藥妝龍頭如何迎戰氣候賽局？

【文．林怡妏】

藥妝通路龍頭屈臣氏這一役走精緻化戰略，多管齊下，對內，帶領合作廠商及業界同行轉型低碳營運，對外，建立最落地的綠色消費旅程，邀請消費者一起實踐永續行動。

*11門市導入綠電 引領零售業打造低碳消費場域

今年屈臣氏又有新動作，宣布攜手綠電業者陽光伏特家，在雙北十一間門市導入綠電，平均每間門市綠電使用比達15%-20%，其中一間門市綠電佔比更高達40%。自去年十月轉供至今，這些「綠色店鋪」已替環境創造相當於11,757公斤的二氧化碳減量，大約是一千棵樹一整年的吸碳量。

屈臣氏這次的行動是響應環團綠色和平於2020年提出的「RE10x10」再生能源倡議，希望在2025年達成總用電量10%的綠電使用，2050年使用100%再生能源的目標。

台灣屈臣氏首席營運長黃艾知坦言，「在綠電稀缺、價格昂貴的情況下，成本是一大挑戰，但我們還是秉持實踐企業社會責任，總公司也有設定目標，預計今年將綠電門市拓展至三十間，2025年達成全台超過一百家門市導入綠電。」

然而台灣綠電市場對於屈臣氏這類非用電大戶來說，取得綠電並不容易。他們找上曾協助台新銀行、國泰人壽、Gogoro以及中小企業轉供綠電的售電業者陽光伏特家，雙方秉著「讓綠電走入民眾生活」的理念，促成這次的合作。

屈臣氏全台共有五八○間門市，考量申請流程以及用電匹配度，第一波導入綠電的門市集中在雙北地區，且都選在街邊店。

陽光伏特家透過智慧電表分析每一家門市的用電輪廓，他們發現靠近學區、早市的用電峰值落在上午，而大部分靠近上班族人潮的門市，用電峰值則落在中午以後，每間店的用電曲線差異大，在電力調度上深具挑戰。

「門市的最大用電是燈和冷氣，燈光用電都是固定的，變數在於冷氣的耗電量會依人潮狀況而有不同，當人潮越多，客人進出，門開開關關，耗電量也大。」陽光伏特家執行長馮嘯儒補充道。

他進一步解釋，屈臣氏許多門市用電峰值都在中午過後，這個時間點可能會碰上太陽光供應不足，這時候就需要更充沛的電力，隨時進行截長補短，或是透過其他的綠電來補足。

屈臣氏企業整體目前的綠電使用佔比不到0.1%，要如何在2025年達到RE10的目標，內部早有規劃。黃艾知樂觀看待再生能源未來的發展，但她仍希望政府能透過政策輔導，帶動綠電市場蓬勃發展，使中小企業無須擔心沒電可用。

*全品牌禁塑 與廠商達成永續共識

黃艾知分享，除了綠電的導入，屈臣氏早在2014年就全面禁止自有品牌使用塑膠微粒，2020年更擴大至全品牌，並在同年簽署《全球減塑承諾》，目前門市提供超過二千件的環境友善商品。

除此之外，屈臣氏集團也在去年訂定了範疇三的減碳目標，其中包括產品生命週期所產生的碳排。

不過在屈臣氏上架的品牌眾多，如何與廠商溝通響應集團減碳和減塑的目標，是個挑戰。

黃艾知透露：「去年我們在跟廠商商談年度計畫的時候，發現每間廠商對於商品的製造、生產到包裝，都更力求減碳及永續。我覺得，在這個大趨勢之下，大家對於『環境永續』這個議題早有共識，溝通起來並不會太費力。」

*雙向溝通 出招鼓勵永續消費

除了對內與廠商、客戶達成「永續協作」，屈臣氏也廣邀消費者加入他們的減碳行動。

首先透過點數回饋的方式，鼓勵消費者自備環保袋到店消費，另外，也和品牌合作推廣空瓶回收，門市有專業的回收處理機制，消費者只要將用完的化妝品空瓶送回通路，便可得到消費回饋。

「消費者的響應程度是相當高的。在自備環保袋這塊，去年一整年下來，我們減少了一五○萬個購物袋的使用量，另外空瓶回收的部分，我們選擇一些門市來做示範點，成效也很好，我們已經在跟廠商洽談，未來要繼續合作推廣下去。」黃艾知表示。

為了與消費者間建立更暢通的溝通渠道，屈臣氏在實體店面設置永續專區，且加強商品標註，清楚載明產品包裝或成分是否對環境友善，這樣一方面，能讓消費者在選購過程了解自己的消費行為是否對環境有所貢獻，另一方面，也是在幫助廠商與消費者進行溝通。

黃艾知觀察，年輕一代對於永續議題的關注度比青壯世代還要高，屈臣氏希望透過不同的方式，鼓勵這些消費族群加入永續環保與淨零碳排的行動。

*下一步，朝綠色物流邁進！

屈臣氏下一步要做的是綠色物流，希望有效減少運輸過程中所產生的碳排。

黃艾知以「閃電送」宅配服務為例解釋，「我們已經跟物流公司討論、設定減碳目標，希望在一段時間內將物流車汰換成更加節能環保的車輛。另外，如何讓商品從中央倉儲配送到門市、消費者手中這個過程更有效率，也是我們現階段努力的目標。」

談到疫情期間屈臣氏啟動O2O策略，與外送平台合作推出外送服務，這個部分的碳排如何管理？黃艾知坦言，尚未納入當前的減碳工作，不過未來他們將積極與平台業者合作，商討減碳策略。

淨零轉型是條漫漫長路，不是單一企業與產業可以獨立達成。借鑒屈臣氏的例子，做為最貼近消費市場的零售業者，號召消費者加入「淨零生活」的行列，或許是零售業永續策略的一個施力點。