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升息利空緩解 台股緩速上攻

聯合新聞網／ 理財周刊
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:自年後跳空開紅後，台股一直維持區間震盪，由於跳空缺口過大，且缺口剛好又很完美直接越過Ｗ底頸線，對多方而言，確實是一個不錯的上攻基礎，加上週二美聯儲主席鮑威爾談話，內容雖然對就業市場過熱存在疑慮，但言詞中並沒有透露過多鷹派訊息，對股市整體來說也算利空緩解。

近期最新的國際影響是2月14日美國CPI發布，就整個國際市場來看，在CPI發布前美股依舊維持緩漲局勢，特別是小那目前有強於小道表現，這對台股上攻有絕對助益。

較為可惜的是，年後大跳空在近期位階來看確實偏高，加上自年後以來，台股量能雖然有增加，但要能一舉突破，破三千億的成交量上攻才有力道，量能不出狀況下，個股還是以輪動方式呈現。

過去台股上攻節奏多需電子加上金融類股聯手，電子股台積電回穩節奏不錯，其他像聯電、大立光、聯發科等領頭電子股也都還維持在水準之上，ABF載板、貨櫃三雄等熱門股還是維持弱勢，金融股暫無表現，而前些日子火熱的鋼鐵股近期也都在走回檔，從上述各類股來看，台股近期走緩漲格局，投資人精準出手將是關鍵。

整體而言，到下次美國CPI發布前，台股維持盤漲狀態，焦點還是落在電子股，在其他類股沒有明顯表態前，選股難度激增，聯電、台積電、聯發科大型權值股相對安全，而鋼鐵類股像中鋼、中鴻雖然走得較慢，但是緩漲格局不變，投資人也可以考慮，較大波動還是落在美國CPI發布後，此時操作需要極大耐心，投資人還須保守為上。

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