即站上二十六元，近日線型日KD落在60區間，短線仍有上漲機會，但週KD線事實上已進入超買區了，投資人須留意該公司董事會已經通過今年派發0.3元現金股利，本益比達八十三倍了，因此個股短線表現因是題材面，反映三月營收創十七個月高點，股價是否續航，端看接單表現與產能稼動率的變化。