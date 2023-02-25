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台股選股難度高 關注這支股表現

聯合新聞網／ 理財周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:2月21日小道瓊重挫七百點，連帶也拖累台股表現，次日開盤即由電子股領跌，終場大盤下跌一百多點，失守月線關卡。此次美股大跌主要來自於俄羅斯總統普丁宣布退出美俄協議，並拋出恢復核試爆訴求，地緣政治風險升溫，全球股市繃緊神經。

綜觀台股自年後以來表現，量能一直無法維持在2500億之上，無量上攻是台股目前最大的窘境，美國經濟衰退隱憂，烏俄地緣政治風險，加上接下來又有二二八連假，沒有重大利多下，台股在二月難有驚人表現。

值得一提的是，台積電自年後以來，表現一直弱於大盤，以這次的下跌來說，加權指數還撐在缺口之上，但台積電已經補完缺口，這也表示只要國際利空加劇，台股將有大幅補跌空間，反之，如果台積電穩守五百元支撐位階，則小型股有機會短衝一波。

量能不出，選股還是以熱門題材為主，地緣政治風險容易帶動軍工股，例如雷虎(8033)，近日發展軍用無人機再傳捷報，已經與陸軍後勤簽訂採購契約，最快年底可接單生產。

而軍工概念龍頭八貫(1342)一月營收2.46億元，年增16.86%，業績成長搭配風險話題，投資人有興趣可以關注。

隨著疫情解封，立法院三讀通過每人普發現金六千元落槌，觀光類股表現強勁，相關個股像是寒舍(2739)、夏都(2722)、晶華(2707)、老爺知(5704)等在2月22日都無懼大盤下殺，直接漲停，其他像王品(2727)也有不錯表現。

整體來說，軍工、觀光類股市場聚焦，選股操作上會較為容易，只要做好風控，短線上獲利不難，投資人可以把握機會。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1174期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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