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搶在連假前上傳財報 清明節後如興有望恢復交易

台股萬五穩健

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

物價上漲民眾有感 再漲電價雪上加霜

台灣的消費者物價指數(CPI)年增率已連續十九個月破2%，特別是最近的蛋荒，強化了民眾較大的通膨預期心理，且民生消費物價上漲幅度確實讓民眾很有感的情況下，4月又要漲電價+11%，這兩項民生消費幾乎是觸及所有家庭與企業。換言之，進一步強化通膨預期的根深柢固，市場必須了解，各國央行在做貨幣政策決議時，已經將抗通膨擺在穩定經濟之上。

原先市場認為在景氣對策燈號連四藍燈的背景下，台灣央行不會跟著美國升息，結果不僅大出意料之外，就連房地產的信用管制也沒有鬆綁，傳遞給市場的訊息就很清楚─打擊高通膨預期為首要任務。

或許是巧合，也或許大股東圈察覺到有點不尋常，3月24日美食-KY董娘申報轉讓3463張全部持股，時間為3/27~4/26。以3月24日收盤價157元計算，估可獲利超過五億元。無獨有偶，鴻海代子公司鴻元國際處分天鈺二百萬股，相信只要是老股民一定會對大股東賣股票的訊息特別敏感，也難怪最近美股漲，台股就是利多不漲，就事後諸葛的角度，有籌碼正悄悄地逢高賣出。

季報數字令人忐忑 停券少了上漲動能

當然，萬六是疫情這三年加權指數奔向萬八後的頭部頸線壓力，當時因為航海王當沖熱潮創造單日七千億大量，所以技術派股民直覺認為萬六這道頸線壓力難突破，追價謹慎，例如聯發科二度挑戰800元頸線壓力受阻。

四月有三關要闖，季報、停券、新任日本央長。雖然去年第一季財報是史上最旺的淡季財報，但4月1日上海封城一個半月造成第二季之後消費力縮手，加權指數從17693點跌到15616點，跌2077點。反觀今年第一季仍在手機、PC去庫存的淡季更淡背景下，照說股價應該下跌，加權指數卻從12629點漲到15921點，漲3292點，前後兩年首季結果完全相反，因此今年四月財報月如果有拉回，或許可以視為下半年傳統旺季的逢低進場機會。

停券，向來對多頭來說就是個負面因素，股價需要一買一賣來撮合成交，停券讓多空暫時失衡，少了上漲動能，通常這現象會持續兩周，有軋空的上漲，就有停券的下跌，很公平。

最關鍵的變數是4月9日新任日央行長會不會調整殖利率曲線控制政策，向來作為最寬鬆的日本央行，自2008年金融海嘯以來，日本央行將基準利率降至0.1%，2016年起開始實施負利率，基準利率為-0.1%維持至今，同年日本央行開始實施殖利率曲線控制，將10年期公債殖利率維持在靠近0%的低點，去年12月20日將10年期債券殖利率範圍從0.25%上調至 0.5%，上調幅度有二倍之多，跟過往比較等同於緊縮貨幣。

日央行站鷹派立場 國安基金仍在場內

由於新任日央行長植田和男傾向放寬YCC，等同於日央行站在鷹派立場，根據彭博統計，日本約有三兆美元資金分布於海外的股票與債券，其中超過一半投資在美國，若這些資金因緊縮的貨幣政策而流回日本，可能將對全球股市造成影響。幸好，國安基金仍在場內護盤，四月將召開例會討論是否繼續護盤，照說台股收復去年一半跌幅，可以說相當不錯的漲幅，此時國安基金退場，其實市場也是可以理解接受的。

無巧不巧，近來國外銀行倒閉事件頻傳，正好符合國安基金繼續護盤的條件，基於明年1月13日舉辦總統大選，穩定壓倒一切，國安基金可望繼續護盤。有國安基金護盤不代表股市不會跌，而是跌的時候不會那麼快速且恐慌，有時間可以冷靜思考，簡單說就是以時間換取空間，基於今年下半年比上半年展望來得好，重演類似去年跌跌不休盤勢的機率不大。

根據財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，目前國安基金帳面為正數，但獲利不是國安基金的目的，而是維持股市穩定，目前台股超過15000點，看起來還算穩健。

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