全球股匯市膠著震盪 以靜制動方為上策

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:過去只要通膨下降，美聯儲放出減緩升息消息，通常都會迎來美股大漲，然而，這次美國發布十二月CPI結果後，美股反應並不劇烈，雖然後續緩步上升，但這種走三步退兩步的緩漲格局，不免讓投資人煎熬。

特別是從去年三月以來，美聯儲加總已經升息十七碼，接下來沒有意外的話，升息的碼數只會遞減，而市場關注的通膨，連續幾個月下降，從數據結果來看，似乎一切都上軌道發展，但詭異的是，美股似乎在等待什麼。

和升息關係最密切的美元指數，雖然還是有破低，但下跌力道明顯放緩，無論是從美國三大指數或是美元指數角度來看，資金對於通膨與升息反應都過於平淡。在交易市場中，消息是可以被操作的，但價格卻是要真金白銀砸出來，股市、匯市膠著震盪，是否有其他風暴悄然而生，投資人還須謹慎。

十二月美國CPI發布後，下一個重大數據發布是在二月二日的FOMC會議，在這半個月中，美國重要數據不多，推估市場在FOMC發布前呈現震盪整理，美股以緩漲格局前進，而美元則呈現緩跌格局。

綜觀整個國際局勢，美國通膨雖然緩解，但美債危機又再次被提起，歐洲區能源危機依然是個未爆彈，而亞洲區日本自從放棄對YCC的控制後，其政策是否變調，目前還須觀察，此外，中國疫情肆虐，停工後的供應鏈問題，都對世界經濟造成不小影響。

無論是從基本面或是技術面來看，美元與美股都處於一個高度不確定狀態，投資人如果要出手，還是建議保守為上，以靜制動方為上策。