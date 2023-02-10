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美通膨放緩 過熱就業市場成新未爆彈？

聯合新聞網／ 理財周刊
路透
路透

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:隨著通膨數據放緩，美聯儲在2月的FOMC上如市場預期，從原本的二碼下降為升息一碼，但接下來的非農數據發布，卻重新打破這份平衡，2月發布結果顯示失業率為3.4%，為1969年以來最低水平，過熱的勞動市場，不免令人擔憂，通膨緩解，是否只是曇花一現？

就目前升息進度來看，3月份的FOMC才是升息至大關鍵，3月份後是否持續維持升息狀態，才是市場關注焦點。

就通膨目標來看，通膨雖有下降，但要恢復到美聯儲預期的4%結果，最快也要到下半年，從升息放緩、停止升息，一直到降息，一連串政策調整都需時間去醞釀，但就通膨數據來看，美聯儲在今年降息，機會較低。

就業市場過熱雖會引發擔憂，但這是第一次出現，又是在1月，中間參雜變數過高，就單一極端數據來推論升息還為之過早，接下來關注焦點會放在新一期CPI發布。

金融市場價格波動都是來自於「預期」，因為預期通膨下降，美聯儲升息放緩，美元指數從去年11月開始下修，而在2月2日FOMC會議決定降升息碼數從二碼降到一碼後，美元指數迎來反彈，這是標準的價格先行。

就技術分析角度，美元指數近期壓力點落在104左右，搭配時間來看，最新美國CPI發布時間為2月14日，到CPI發布前，美元短期容易在100到104區間內震盪整理。需要留意的是，若美元指數日線站上104關鍵壓，美元回檔將結束，容易打底向上。

整體來看，升息放緩對美元影響已經反應，後續留意關鍵價位變化即可。

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