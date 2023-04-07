全球股市利空中頻頻走高

【文‧洪寶山】

*中小型銀行流動性風險利空 有望為下半年起漲奠基

雖然FED新推出的融資工具銀行定期融資計畫(BTFP)提供的貸款仍增加107億美元，顯示中小型銀行的資金仍吃緊，目前BTFP總規模徘徊在650億美元左右，但是FED通過貼現窗口提供的貸款減少220億美元，使用規模降至約880億美元，較前一周的1100億美元下降，換言之，在截至3月29日的一周內，FED的資產負債表縮水約280億美元。

流動性風險危機仍在，特別是整體美元流動性仍維持在2022年四月以來最低水平，美元流動性低，意味著市場的資金供給減少，資產價格可能下跌。從這個角度來看，道瓊指數的止跌反彈，那斯達克指數的築底站上年線壓力，費城半導體指數領先創年內新高，這場中小型銀行流動性風險的利空，很有可能為下半年的美股奠定起漲的底部支撐。

3月30日美國商務部經濟分析局(BEA)公布美國第四季GDP終值，從第三季的3.2%下滑到2.6%，較預期值2.7%低一些，由於出口商品價值(佔13.5%)低於進口商品價值(佔16.5%)，2022年第四季美國貨物和服務的淨出口為負3%。

*消費者信心指數上升 美國勞動力市場強勁

所幸佔GDP的68%的個人消費支出、出口、私人庫存投資和非住宅固定投資的增加，部分抵銷了住宅固定投資和聯邦支出的下降。美國二月商品貿易逆差小幅擴大0.6%至916億美元，但庫存有所增加，有望提振美國第一季GDP表現。

美國三月消費者信心指數從二月的103.4升至104.2，反映勞動力市場強勁，且民眾對未來經濟抱持著一定樂觀程度。從宏觀數據可以發現，儘管FED已經把利率提升到5%附近，但美國的經濟依舊強勁，華爾街喊了半年多的經濟衰退論不僅還沒到來，而且可能先來的會是全球經濟成長下的通膨重新走強。

走出新冠疫情的中國，今年GDP成長率定在5%，這在過去被是為低標，但疫情之後，中國消費者開始懂得未雨綢繆，花起錢來不像以前有多少就花多少，相信明天會更好，敢賺也敢花，消費行為的改變，對於今年5%的GDP目標來說，多少還是令外界有點忐忑。不過中國三月的製造業指數(PMI)數據公布後，或多或少為多頭注入一劑強心針。

內需率先復甦 景氣谷底最遲第二季底

3月31日，中國國家統計局公布數據，三月份製造業採購經理人指數為51.9%，景氣水準為近兩年次高點，非製造業PMI為58.2，創下十二年來新高。

拿掉防疫期間的數據，從歷史數據來看，中國PMI仍有實力站穩榮枯線50之上，這也代表著海外的需求並沒有很弱。

例如歐元區的服務業PMI連續兩個月站上50以上，儘管俄烏戰爭持續一年多，歐洲的能源危機也並不是完全沒有隱憂，製造業PMI仍在榮枯線50以下，但經濟發揮了韌性，撐過了最難的一年。英國的情況類似歐盟。

日本的製造業PMI已經連續五個月低於榮枯線50以下，但是比歐盟跟英國來得好的是，服務業PMI連續三個月站上榮枯線50以上，這都反映了走出疫情之後，各國的內需率先復甦，而全球的製造業PMI仍有待時間去化庫存後，才能有比較明顯的成長。但這也表示去年第四季到今年第一季、最遲第二季底，很有可能就是這輪景氣的谷底。

現在的關鍵是，FED不因美國中小型銀行之亂而動搖鷹派立場，而且3月30日美國商務部經濟分析局還全面上修通膨指標，美國去年第四季個人消費支出(PCE)價格指數上漲3.7%，扣除食品和能源之後的核心PCE價格指數上漲4.4%，初值為3.9%。如果下半年景氣不降反升，無疑強化FED升息抗通膨的決心。

果然同日，波士頓聯準會主席Collins(今年沒有表決權)、明尼阿波利斯聯準會主席Kashkari(有表決權)、里士滿聯準會主席Barkin(今年沒有表決權)皆發聲支持升息抗通膨立場。

*下一個爆雷點 指向美國商業地產

FED主席鮑爾在3月22日FOMC會後聲明裡暗示年內不會降息，當然華爾街還是不信繼續對賭，可是近期，美銀、高盛、摩根大通等投行接連警告，商業地產是美國經濟的潛在地雷，高盛還強調，商業辦公大樓是其中風險最大的部分。

為什麼這麼說呢？源頭還是中小型銀行的流動性風險惹的禍，美國商業地產80%的貸款來自規模較小的地區性銀行，今年美國商業辦公大樓房東面臨近920億美元債務到期，另有580億美元債務將於2024年到期，如果找不到租戶，房東還不上貸款就只能違約。現在的美國商業辦公大樓的景氣如何？

習慣了居家辦公的美國人，對辦公室的要求更高了，挑剔的租戶們如今更傾向於選擇新開發專案或最近翻新過的大樓，許多房東花大錢改造辦公大樓，今年第一季整個紐約曼哈頓商業地產市場增加了13.9萬平方公尺的辦公用地，供給增加，需求呢？

根據經紀公司仲量聯行的數據，截至第一季，在紐約曼哈頓大約4400萬平方公尺的商業辦公大樓中，超過16%的空間無人使用，租賃量處於2021年第二季以來的最低水準，加劇了市場對美國商業地產爆雷的擔憂。

感覺上宏觀經濟仍是有許多雜音，弔詭的是，全球股市像是對利空免疫般的上漲，台股儘管面對萬六的頸線壓力，但觀察摩台指成分股，已經站上年線，並且均線呈現多頭排列的個股越來越多，如果這個趨勢持續下去，權值股的均線修正成多頭排列，那麼加權指數自然也是走多。

*融券強制回補 提供多頭下方支撐

所以從這個角度來看，今年的融券強制回補提供了多頭下方支撐，甚至今年不會像去年重演棄息賣壓拖累大盤指數下跌。

四月融券強制回補名單中，就屬高力最為特別，分盤交易期間，每天成交量僅千餘張，但4月7日是近三千張融券的最後回補日，有一定的支撐。

高力的板式熱交換器可以節能減碳，熱棒佔板式熱交換器25%營收，熱棒主要取代天然氣鍋爐(類似瓦斯熱水器)，可降低天然氣的消耗，不產生二氧化碳，熱棒的洗澡電費是電熱水器的四分之一，在去年的歐洲天然氣危機中受到重視，今年已經出貨給德國客戶，法國客戶驗廠中。