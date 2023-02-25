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存股族大利多

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

自求多福 金控配息今年不設限

去年因為俄烏戰爭、上海封城與FED激進升息，國際股債匯市都出現大動盪，恰巧又趕上防疫險的慘賠，所以2月6日媒體報導：「因為2022年金融業的股債投資幾乎已導致淨值全面大減損，引起金管會警戒。針對淨值評價損失的減除，將是全部減除或減除多少比重？金管會尚未最後拍定。」如果按照原先金管會的想法，不用說，2023年大部分金控、銀行所能發放的股利，恐怕都將較2022年大縮水。相信媒體提前點出關鍵問題，自然是要利用民氣造勢，達到讓金管會高抬貴手的目的。

果然，2月16日金管會公布：「部分金控公司研議以法定盈餘公積或資本公積，配發現金股利，今年將不設限。」原來如此，是部分金控公司出的招，可是金管會也不是省油的燈，表面上說的好聽，今年不設限，對股民、對業者算是有了交代，但銀行局副局長林志吉提醒：「法定盈餘公積及資本公積是長期且穩定的資本來源，要承擔未來營運風險，『建請』金控公司審慎評估動用來配股利的必要性，並提報董事會充分討論。」

筆者突然眼睛一亮，眉角就在「建請」這兩字，一時間不太確定該怎麼解釋，於是上網查了一下，「建請，就是建議的意思，在語氣上較為客氣，有尊重對方的意味。」這就很值得玩味了，當主管機關用客氣、尊重的語氣建議業者時，業者該如何接招呢？2月21日國票金代旗下國際票券公告：「經董事會決議，今年不發放股利，金控股利狀況如何則要等到三月下旬。」很明顯的，具有官方色彩的國票金控率先表態，當然是起到示範的作用，相信業者們都看得懂，不過，看得懂歸看得懂，要不要接受潛規則，又是另一回事了。

有潛規則 存股族要降低期待值

也許讀者會覺得，上述的觀點太過宮廷劇、誅心論，好在金管會給了明確的指引：「金融機構財務健全攸關社會大眾權益，股利政策應採穩健原則，要符合可持續發展需求。發放現金股利原則上應以當年度獲利為基礎，金控若打算用法定盈餘公積或資本公積發現金，應『詳實分析』未分配盈餘不足支應現金股利的原因，審慎評估『必要性』，並就對財務與資本結構造成的不利影響，妥為規劃強化方案，提報董事會『充分討論』。」到此，相信主管機關的態度很明確了，存股族今年要降低期待值。

玉山金2月20日公布股利政策，每股配發0.2元現金股利、0.4元股票股利，累計0.6元創下十三年新低，消息公布後，股價下跌一度跌超-5%，收盤跌-4.81%，但2月21日收漲+0.61%，所以往好處想，當不理性的賣壓造就金融股的低點時，或許是另一次逢低撿便宜的機會。

對存股族來說，能夠穩定獲利且每年配息，β(Beta)值小於１，股價不要離淨值太遠，股價淨值比1.2附近是可接受的參考值。上述條件大概就是β值比較不容易查到，多數股民可能是靠經驗印象，知道那些股票的波動較小，對此，筆者用資料庫幫大家用類股的角度來計算β值，例如上市金融股全部的β值為0.4214，14家金控的β值為0.5825，台塑四寶的β值為0.6525，電信三雄的β值為0.3028，筆電四寶(華碩、宏碁、廣達、仁寶、英業達)的β值為0.4265，中鋼的β值為0.6185。

穩定配息 存營建股十年內還本

從無殼蝸牛睡忠孝東路抗議開始，房價好像就是長線上漲趨勢，在科技股成為台股主流之前，營建資產可是台股的主角，這些年股民眼中只有科技股，營建資產股漸漸缺乏資金炒作而波動性降低，也難怪，當年炒資產股的年代，套牢的股民根本分不到股息，多年下來資金早就棄守。

可是房價一去不回，還是有一些建商營造穩定派發股息，例如華固、興富發、皇翔、長虹、永信建、遠雄、潤弘、達欣工等為核心持股的投資組合，其β值為0.1288，但這個營建投資組合的殖利率高達7-8%之多，可以說，房貸繳清要二十年，但存營建股十年內就可以還本。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1174期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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