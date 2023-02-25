美國通膨隱憂再現 留意企業真實利潤

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:在過去幾個月中，美國CPI緩步下降，正當大家為通膨緩解喝采時，一月份PPI數據高於市場預期又再次敲響通膨警鐘，由於PPI是以生產者角度來看物價，因此更能貼近物價未來狀況反應。

在最初的狀況下，由於大宗商品價格上漲，推動PPI也跟著上漲，當生產者成本增加，這些成本會轉嫁給消費者，進而推動CPI上漲，這次PPI高於預期也就意味著，生產者成本壓力沒有緩解，後續會不會持續轉嫁讓CPI再次提升，值得更多關注。

當PPI緩解速度跟不上CPI，這也意味著企業無法轉嫁全部成本到消費者身上，自行吸收的成本會導致企業利潤下降，沒有利潤的企業下一步可能走向裁員，一旦這個結果發生，無疑對於高通膨的經濟體是一個大傷，會直接點火金融風暴。

疫情爆發以來，政府藉由對企業紓困、低利等政策讓企業得以生存，而隨著物價上漲，企業又把成本轉嫁給消費者維持利潤，但隨著聯準會的升息與CPI壓制，企業取得資金成本增加，轉嫁成本比例下降，這些都將在第一季財報真實反映。

綜觀全局，一月份PPI高於市場預期，已經對企業獲利與否打上問號，隨著更多公司財報公布，紓困、升息留下的後遺症將一次爆發攤在陽光下，財報對股價影響極具殺傷力，單一公司財報不佳興許可以解釋，但普遍性不好，投資人就得留意。

整體來說，美股目前利空消息不斷，通膨、就業、美債等問題都不利美國經濟復甦，留意在三月底FOMC及四月初企業第一季財報公布，在接下來的投資上一定要注意風險。