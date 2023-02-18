【文‧洪寶山】

景氣不確定性高 下半年需求難料

作為全球最大的貨櫃輪運輸公司，馬士基處理著全球約六分之一的貨櫃箱，2022年第一季的馬士基財報記者會上曾預警：「景氣將在第四季呈現斷崖式的衰退」，這句話現在回顧起來，可以說精準，以長榮為例，月營收年增率從去年十月開始衰退，而月營收月增率提前兩個月在去年八月出現衰退，也就是說，受到去年四至五月的上海封城影響，原本排隊中的需求逐一消化後，並出現供大於求，時間遞延了三個月才顯現。

2023年第一個月，長榮月營收年增率衰退-53.83%，連續四個月年增率衰退幅度擴大，可見得馬士基在去年初的示警準確且及時。最近馬士基又對今年景氣提出展望而受到市場關注，二月八日馬士基表示，在經歷一段時間的異常需求之後，全球市場正面臨一次重大的庫存調整，其中一些需求將出現放緩。考慮到庫存調整將在今年上半年完成，需求將趨於平衡，預計2023年全球GDP成長將放緩，全球海運貨櫃箱市場的成長將在-2.5%至+0.5%之間。

從馬士基與其他科技業大廠的言論可得知，2023年的景氣最大特徵就是「不確定性高」，對於預期中的下半年需求復甦這件事，目前看不出來是Ｖ型、Ｕ型還是Ｌ型復甦，甚至華爾街的降息論，槓上聯準會的維持一段時間的高利率，在強勁的美國就業市場與俄烏戰爭持續的因素影響，高通膨是否真能如預期在今年降到4%以下，還真說不準。接下來的金融市場只能跟著數據走，不管是宏觀經濟數據還是企業獲利。

景氣低迷內需強 吃喝玩樂好榮景

景氣對策信號，利用紅、黃紅、綠、黃藍、藍等五種燈號，反映台灣經濟景氣狀況。二月三日國發會公布去年十二月景氣燈號結果，對策信號綜合判斷分數為12分，與上月持平，燈號連兩個月亮藍燈，代表景氣續呈低迷，但內需消費仍保持穩定，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。就一月營收月增率與年增率來看，確實可以驗證這觀點，例如：王品(+24.7%、+26.7%)、美食-KY(+0.44%、+6.33%)、好樂迪(+32.6%、+42%)，上櫃的瓦城(+47.8%、+67.1%)、亞洲藏壽司(+37.7%、+61.7%)、漢來美食(+32.5%、+41.1%)、豆府(+16.7%、+66.1%)、遠百(+11.4%、+10.2%)、大魯閣(+19.3%、+56.6%)、滿心(+22.4%、+48.7%)、寶雅(+7.2%、+21.4%)、全家(+4.56%、+10.8%)等個股近期股價走勢都表現強勢。

此外受惠於升息、防疫險虧損提列尾聲，以及全球金融投資市場反彈等利多鼓勵，金融行業一月份營收也繳出亮眼的成績單，例如玉山金控受惠旗下玉山銀行收益成長，單月稅後純益達27.2億元，年增率大幅成長+62.91%。臺企銀一月手續費淨收益5.6億元，月增率達1.07倍、年增率達+21.99%，投資淨收益6.24億元，雖然月減-8.08%，但年增率達6.5倍，這兩項業務的成長性最大，利息穩定成長，同時，各項提存費用1.1億元，月減達76.98%、年增率+4.77%。

元月營收雙成長 金融汽車績優股

其他一月營收月增率與年增率雙升的金融股有：京城銀(+14.9%、+115%)、聯邦銀(+4.92%、+24.1%)、彰銀(+2.27%、+31.6%)、第一保(+8.85%、+5.13%)、新產(+3.97%、+3.06%)、兆豐金(+13.1%、+56%)、第一金(+19%、+26%)、華南金(+23.2%、+12.6%)、台新金(+33.4%、+9.64%)、群益證(+18%、+78%)、康和證(+162%、+858%)、致和證(+157%、+209%)、大展證(+398%、+153%)。

汽車也是農曆春節前景氣較好的行業，在這次特斯拉繳出優於預期的第四季成績單後，汽車類股也是開紅盤後表現較佳族群，一月營收月增率與年增率雙升的個股：宏旭-KY(+38.2%、+5476%)、瑞利(+2.34%、+143%)、光隆精密-KY(+12.1%、+12.3%)、三陽工業(+10.7%、+8.3%)、帝寶(+4.74%、+3.58%)、中華(+2.47%、+2.08%)。電動車零組件相關的貿聯-KY(+1.63%、+26.9%)、和碩(+10.5%、+1.19%)。

聊天機器人正夯 直接相關者不多

近期搭上OpenAI推出ChatGPT的AI熱潮的軟體股，目前業務實際跟聊天機器人有直接關係的僅叡揚，而偉康科技是以FIDO為基礎架構，搭配AI、雲端運算、大數據分析等技術，提供客戶智能數位金融、智慧身分核實等相關解決方案，算是跟AI有關，剩下的就是將與國科會合作的華碩。要提醒的是，年初的題材股通常都要經過四月的第一季財報考驗，跟風亂漲的軟體股要記得下車。