工具機業 可望久旱逢甘霖

【文．高適】

勞動力不足 加速AI投資 唯族群股價有領跑過頭之嫌！

美國勞動市場緊缺，加速企業投資AI提高生產力將是必然趨勢。美國聯邦儲備銀行總裁Tom Barkin去年十月就已指出，人力短缺壓力可能會促使企業加速投資生產力，進一步推動AI及機器人的發展。女股神Cathie Wood 創辦的方舟投資基金在所發布的報告「BIG IDEAS 2023」中指出，去年是生成式AI(Generative AI)元年，今年將掀起生成式AI運用風潮，包括當紅的ChatGPT等工具，將提高知識工作者生產效率，AI 編譯運用可以節省一半的工作時間，對影像生成的效率提升更為顯著，而未來AI的機器訓練成本更呈現下降趨勢。

例如尖端對話式AI企業LivePerson近期宣布旗下的生產力工具，將能讓企業追蹤並改善客服人員的生產力及績效，並利用ChatGPT等生成式AI模型來實現自動摘要、自動完成等功能，讓工具效能獲得提升。我們也可看到近期頻頻裁員及縮減資本支出的美國科技巨頭，也未改變對AI的投資，除了推出 ChatGPT的 OpenAI 後面投資者微軟繼續加碼外，Meta也轉向更加高效的數據中心架構，同時支持AI與非AI工作。谷歌則表示利用AI技術及自動化將是公司今年的關鍵投資。

AI投資熱潮也帶動AI晶片需求，先前就傳出台積電(2330)的三大客戶蘋果、超微及輝達加速AI布局，同步對台積電下急單，由於相關加速器及晶片設計應用主要以五奈米製程生產，帶動台積電五奈米產能利用率，加上相關晶片將在四月後逐步產出，將支撐第二季營收表現。台積電轉投資的 ASIC 設計服務商創意(3443)營運也同步受惠，AI 及 HPC應用需求帶動五奈米NRE開始貢獻營收，股價也有正面反應此需求預期。只是當股價過度超前反映商機爆發，短線仍須留意修正風險

另一方面，中國防疫政策大轉彎，大幅提高市場對中國經濟疫後復甦的期待，今年公布的經濟數據將更加強化市場預期。中國一月官方製造業PMI較前一月增加三．一個百分點至五○．一，終結連三降且四個月來首次回升至五○榮枯線之上的擴張區間；一月新訂單指數增加七個百分點至五○．九，同樣回升至擴張區間。一月服務業PMI指數更在春節效應帶動下，大幅增加十四．六個百分點至五四，與製造業PMI同步回升擴張區間，確認中國景氣步出谷底。

中國疫後商機受期待 今年少數確定復甦的經濟體

市場預期在春節後產業開工強度有望增強，主要理由為去年因疫情滯後的開工需求，加上今年新開工需求的釋放。近期中國多省公佈今年重大項目投資計劃，計劃投資金額較去年普遍提高，其中河南、廣東、貴州、湖北、重慶及安徽等省市計劃投資金額成長超過10％，將帶動製造業景氣持續自谷底回升。另在三月兩會後，準備進入傳統工業旺季，配合政府財政政策刺激，市場預期有望出現疫情以來最佳的工業旺季表現，進一步拉升經濟邁向復甦，將吸引資金持續轉向中國經濟復甦相關受惠產業及個股。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1172期，2023.02.10出刊。

viii. 文末：