主控盤大師教你如何成為5%贏家

【文．蔡武穆】

主控盤，顧名思義，就是主力控盤模式，包含籌碼與成交量、攻擊角度的控制、Ｋ線價量走勢、指標控盤模式、盤中即時走勢等，其中，Ｋ線價量走勢包括量攻擊盤、行進間換手、低檔進貨、高檔出貨、洗盤等大家可能聽過的名詞。

學習主力的操盤邏輯

主控盤大師謝佳穎說，主力並不是草莽英雄、有錢的大爺硬拉股價，主力通常精通波浪理論與技術分析，一檔股票要拉到多少錢，股價路徑怎麼走，哪時候要洗盤、哪時候要誘騙散戶上車，都有操作節奏和邏輯。

主力控盤就是整合趨勢分析、美國Ｋ線的「Ｎ字原理」、日本「洗盤法」，利用可量化的數據，形成一套教戰守則，是了解主力控盤手法、指標控盤、主力控盤量的最佳途徑。

進一步來說，就從股價的發動開始，依據Ｎ字原理，從支撐壓力之建立、延續盤態方向、攻擊波執行，達成規劃空間及測幅。或是操作主升段的走勢從盤底、盤堅、軋空、洗盤、出貨等一套流程，學習主力的操盤邏輯。

首先，技術面離不開Ｋ線為基礎，Ｋ線的型態是主力作給散戶看的，在主控盤的領域，稱之為「主控Ｋ線」，依股價的位置、路徑、時間為引導，輔以多空攻擊與三分力道應用，推演出潮汐與推浪，因此延伸到波浪理論。

「主控Ｋ線是有生命的」，謝佳穎說，股價有量，就容易波動，主力即使在低檔悄悄進貨，仍會不經意地讓股價往上移動，這涉及到時間波的關鍵壓力和股價突破的位置，包含突破前、突破後、盤中走勢的攻擊研判、盤後分析是否達到滿足區、達到滿足區之後的表現。

滾量快攻盤 中間要壓盤減量降低成本

舉例來說，底部發動或平台整理最常見「滾量快攻盤」，如華孚(6235)在2/6以連三紅量增的走勢脫離34~41.8元整理將近二個月的平台，接著主力會怎麼控盤？「滾量盤看」這個名詞，就知道是藉由連續大量一路滾上去，主力要不要休息、要不要甩轎？當然要！否則哪有那麼多資金一路往上攻，所以中間必須「壓盤減量」來降低成本。

「不管紅黑Ｋ，連續量縮二日的低點，就是控盤的低點」，對於操盤手來說，叫做壓盤控量，對於散戶來說，這裡是主力的防守點，如圖中47.3、52.8、68.1元三個控盤點，如果防守點被跌破，就是主力出貨。但要留意的是，跌破防守點並非股價由多翻空，只是這一波滾量結束而已，股價拉回月線之下，主力還是用另一種控盤手法把股價再度拉高。

主控盤關於成交量的三套邏輯

主控盤在成交量有三套邏輯：一、純量的應用法則，二、相對大量戰術，三、主力洗盤戰技，將難以捉摸的成交量型態歸納與量化，讓投資朋友能夠順勢操作。簡單來說，就是成交量的研判不能虛無縹緲，必須用一套可以量化、可以計算的邏輯來分析，才不會在成交量的增減中浪裡來浪裡去。

主控盤對於主力洗盤有精闢的論述，以酒田戰法的三根Ｋ棒組合「夜星」為例，大家都知道「夜星」是高檔出現長紅之後，第二天跳空開高震盪的避雷針或十字線，接著第三天直接跳空開低下殺走勢。Ｋ線戰法不是說出貨嗎？那麼，主力會不會用這個方法騙線呢？

同致(3552)在2021年1月8日至1月12日這三根Ｋ線是標準的夜星，第一根跳空長紅漲停，第二天開高震盪收296元帶上長影線的十字，第三天跳空開低直接跌停收最低248.5元，真的是出貨嗎？請留意第三根黑Ｋ─248.5元過了一個星期的震盪都沒有跌破，1/22更是直接上漲7.5%長紅，過兩天後連續兩天漲停創波段新高，就是主力用酒田Ｋ線的出貨線型達到洗盤的目的。

股價發動基於「Ｎ字原理」

簡單來說，主力洗盤有三個目的：一、清洗前波頸線套牢的籌碼，二、洗出低檔跟單的浮額，三、利用上沖下洗的區間，降低操作成本。上述這組夜星十字，主力逢高出貨，第二天跳空殺跌停，再回補籌碼，一來一回就差了十幾點。

主控Ｋ線認為股價的發動是「Ｎ字原理」，任何一種突破，不管是Ｗ底突破、頸線的突破、創新高的突破，次日都會遇到空頭抵抗，空頭抵抗若成功，股價拉回，空頭抵抗失敗，股價續漲，並出現短期的軋空。

以威剛(3260)為例，在去年十二月底拉回低點55.3元，在今年1月3日出現底部紅Ｋ，高點58.1元突破前幾天去年12月28日陰子母這根Ｋ線的頸線57.8元，所以是「Ｎ字突破」，次日出現開平收小紅，還是先看空頭抵抗，再次日跳空上漲，就稱為空頭抵抗失敗。

依據Ｎ字力道宣示股價將往一飽二吐挑戰，即附圖標示的60.9元與63.7元，常態股價的行進目標就會往60.9元前進，來到60.9元並未出現壓制，所以就繼續往63.7元挑戰。我們可以看到股價在1月12日終於滿足63.7元，當天開盤64.0元，接著下殺收61.6元，以一根酒田戰法叫做危樓的形態做收。

「倒果為因」 破解主力手法

另外，指標是選股和進出場點的重要工具之一，「價是因、指標是果」，這無庸置疑，但是主力精通Ｋ線，也懂指標，而且常常利用指標來洗盤，要破解主力的手法，就必須「倒果為因」，回到Ｋ線來看。

以最近的軍工概念股雷虎(8033)為例，今年二月中維持38.4~48.3元之間箱型整理，2月10日出現收在47.85元長紅漲停，就算低檔沒買的人，當天當然有可能跟單進場，第二天開高49.05元剛好突破平台高點48.35元，接著隨即一路走低，以下跌近5%的大量中黑作收，第三天又繼續開低下跌3.5%左右，這天可以看到KD指標在80超買區附近高檔出現「死亡交叉」！請問跟單的人是否會退出？或者漲停第二天跳空突破開高才追高進場的人，要不要停損呢？

謝佳穎說明，KD死亡交叉第二天就是43.65元低點，並且三天過後都還沒跌破，就是主力在洗盤！但是倒果為因的控盤點卻是KD死叉的45.8元高點在第四天突破，這對主控盤指標來說，就是多頭抵抗後的高壓控盤點突破。如此，就不會被指標所迷惑了，這稱為「倒果為因」操盤法。

先釐清指標間的矛盾

指標間常有矛盾之處，例如，當KD出現黃金交叉的買點訊號時，MACD還是空頭怎麼辦？再來，指標跟均線怎麼搭配？用五日均線，還是十日均線？第三，不同週期的KD(日、周、月)有沒有可能周線空頭、日線翻多要買進？這些觀念要先能釐清，指標的研判才不會混亂。

總而言之，主控盤操盤學涵蓋六大主題，包括主控Ｋ線的Ｎ字理論與六大盤態、多空扭轉與三分力道研判、主控盤量操盤心法、主控盤潮汐原理與波浪操作、指標控盤法，以及即時盤態分析與開盤法。而主控Ｋ線是所有各部的基礎與引導，可以說是指引投資人認識中外作手、機構操盤法的玄機。

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