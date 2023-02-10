吃完元宵 兔子還能跳

【文/洪寶山】

美食美時 多頭人氣旺 偕音也大漲

當時提到美食-KY，那知友人看美食-KY頻創新高的走勢覺得風險較大，靈光一閃，想到同音的生技股美時，覺得整理中的股票風險較低，又恰巧看到新聞報導陳建仁將於1月31日出任新任閣揆，聯想到就任慶祝行情，就這麼誤打誤撞，美時創286.5元新高價。筆者心裡就想，這就是多頭，人氣旺的時候，怎麼買怎麼賺。

雖然坊間流傳過年過到元宵節，年前的紅包行情延續到元宵，也算是夠誠意的，不過去年最多跌了5990點，當下從12629低點漲到15617高點，也不過才反彈2988點，勉強滿足一半的跌幅，算是攤平解套吧，還沒賺到錢，如果國安基金就此撒手不管，那這下苦的可不只是股民，還有套牢近8%的勞保基金。

造市造勢 新閣拚經濟 為大選鋪路

既然攸關廣大勞動階層朋友的權益，再加上距離2024年1月13日的總統大選剩下不到一年，景氣對策燈號又連續兩個月藍燈，既然閣揆就任都有慶祝行情了，那麼股市又跌跌不休的話，那總統大選就不用選了。

從這角度來看，如果要讓勞保基金解套的話，以元月底的15265點收盤價計算，至少要漲到16486點，當然解套還不夠，畢竟勞保基金改革沒半點進度，這些年都靠國家預算的提撥幾百億與基金操作績效來拖延破產時間，所以保守預估勞保基金期待的報酬率為6%，那就是說在解套的16486點基礎上再加計6%，相當於17475點才能皆大歡喜，這樣總統大選的造勢行情喊起來也才有底氣。由此可知，吃完元宵，金兔繼續送發財金。

生技醫療類股從1月16日起漲，農曆春節開紅盤後連漲七天，累積漲幅達+7.14%，市值第一大的藥華藥還處在半年線與年線之間整理，市值第三大的美時已經創新高了，這是主力慣用的比價手法，讓小弟當老大，逼得大哥最後不得不跳出來表態，只不過，藥華藥是一家毛利率很高、營益率虧損、沒有配息的公司，不知道這次是不是也會補漲。

生技生計 沒獲利先漲 造夢炒未來

在美時創新高之後，市值第二大的合一可能就有補漲的機會，雖然也是常年虧損的公司，但去年前三季有賺錢，而且線型處在區間壓縮，逮到合適的時機與題材，說不定有出人意料之外的投機行情。

市值第四大的北極星藥業與市值第五大的台康生技也是常年虧損的股票，看看生技族群就是這麼特別，虧越多的，市值越大，也難怪市場投機一窩蜂炒籌碼，而是長期以來，生技公司上市就是為了籌資，在沒有獲利做後盾的情況下，造夢炒未來就成為標準SOP，就好比2015-2016年的浩鼎。

好在市值第六大的保瑞快要創新高，這是家有獲利也有配息的公司，目前台股中年營收超過百億的製造廠就是美時，其次是中化與永信，營收約八十億元左右，而保瑞透過購併的策略，很有可能在今明兩年成為年營收第二家超過百億元的製藥廠。因此生技醫療股目前處在賺錢的公司正在帶頭轉強，例如美時、保瑞、鐿鈦、晶碩、大樹、葡萄王、大學光、佳醫、承業醫、南光等，從走勢來看，這些業績股走得都很慢，不會被當沖客看上，有利籌碼穩定。

雖然電子股的資金佔比降到五成左右，但明顯的看到設備與檢測族群的股價相對強勢，當然這族群跟IP族群類似的部分就是沒有庫存問題，除了在手訂單能見度高之外，半導體自主化、第三代半導體也將有助於推升檢測分析的需求，也算是比較不受景氣波動影響的資金避風港。三奈米概念股的家登、華景電、帆宣、京鼎、中砂，檢測的閎康、宜特、耕興，此外，半導體測試介面廠的穎崴、雍智科技、精測等也有打底的訊號。

軍工族群也整理一段時間，三月的中國兩會期間，美國會不會針對最近的中國民用監視氣球議題做反擊，倒是可以追蹤的焦點，畢竟美國釋出最新的訊息是，中國的民用監視氣球有螺旋槳，可人為轉向，這下問題就複雜了。