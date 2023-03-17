散裝航運與基建相關股看俏

【文．高適】

經濟復甦領先指標漲不停

由於散裝航運業營運狀況與全球經濟榮枯、原物料需求強弱密不可分，BDI觸底強勢反彈，將可視為全球經濟將復甦的領先指標，讓年初各機構上修今年全球GDP的預估更有所本。

背後支撐經濟成長的動能，主要來自全球政府轉向擴張的財政政策，增加政府投資剛性需求，抵銷緊縮的貨幣政策所引發民眾消費、企業投資需求減少。而全球製造業景氣又與政府財政支出息息相關，今年二月全球製造業PMI能夠重回五○榮估線跟擴張的財政政策脫不了關係。

首先看到積極刺激經濟的中國政府將今年GDP成長目標設定在五％，較去年增加二個百分點，倚靠的就是積極擴張的財政政策，其財政預算報告顯示今年全國一般公共預算支出年增五．六％，增加一．五兆元人民幣，將著力擴大國內需求安排在財政預算支出列項中的首位，並加大對基本民生等方面的支持，同時支持加快實施十四五重大工程，加強交通、能源、水利、農業、信息等「基礎設施建設」。

能源危機 加速能源轉型政策推行

正努力緊縮貨幣政策降低需求以抗通膨的美國，財政政策也逆勢擴張，拜登提出的政府支出預算案，預計在二○二三年十月一日開始的二○二四財政年度，預算總規模年增九．七％，增加六千億美元。其中，除了增加教育、醫健及育兒支出外，為抗衡中國的一帶一路計畫，編列二○億美元的戰略基礎建設計畫，國防支出計劃也年增三．二％，續創歷史新高。

同樣正對緊縮貨幣政策抗通膨的歐洲，今年也多實施擴張的財政政策，支出主要用於能源補貼及國防軍事，法國、義大利、英國等國今年財政支出預算均較去年增加。日本今年財政支出計劃年增六．三％，其中總體國防預算年增二六．四％。

除了中國政府財政支出繼續著墨基礎建設外，歐美國家在能源危機及地緣政治風險上升下，財政支出增項也多集中在軍費及能源轉型，同樣有利與能源基礎建設相關產業的訂單需求持續增加。

由政府財政政策創造的基礎建設剛性需求，又將成為滋養全球製造業景氣邁向成長復甦的肥料，能源轉型基礎建設及原物料相關產業將有正向反應的機會，在各政府積極推動能源轉型政策下，市場預估未來十年全球新能源投資將超過四．三兆美元，超過全球GDP的二．三％。

銅成為財政政策主要受惠者

能源轉型是朝向更清潔、可再生、可持續的能源系統轉變的過程，全球能源轉型政策趨勢將帶動銅鋁鋰等金屬需求，其中銅更可說是新的石油，因太陽能、風力發電及電動車等潔淨能源都需要用到銅。

根據摩根大通的報告顯示，二○二二年全球銅市所增加的需求，有四○％來自於全球去碳化應用，並預估全球來自能源轉型的銅需求將從二○二一年的一八○萬噸，成長至二○二五年的三百萬噸。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1177期，2023.03.17出刊。