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阿里巴巴一拆六

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧洪寶山】

馬雲返國象徵中國支持民企

2021年，中共中央經濟工作會議明確表態「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，被外界解讀為中國民營經濟的寒冬。經過三年疫情，中央經濟工作會議去年十二月對民營企業釋出暖意，習近平在兩會也表示，始終把民營企業和民營企業家當作自己人，而馬雲在中國民營企業家絕對是代表性人物，尤其是2020年十月，馬雲在上海舉行的外灘金融峰會上公開批評中國金融監管制度。當年十一月，螞蟻集團的上市行動被當局緊急叫停。

在中國不論多有錢，社會地位多高，都不敵黨的一句話，自此馬雲長時間旅居海外，所以在中國經濟成長趨緩的當下，爭議人物馬雲返回杭州，象徵著共產黨支持民營企業發展，企圖激發民營企業的創新與創業動能。

螞蟻金服營業額 超過中國GDP

但其實明白人心裡都知道，此時的馬雲還有宣傳價值，所以可以返回中國，將來局勢變了，分分鐘封殺也不在話下。

對於掌控著比中國央行更完整的消費金流數據的阿里帝國正式一拆六，權力分散，就好比元朝的四大汗國，隨著時間演變，就不會威脅到共產黨獨大的地位。畢竟阿里巴巴旗下的螞蟻金服已經發展到富可敵國的境界，例如，中國一年GDP差不多一百兆人民幣，而螞蟻金服2019/7~2020/6的平台支付總交易規模達到118兆人民幣，在中國生意可以做大，但不能做到最大，棒打出頭鳥是不成文默契。

共產黨在阿里巴巴設立共產黨支部，等於在民營企業混入公有制，參1%的黃金股，為中國政府帶來董事席次(派派黨支部書記)、一票否決權和對商業決策的影響力，黃金股是一項實用工具，北京政府可以不需要成為大股東的情況下，讓這類中企與中共的目標保持一致。

大中台與小前台 互聯網治理標竿

回顧阿里巴巴二十四年的企業成長史，2015年，張勇設立了「大中台、小前台」戰略，即將各個業務線裡的技術部門、數據部門合併在一起，以統一的技術架構、產品支撐體系、安全體系、服務體系來支撐阿里巴巴多種多樣的業務。這個戰略是為了組織的敏捷性，給阿里巴巴帶來了許多優勢，一度成為互聯網科技行業公司治理標竿。

阿里的中台戰略將龐大的業務服務能力，都裝進了「業務中台」裡，包括交易中心、支付中心、清算中台、使用者中心、產品中心等十三個業務領域。2018年，阿里巴巴提出了「業務─數據雙中台」戰略，一分為二：數據中台、業務中台。數據中台，主要完成數據的融合和加工，通過數據智能化，實現智能化的業務和流程創新。經營者透過擷取數據業務價值，提供數據服務，最終實現企業的數位化經營。

但是隨著成功茁壯，阿里巴巴的組織變得過於龐大，子部門業務重疊共享的部分越來越少，溝通協調的成本提高。加上近年來阿里巴巴許多核心業務受到拼多多和抖音電商快速增長的影響，2022年這兩家公司商品交易總額(GMV)之和近4.5兆元人民幣，相當於阿里巴巴中國境內電商業務一半以上。海外業務遭到SHEIN、TEMU崛起備受夾擊，於是如今阿里巴巴的一拆六，也是轉向「快中台、強前台」，同樣是為了組織的敏捷性，讓管理層和員工重回創業者狀態，未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

統治十億消費者 大中台必須分拆

不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗。表面上，阿里巴巴的一拆六是順應局勢演變而改變，看似再合理不過的決定，但說穿了，就是要把統治十億中國消費者的大中台給分拆，如此共產黨才能睡得安心。另一個重要的目的就是為了螞蟻金服的二次上市做鋪路，畢竟螞蟻金服第一次IPO不成功，擋了許多「有力」人士的財路，如今習家軍全面掌權，給點甜頭也算是施小惠籠絡人心。

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