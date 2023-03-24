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台股利多上攻 靜待FOMC會議

聯合新聞網／ 理財周刊
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:近期台股走勢主要還是受到國際波動影響較大，周一在瑞信危機解除後，台股也受到激勵迅速反彈，重新站上15500點整數大關，由於這次發動主要由電子、金融類股領軍帶動，續發力強，有機會直接上攻挑戰萬六大關。

由於這次銀行流動性危機，美國財政部與聯準會(Fed)已經出手配套，後續只要沒有銀行再爆雷，算是暫時止穩，市場關注FOMC表態，就目前來看，美聯儲維持升息一碼機率大，受此次銀行流動性危機影響，推測發表言論不會過鷹。

國際盤回穩，加上台股近期相對美股抗跌，因此美股反彈，台股上攻力道不容小覷，受惠於季底作帳行情，六千普發現金題材，台股在接下來一個月中，題材股將輪動上攻。

題材股範疇包含了觀光、軍工、缺電概念，以及投信作帳概念股等，觀光類股受惠於六千元普發題材，寒舍(2739)、王品(2727)都有不錯表現，投信作帳概念股則偏短線操作，快進快出切勿戀戰，近期投信買超熱門股英業達(2356)、東元(1504)、宏碁(2353)、上銀(2049)、欣銓(3264)等，而軍工類股雷虎(8033)、八貫(1342)等之前漲多回檔，等待下次題材輪動，投資人有興趣也可以參考。

整體來說，只要沒有太大的國際利空消息，台股在四月應該會有一波不錯表現，個股輪動還是主流方式，投資人可以關注一些有題材的個股，低買高賣短線一波。至於投信作帳概念股通常發動速度快，須留意高檔出量，跟隨主力下車即可。

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台股利多上攻 靜待FOMC會議

Q:本周瑞信風波暫時告一段落，台股在電金類股帶領下，重返15500大關，台股這次在作帳行情利多下，能否有機會重返萬六大關，升息結果又會如何影響台股？

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