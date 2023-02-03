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裕隆要為台灣爭光

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

北向資金加碼Ａ股 單月淨流入創新高

由於華爾街爭論美國經濟是否衰退之際，資金流向低基期的中國市場，一月僅十六個交易日滬深股市的北向資金累計加碼Ａ股高達1412億元人民幣，單月淨流入金額創陸股通開通以來歷史新高。

北向資金向來被視為外資的動向，從歷史數據得知，北向資金單月淨流入金額居於前十的月份中，當月上證指數有九次呈現上漲，再從歷史上北向資金單月大幅淨流入後的一個月指數表現來看，前十大排行榜中，後一個月上證指數有六次出現上漲，四次下跌，上漲概率為60%。

北向資金單月買超千億元人民幣，集中在釀酒、金融及鋰電池，以及太陽能設備等產業，其中釀酒行業最近一個月被北向資金加碼市值達161.8億元人民幣，居所有產業之冠，五糧液累積漲幅達13.59%、洋河股份+9.88%、貴州茅台+5.44%。

此外，銀行、保險、鋰電池、太陽能設備等四大產業被加碼的金額也較大，均在一百億元人民幣左右，其中招商銀行+7.33%、平安銀行+10.56%、中國平安+8.23%。

這波全球股市上漲重點─電動車

鋰電池板塊的個股人氣較高，寧德時代+20.94%、恩捷股份+17.75%、先導智能+17.54%、中偉股份+19.02%、貝瑞特+28.75%、科達利+25.43%、當升科技+19.43%、杭可科技+25.13%。太陽能設備的領導廠商隆基綠能+13.96%、陽光電源+11.19%、TCL中環+12.37%、固德威+24.73%、東方日升+37.71%。

再看看港股，恒生指數大漲+2060點、+10.42%，漲幅居前的成分股：騰訊控股+20.56%、阿里巴巴+28.11%、匯豐控股+16.74%、比亞迪股份+34.79%、網易-S漲24.63%、百度集團-SW漲24.98%、中國電信+26.38%、紫金礦業+24.57%、小米集團-W漲20.11%、藥明康德+23.1%、理想汽車-W漲33.72%、貝殼-W漲32.03%、蔚來-SW漲23.44%，很明顯的分布在電商四巨頭與電動車相關，再加個醫藥跟礦業就差不多了，對照滬深股市的鋰電池板塊裡的個股漲幅較大，可見得電動車是這波全球股市上漲的重點。

特斯拉持續提升產能 比亞迪單季淨利潤可望創新高

1月25日特斯拉公布2022年第四季財報，第四季交付超過40.53萬輛汽車創新高紀錄，但低於市場預期的42.9萬輛交付量。單季營收達243.2億美元，年增率成長37%，優於市場預期。2022年全球共交付131萬輛汽車，但因大幅降價搶市策略，營收814.6億美元，年增率成長51%，毛利率23.8%皆低於預期，獲利126億美元，年增率128%。

展望2023年特斯拉持續提升產能，預計交車180萬輛。如果單計算純電動車銷售量，2022年特斯拉仍是全球電動車龍頭，第二名比亞迪為91萬輛，可是如果加計入插電混動銷售量，比亞迪則在新能源汽車領域高於特斯拉。

1月30日總市值8751億元人民幣的比亞迪盤後公告，2022年全年銷量達到187萬輛，預計2022年淨利潤160-170億元人民幣，年增率成長425.42%-458.26%。在最近半年內市場對比亞迪的2022年淨利潤均值落在144.96億元人民幣，顯然公司的預報值高於市場預估。

依據比亞迪2022年第一季到第三季淨利潤依序為8.084億元人民幣、27.87億元人民幣、57.16億元人民幣，換言之，第四季淨利潤約等於66.886-76.886億元人民幣，季增率成長17%-34.5%，單季淨利潤預期可望創歷史新高。

全球新能源車應可維持高景氣 /b>

去年八月，拜登簽署的一份高達4300億美元(新台幣13兆元)鼓勵電動車在美製造的降低通膨法案(Inflation Reduction Act, IRA)，後來特斯拉就開啟降價搶市，其他電動車廠商也跟進，配合上海延續實施新能源車置換補貼，浙江印發加快新能源汽車產業發展行動方案等措施。根據中國乘聯會數據顯示，2022年乘用車的新能源滲透率達到27.6%，年增率提升12.6%。乘聯會預測2023年新能源滲透率將達36%。

在聯準會打通膨初步見到降溫跡象，中國走出COVID-19疫情消費力復甦可期，展望2023年，全球新能源車市場有望維持高景氣，預計全年銷量增速雖放緩，但仍將實現快速成長。

能源事業布局逐步開花結果

外資一月份加碼台灣集中市場達2007.5億元台幣，上櫃市場買超185.59億元台幣，農曆春節後的三個交易日(1/30-2/1)共買超集中市場854.3億元，上櫃市場共買超90.2億元。

來看看台股電動車族群的表現，這三個交易日外資買超金額最多的電動車概念股就是裕隆，共買超11.41億元，股價漲19.01%。

2009年裕隆發表自有品牌納智捷獲得市場的認同，兩年時間股價從11.1元狂飆到78.7元，大漲七倍，象徵嚴凱泰對裕隆的使命感，那麼，裕隆股價從2011年七月78.7元高點起步入七年長空走勢，終於在疫情爆發的2020年三月見到14.4元低點轉折，在鴻海攜手裕隆強攻電動車的計畫公開後，用還原權值前的Ｋ線圖來看，2月1日的84.5元已經突破前高，但如果用還原權值後的Ｋ線圖來看的話，2011年的97.14元高點還沒突破，相信嚴陳莉蓮必然會以突破嚴凱泰障礙為目標，今年在納智捷品牌的電動車、裕日車及中華車的新車型、裕隆汽車的能源事業布局，逐步開花結果。

外資、投信積極卡位

如果裕隆的漲勢能夠帶動市場對電動車族群的投資熱情的話，那麼就不難理解投信與外資開始積極卡位相關個股的動機。除了裕隆，外資還布局了台半、上銀、朋程、胡連、漢磊、同致、新唐等個股。至於投信，卡位台半、德微、漢磊、朋程、胡連、新唐、同欣電、上銀等。

就個股的投資亮點部分，德微未來毛利率低於25%產品不再承接，將聚焦於車用領域的高階產品，碳化矽產品會是其中之一，2024年貢獻於營收獲利表現上。新唐電池管理系統IC通過認證，打進Panasonic電池供應鏈，Panasonic將在美國擴廠衝刺電動車市場，預期新唐電池管理系統IC出貨動能將更加暢旺。

雖然手機CIS、陶瓷基板則會一路下滑至今年第二季，但同欣電看好車用CIS業務有機會逐季成長，射頻模組、混合積體電路模組也可望小幅成長。

台半客戶涵蓋多家Tier-1新能源車供應鏈，持續在聯電增加MOSFET投片量，預估車用MOSFET 40V、60V今年可望成長。

上銀車用精密滾珠螺桿取得IATF 16949認證， 2022年開始生產應用於電動車的智慧型滾珠螺桿。

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