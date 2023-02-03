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台積電先行 引爆比價效應

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

台積電漲價效應 激勵股價突破反壓

摩根士丹利表示根據產業調查結果顯示，超微、高通、聯發科(2454)等台積電(2330)主要客戶均已接受晶圓代工服務費漲價5％~7％，就連下單量最大且最具資格享受折扣優惠的蘋果，都接受自年中起的3％漲價，研判台積電毛利率目標53％將看來更加穩固。

在更樂觀情境中預期，若EUV技術及材料有所突破，加速三奈米製程以後的發展、英特爾加速將主流CPU委外給台積電代工、英特爾或三星退出先進製程晶圓代工等情況發生，台積電合理目標價將有望坐七望八，激勵台積電股價在年後開紅盤當日放量大漲逾6％，並突破年線反壓，將成為半導體產業股價位階收斂的指標。

由於超微已在今年CES展上宣佈Instinct MI300新型處理器，是首款結合GPU、CPU的資料中心級加速處理器(APU)晶片，主要針對大型資料中心，瞄準超級電腦、AI演算法需求，公司預期新品將有助於在今年資料中心市場搶占更多市占率。

英特爾及Nvidia等競爭對手為避免市占流失，勢必也會推出新製程新品硬戰。各廠在新製程產品的軍備競賽壓力下，自然只能乖乖接受代工廠台積電的漲價要求。

先進製程 帶動設備及設計服務需求

提供半導體生產所需的微影設備大廠艾司摩爾在日前法說也表示，目前在手訂單已達四百億歐元續創新高，又以用在先進製程的極紫外光(EUV)曝光機設備需求最為強勁，並維持EUV曝光機擴產計畫不變，預期2025~2026年低數值孔徑(Low-NA)EUV機台年產能將提高至九十台，High-NA EUV機台年產能將在2027~2028年擴增至二十台，顯示即便今年半導體產業規模面臨衰退，台積電、英特爾及三星等一線製造廠仍積極擴衝先進製程產能，可見對先進製程應用需求前景相當樂觀，有助提高市場對先進製程族群的投資信心。

凱基投顧則認為先進製程不斷開發及製程升級帶動電晶體密度提高，使得晶片設計之結構及功能漸趨複雜，將推升IP及設計服務需求，主因進入先進製程時代，IC設計公司將面臨設計成本遽增，以及因應更高的運算表現，IP要求不斷提升，還有更高的研發資源需求與專案開發經驗要求持續提高。多數公司無法承擔如此嚴峻的要求，轉而尋求設計服務及IP業者之協助，預期此趨勢將讓設計服務廠接到委外需求訂單只會有增無減，設計服務廠也將能憑藉更為逆循環的產業特性，抵禦半導體產業規模下行的逆風。

世芯-KY(3661)、創意(3443)及智原(3035)等台廠設計服務廠將會是此趨勢下的受惠者，世芯-KY因產品應用在AI及HPC及生產投單先進製程的比重最高，受惠程度會最大，美系客戶專案進入量產後將帶來較大的營收規模貢獻，成為支撐今年營收成長的主要動能。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1171期，2023.02.03出刊。

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