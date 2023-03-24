快訊

央行升息台銀開第一槍！調升存款利率 1年定存利率逾14年新高

獲准參訪後驚吐感想 美資深記者：在台積電工廠「見到神的面容」

小資族如何靠ETF穩穩賺？

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．林怡妏】

這幾年「指數股票型基金」ETF成為許多小資族投資首選，因為買進一張ETF等於投資一籃子股票，不用花時間研究、挑選個股就可以有效迴避風險、創造被動收入。

不過ETF真的都沒有風險嗎？恐怕不是！

存股專家陳重銘表示，許多投資族會落入ETF就是可以「傻傻存、穩穩賺」的誤區，最後被套牢甚至慘賠出場。他傳授心法，幫助小資族險中求穩。

抱緊ETF前 先搞清楚報酬類型

這幾年投信公司爭相發行ETF，除了投資族群最熟悉的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)，以及這兩年竄起的國泰永續高股息(00878)，目前市場有超過百檔ETF，包裝形形色色、追蹤的指數不盡相同，陳重銘建議投資人首要搞清楚該支ETF的報酬類型。

ETF又分為原型、槓桿型與反向型。原型ETF主要追蹤指數，投資績效與所追蹤的指數不會差距太大，是性質最單純的一種ETF，適合做長期價值投資。

如果你看到該支ETF名稱內有「正2」、「正3」等字眼，就屬於槓桿型ETF，這類ETF屬於衍生性金融產品，透過槓桿來放大獲利，投資績效是追蹤指數的漲跌倍數，例如追蹤的標的上漲一點，「正2」的ETF報酬就會增加二倍，風險較高，僅適合短期操作、賺價差。

反向型ETF通常名稱內會有「R」或是「反1」、「反2等字眼，是看空市場的ETF，投資績效是追蹤指數漲跌的反向，當追蹤標的跌一點，「反1」的報酬就會上升一點。陳重銘表示反向型ETF只適合短波段操作，不適合長期持有，因為收益很容易被「轉倉成本」吃掉，建議投資人可以在台股高點、趨勢走空的時候，配置一些反向型ETF來進行風險分散。

陳重銘提到，當大盤處於盤整時，不利槓桿型或反向型ETF操作，建議投資新手首選風險低、適合長期持有的原型ETF。

而原型ETF又分為市值型、主題式與高股息。市值型ETF追蹤大盤指數發展，大型ETF買進市值前幾大的公司，中小型ETF則是選擇中間市值的上市企業，大家熟悉的元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)就屬於市值型ETF，最大成分股台積電尚處於研發、擴展階段，股利較少，因此獲利來源主要在價差而非股息。

主題型ETF則是匯集某個領域、主題的個股，通常投信公司會根據時下流行的題材去推出主題型ETF，像是國泰台灣5G+(00881)、元大全球5G(00876)就是根據目前很夯的5G題材所推出的ETF。值得留意的是，由於這類ETF是根據熱門題材來選擇標的，因此會集中在特定產業，分散風險能力較差。

最後是許多投資人喜愛的高股息ETF，投信會根據個股的現金股息、歷史表現來決定是否選入該檔ETF，近幾年熱門的如國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、富邦特選高股息30(00900)都歸在此類。通常高股息ETF會選擇產業趨近成熟、公司發展穩健、不須花大錢研發新技術、可以穩定配發現金股利的企業，投資人有穩定的股利，但相對地，因為公司成長有限、股價上漲空間不大，因此賺價差的空間就比較小。

陳重銘分享，「我會先設定進場時機，像是台股加權指數一萬四千點這時候進場布局，觀察當前總經局勢，通膨走弱、聯準會升息幅度漸趨緩和，先逢低買進原型ETF試水溫、慢慢加碼，若萬一股市出乎意料下跌，我會再逢低買進正2來以小博大。相對的，如果台股上漲，我會拋售正2，在高點布局反向型ETF，等待下一波跌勢。投資正2跟反向型ETF有三大要點：停利、停損，不要賭身家。」

他建議投資族群深入了解ETF的報酬類型、選股邏輯以及成分股，從而評估該檔ETF未來發展潛力、是否具備投資價值，以及是否符合自己的投資目標，不要隨波逐流。

高股息ETF如何布局？

陳重銘以高股息ETF為例分析兩檔ETF的選股邏輯。

元大高股息(0056)是從台股市值最大一百五十家公司中，挑選未來一年預計現金股利殖利率最高的前五十名股票所組成，採預測型的選股邏輯。

國泰永續高股息(00878)的指數邏輯剛好相反，它是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，從MSCI台灣指數成分股中篩選出符合MSCI ESG評級分數高，且以「過去三年及過去一年平均年化殖利率」最高的三十檔作為成分股，採統計過去型的選股邏輯。

「0056是預測未來表現好的學生，00878就是檢視過去表現好的學生，這兩個指數選股邏輯截然不同。」

陳重銘以數據分析，00878從2020年掛牌至今總報酬率為25.23%，比較同期，勝出0056的16.00%。他將這樣的差距歸因於00878的選股邏輯，「在市場波動時，我們還是傾向選擇過去績效表現良好的個股，可以避免預測失準的問題。」

然而，有不少網友質疑，00878中金融股占比偏高(約26%)，若今年金融股發放股利變少，是否會影響00878的配息。

陳重銘推算，「假設金融股股利減少20%，那麼00878整體配息就減少26%×20%，等於5.2%，以過去00878全年配發股息約1.2元來計算，就是少了0.06元，其實差距不會太大。另外，金融股股利發放時間落在下半年度，以00878採季配息來說，只會影響到後面兩次的配息。」

整體而言，00878的經理費低於0056，波動也比較小，同時採季配息，許多追求穩健配息的投資人會優先選擇00878。

陳重銘提醒，每檔ETF的指數邏輯不同，各擁的優缺點也不同，因此，即便是投資高股息ETF仍要有風險分散的意識。

另外，近期許多投資人選擇元大台灣高息低波(00713)，陳重銘解釋00713擁有低波動、季配息的特性，成分股配比也相對均衡，在台股波動大的環境中，建議投資人可以在資產配置裡頭增加這類型的投資標的。

0050、0056哪一檔好？

說起台股市場近年最火紅的商品，莫過這兩檔國民ETF：0050與0056，許多投資族想問投資哪一檔比較好。

回歸上述的邏輯，投資人首要弄清楚自己的投資目標與投資能力，再進一步了解兩檔股票的報酬類型。若投資人能夠承受波動、想要賺價差，就選擇0050、006208；相對地，若投資人

強調的是穩定現金流，資金配置上，建議將高股息ETF的持比提高，選擇0056。

陳重銘進一步補充，0050追蹤的是台灣50指數，這個指數還同時授權給另一檔ETF，也就是富邦台50(006208)，兩者成分股雷同，個股權重也相似，不過006208經理費硬是比0050少了0.17%，兩害相權取其輕，商品相同就選經理費低的。」

當前景氣燈號已連續亮三顆藍燈，從過往數據推測，經濟趨勢未來一年內將轉向上行，因此從長期投資角度而言，現在是進場布局006208這種市值型ETF的好時機。

陳重銘建議投資人可以定期定額提高持倉水位，「不過要做好長抱的心理準備，因為過去景氣燈號從藍燈到反轉，差不多需要半年到一年時間，投資人要耐心等待景氣轉紅燈，到時候就是清倉的好時機。」

展望今年，由於升息循環已經接近尾聲，陳重銘認為現階段正好是債券價格的甜蜜點，進場時機已到。他建議投資人可以留意投資級債券ETF，像是國泰Ａ級公司債(00761B)、國泰投資級公司債(00725B)，兩檔債券型ETF都屬投資等級債，並採季配息，配息優於美國公債。

半導體仍是主流 電池、儲能ETF有戲

長線來看，陳重銘仍看好半導體趨勢，「現在很火紅的ChatGPT反映的就是半導體的需求，遑論5G、雲計算、車用半導體等應用。」他建議投資人觀察費城半導體指數找買點，「從過往數據來看，只要費半跌30%就是買點，像國泰費半指數(00830)、0050、006208都可以留意。」

另外，隨著全球淨零碳排趨勢興起，電動車需求大增，電池、儲能主題ETF也值得投資人留意。陳重銘表示，電池是電動車的必備裝置，在電動車銷量提升之下，電池需求量將會持續增加，估計電池以及其原物料價格將維持高檔水位，具有長期趨勢，他建議投資人可以多布局這類具有長期利多的題材，短期抗波動，長線也具備十足爆發力。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1178期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

00713只花4天完成填息 PTT嗨喊「簡單快速」：送分題來了

外資敲進262億元 台股擺脫恐慌情緒

寧德新電池效能 優於特斯拉

上班像坐牢，資深老鳥曝人生真相！陳重銘傳授從打工族到財富自由的「投資理財心法」

相關新聞

歐美金融危機招來衰退風險 中國關門救市將逆風而行

近期美國三家銀行接連倒閉，歐洲的瑞士信貸破產前被收購，將引來各政府對金融業更嚴的監管，金融業本身也將變得保守，投資或貸款都會開始停看聽，加上擔心積蓄歸零的美國民眾紛紛將存款從中小型銀行提出轉存大到不能倒的大型銀行，美國中小型銀行為保護流動性，勢必會提高放款標準，讓信貸環境面臨風險。

嚴防金融風暴

雷曼兄弟當年從爆發地雷到倒閉，歷經三個多月，而矽谷銀行只用了兩天，矽谷光速倒閉的震撼力還沒消化，又爆發瑞士信貸事件，加劇了市場恐慌情緒。

台股利多上攻 靜待FOMC會議

Q:本周瑞信風波暫時告一段落，台股在電金類股帶領下，重返15500大關，台股這次在作帳行情利多下，能否有機會重返萬六大關，升息結果又會如何影響台股？

小資族如何靠ETF穩穩賺？

適逢聯準會啟動升息周年，市場至今仍動盪難測，相較低息年，投資理財靠的是冒險精神，今年考驗投資人能否在風浪中站穩步伐。

美聯儲兩難決議 穩市場還是抗通膨？

Q:近期國際市場風險劇增，先是鮑威爾鷹派發言，而後矽谷銀行倒閉、瑞士信貸風暴，整個金融市場草木皆兵，生怕下一個金融海嘯發生，於此背景下，美聯儲是穩市場還是抗通膨？後續市場該怎麼看？

樂在其中 領會古典音樂的豐富奧妙

「古典音樂的迷人，我可以用很多形容詞來述說它的美，但分析到最後，都無法有一個完美的解答」，這是音樂評論家焦元溥對古典音樂的註解，音樂是他的最愛，寧願放棄外交、法律的專業，一頭栽進古典音樂的世界裡，探尋其中的奧秘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦