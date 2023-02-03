【文．洪寶山】

台股三大缺口 預示多頭大有可為

加權指數從去年10月25日12629低點開始上漲，截至1月30日15493高點，累積+2864點漲幅，這三個月共出現三次重要的多方缺口，分別是去年雙十一的13559~13878點缺口、今年1月9日的14384~14504點缺口，以及1月30日的14945~15291點缺口。

第一個多方缺口分別代表美國十月CPI開始下滑，奠定聯準會放緩升息節奏的轉折點。第二個多方缺口是外資歸隊確認萬四以下的季線支撐有效，並且突破18619高點下跌以來的長期下降壓力線，暗示多頭轉強。第三個缺口突破15152前高點，諸多權值股如台積電、聯電、世界等突破年線壓力，代表著今年的景氣將從谷底爬升，多頭大有可為。

強彈軋空手 預支下半年旺季紅利

不過，從這三次的重要多方缺口來看，今年上半年因為處在半導體去庫存的業績衰退期，影響了許多資金採觀望保守策略，但華爾街投行大多對賭下半年聯準會終結本輪升息週期，甚至可能降息的樂觀預期，於是行情領先預支下半年傳統旺季的紅利，造成多空勢力對峙，往往演變成「量縮觀望─爆量跳空─橫盤震盪─量縮觀望」的股價推升的特色，說白了就是軋空手，農曆春節期間的美股就是最好的例子。

第四季美企財報最大的雷，首推英特爾對本季展望為虧損，當天股價跌超-9%，多數晶片股也下跌，對此，宏碁施振榮表示，英特爾第一季財報預估將虧損代表PC產業已經飽和，是一大警訊，英特爾很明顯已經打不贏AMD和TSMC的聯盟，而這只是開始，PC廠商到了應該積極轉型的時候。從九○年代的WINTEL陣營，如今做軟體的微軟透過雲計算與人工智慧，還是走在科技的前端，但明顯的堅持做IDM(整合元件製造)的英特爾從全球半導體市值第一名，下滑到第七名，排在AMD之後，可見得垂直分工才是正道和王道。

話雖如此，1月27日英特爾股價收開低走高的實體陽線，沒有創新低，反倒是輝達的股價上周漲+14.16%，一月份累積+39.35%漲幅，農曆春節期間高居半導體族群漲幅第一名，擺脫顯卡衰退陰霾。輝達全力衝刺AI晶片，微軟加碼一百億美元投資的聊天機器人ChatGPT，已導入至少一萬顆輝達高階GPU，由於後續美國企業客戶加速採用，今年中將更新升級提升算力，輝達轉型全球AI領域龍頭，開啟了新一輪的算力平台設備的競賽，預估未來十二個月內將為輝達帶來30-110億美元的營收，當然少不了台積電的先進製程協助。

ChatGPT啟動AI元年 掀投資熱情

ChatGPT是什麼？由Open AI開發的聊天AI機器人，使用演算法及大量的文本訓練，可以用人們能理解的方式，使用簡潔的句子傳遞現況、解釋概念與提供信息，簡單說，給個指令完成一篇作文或商業計畫是可以達到的目標，這引發了科技大老們的興趣。曾是Open AI創辦人之一的馬斯克在推特上表示，許多人和ChatGPT聊得廢寢忘食。比爾蓋茲說：ChatGPT讓我能一窺未來。谷歌的兩位創辦人在ChatGPT發布後，批准並提出把對話AI和搜索引擎進一步整合計畫。由於資本市場偏好創新科技的特性，估計人工智慧(AI)將在ChatGPT點燃金兔年的投資熱情。

ChatGPT自去年11月30日上線僅一周後，即擁有超過一百萬用戶，谷歌、Buzzfeed、亞馬遜、百度等科技龍頭面對微軟的押寶，也紛紛加入AI戰局，可預見2023年將定位為AI元年。

特斯拉飆漲 激勵汽車電子放鞭炮

除了輝達之外，過年期間累積漲幅最大的美國科技股就是特斯拉，特斯拉第四季毛利率降至五季來最低，但業績優於預期，累積漲幅達+45.3%，帶動台股汽車與車用電子概念股大漲，例如裕隆、中華車、德微、台半、朋程、順德、富鼎、上銀、貿聯-KY、胡連、和大、智伸科。

從資金流向來看，市場並不一定挑選正宗的特斯拉概念股做投資，而是只要是沾上電動車概念的個股都可以，以至於隔天(1/31)許多個股賣壓湧出，形成隔日沖的上漲模式，這種資金浮躁搶短的盤勢，玩的是人氣，不是真的看好基本面而投資，盤勢稍有震盪，籌碼就散出，容易形成跳上又跳下的隨機亂竄，或許更貼近金兔年的特性─「跳上又跳下」。